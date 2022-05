Alberto Fernández publicó un mensaje por el Día del Trabajador: “Estamos recomponiendo el salario en toda la Argentina”

El presidente Alberto Fernández envió un saludo, desde su cuenta de Twitter, por el Día del Trabajador. “Este domingo les deseo un feliz #DíaDelTrabajador y la Trabajadora. Lo celebramos creando trabajo. El empleo privado creció durante 13 meses consecutivos”, comunicó.

Y continuó: “Ya pusimos en marcha la economía. Ahora, estamos recomponiendo el salario en toda la Argentina. En febrero aumentaron 3,1% y seguiremos haciendo todo para que le ganen a la inflación. Cuentan conmigo”.

Durante la jornada de hoy, los movimientos sociales que integran el Gobierno nacional reclamaron la creación de un ministerio de la Economía Popular. Son las agrupaciones que conforman la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), donde hay grupos alineados con el Presidente, como Somos-Barrios de Pie y el Movimiento Evita, y otros que hoy se muestran más afines al kirchnerismo duro, como la Corriente Clasista y Combativa (CCC).

Este reclamo piquetero se enmarca en una Ley de Tierra, Techo y Trabajo que, entre otros puntos, pide crear un salario básico universal, un monotributo productivo, una prórroga de la prohibición de desalojos de barrios populares y la disponibilidad de tierras fiscales.

La circulación de vehículos está interrumpida desde la avenida San Juan, sentido al norte. Los manifestantes coparon la avenida 9 de Julio a partir de Belgrano, a la altura del ministerio de Desarrollo Social. El día de actos por el Día del Trabajador seguirá con una movilización del Frente de Izquierda, que a las 16 se concentrará en Plaza de Mayo.

El secretario gremial de la UTEP, Gildo Onorato, cuestionó al Frente de Todos por las internas y la lucha con la oposición: “Muchas leyes duermen en el Congreso. Vemos esa pelea de palacio por la silla de forma payasesca. El problema está en la calle. Es urgente la ley de Tierra, Techo y Trabajo”.

“Sabemos que falta, pero no somos funcionales a debilitar el Gobierno”, aclaró, y se distanció del kirchnerismo duro. “A los compañeros del Poder Ejecutivo: no nos alcanza con el Plan 2030. No alcanza con dos millones de puestos de trabajo: hay 18 millones de pobres. No alcanza con lo hecho. Agradecemos los esfuerzos, pero queremos más”, agregó.