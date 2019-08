Alberto Fernández rechazó una reunión con Macri: "No tiene sentido"

El candidato de Frente de Todos rechazó la invitación de Macri Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

14 de agosto de 2019 • 12:17

El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, dijo hoy que el presidente Mauricio Macri "intenta mover el consumo" con las medidas económicas anunciadas hoy, pero advirtió que lo hace "tardíamente y sin tener en cuenta las consecuencias". Además, en una entrevista con radio El Destape, rechazó una reunión con el mandatario tras la convocatoria.

"El Presidente lo que no entiende es que no tiene mucho sentido [reunirnos]. Porque yo llego, le digo esto [sus críticas] y ¿para qué sirvió la reunión? Lo que tiene que hacer es gobernar y yo lo voy a ayudar a que gobierne hasta el último día", dijo.

"No tiene sentido porque si el Presidente espera que yo me ponga de acuerdo va a ser muy difícil porque yo concibo otro país", agregó. "No tiene sentido que nos reunamos porque no nos vamos a poner de acuerdo. Y porque además yo no me quiero hacer partícipe de sus decisiones porque entonces a la Argentina, ¿qué opción le queda si todos hacemos lo mismo y pensamos igual? Yo no pienso como el Presidente".

Noticia en desarrollo