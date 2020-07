Fernández anuncia el ATP 4 Crédito: Captura Presidencia

24 de julio de 2020 • 10:09

Alberto Fernández se pondrá al frente del anuncio de una nueva ronda del programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), la ayuda para el pago de salarios a empresas que vieron afectada su actividad por la cuarentena.

Es la primera vez que el Presidente presenta el anuncio de esta medida de auxilio como respuesta a la pandemia de coronavirus . Lo hará, además, conectado en una videoconferencia con representantes de cámaras y federaciones que representan a las pymes, referentes gremiales, y titulares de pequeñas y medianas empresas.

Según confirmaron fuentes oficiales a LA NACION, eso obedece a que esta versión del ATP estará dirigido a las pymes. La continuidad del programa incluirá a los sectores productivos afectados por la pandemia en todo el país, con una diferenciación de las zonas que tienen aislamiento (ASPO) respecto a las que entraron en la fase de actividad con distanciamiento social (DISPO).

El gabinete económico viene discutiendo opciones vinculadas al crédito blando para aquellas empresas que han podido reiniciar su actividad, pero que aún no han logrado recuperar sus niveles reales de facturación.

Hoy, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, anticipó en diálogo con El Destape que el Presidente presentará "la versión cuatro" del ATP y acotó: "Habrá algunos cambios, aunque la filosofía del programa se mantiene. Lo que estamos haciendo es que a medida que se va recuperando la actividad se va a ir adaptando".

"Va a haber una fuerte presencia pyme y representantes de la CGT y la CTA", dijo Moroni y agregó que "es el programa de transferencia de ingresos a las empresas más grande de la historia argentina". ·Estamos pagando parte del salario de más de dos millones de trabajadores por mes", dijo.

Datos oficiales

El Gobierno va mutando las medidas de auxilio por la pandemia Fuente: LA NACION

Según los datos oficiales, el 93,4% de las empresas que entraron al ATP tienen hasta 25 empleados, y generan el 39,6% del total de empleo registrado. Solo el 0,1% de las firmas que entraron en el programa de ayuda poseen más de 800 trabajadores en su plantilla, el equivalente al 12,7% del total de los trabajos registrados.

"Esta es la crisis económica más importante de la historia argentina, es imposible que no tenga impacto en el empleo", reconoció Moroni y consideró: "La creación de empleo es cero y la renovación de contratos temporales es cero. No hay muchas más ceses que otros años, no son la principal causa de la baja. Pero lo que no hay es creación de empleo".

En el equipo económico esperan transformar las medidas de emergencia por la pandemia -como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y el ATP- en iniciativas orientadas a la reactivación. Sin embargo, hay un consenso sobre la imposibilidad de quitar esos auxilios cuando hay regiones del país que deben remontar cuatro meses de parálisis y cuando no se sabe si será necesario volver a restringir la circulación por el aumento de los contagios de coronavirus.

El ATP 4 será para el pago de los salarios de trabajadores en relación de dependencia de julio de pymes emplazadas en zonas donde se mantuvo el confinamiento. En las dos primeras rondas el Gobierno aprobó pagos por casi $93.000 millones, mientras que para los sueldos de junio se desembolsaron $32.000 millones.