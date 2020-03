El Presidente sigue los controles en Olivos: "lo que no entra por la razón, entrará por la fuerza", dijo Fuente: AFP

Alberto Fernández se reúne en Olivos con la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y con las cúpulas de las cuatro fuerzas de seguridad para evaluar los operativos desplegados en las calles para hacer cumplir la cuarentena obligatoria.

El Presidente recibió a la ministra y al secretario de Seguridad y Política Criminal, Eduardo Villalba , además de representantes de la Gendarmería, la Policía Federal, la Prefectura y la PSA. En la antesala de la reunión, Fernández dijo que será inflexible con las detenciones para quienes no cumplan el confinamiento obligatorio y señaló que "lo que no entra por la razón, entrará por la fuerza". No descarta endurecer los controles.

"Es posible que entre los que se mueven haya gente no autorizada a salir. Les aviso que a donde los encontremos, los detenemos, y les vamos a sacar los autos porque son unos inconscientes", manifestó el Presidente, disgustado por la falta del acatamiento.

Con Fernández en Olivos (el Presidente trabaja desde la quinta presidencial desde el jueves pasado), en la Casa Rosada se reúne el equipo económico con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Según señaló una alta fuente del Gobierno, los funcionarios analizan otorgarle un bono a los trabajadores "que le están poniendo el cuerpo" a la emergencia, es decir, trabajadores de la salud, la seguridad y Defensa.

Tal como publicó LA NACIÓN , el Gobierno instrumenta el pago de un plus de $30.000 a unos 750.000 trabajadores del sistema sanitario (médicos, enfermeros y personal), y busca tomar medidas para fomentar el presentismo.

Fuentes oficiales no descartaron hoy que una medida similar se tome para los uniformados que están desempeñando tareas de control y logística en la vía pública y en las fronteras.