Alberto Lugones: "Hay causas con testigos comprados, como el caso Boudou"

El principal candidato a presidir el Consejo de la Magistratura dijo que "hay abusos en las prisiones preventivas" Fuente: LA NACION

13 de febrero de 2020

El camarista Alberto Lugones se prepara para asumir hoy la presidencia del Consejo de la Magistratura. En diálogo con LA NACION afirmó que hay abusos en las prisiones preventivas. Y agregó: "También hay sentencias basadas en testimonios complejos, como testigos comprados, como pasó en el caso [de Amado] Boudou. Tendrá que resolverlo la Corte". Lugones se refería al testimonio como arrepentido de Alejandro Vandenbroele.

Lugones es uno de los tres representantes de los jueces que tiene el Consejo. Pertenece a la línea más cercana al Gobierno. Según adelantó esta mañana el diputado de Cambiemos Pablo Tonelli en declaraciones a El Destape, hay acuerdo entre todos los sectores para votar una fórmula que lleve a Lugones como presidente. El propio Lugones lo confirmó y dijo que se llegó a esta decisión "por unanimidad".

Sobre la denuncia de sectores del kirchnerismo de que en la Argentina hay "presos políticos", Lugones respondió a LA NACION: "Yo no soy de la idea de que son presos políticos, soy profesor de derecho constitucional y lo que creo que hay es un abuso en las prisiones preventivas. Y hay sentencias basadas en testimonios complejos, como testigos comprados, como pasó en el caso Boudou. Tendrá que resolverlo la Corte".

En cuanto a la reforma judicial que anunció el Gobierno, Lugones dijo: "Es probable que sea buena, pero hasta ahora no sabemos nada de este tema". Relató que lo conoce al presidente Alberto Fernández porque fueron "contemporáneos en la facultad", pero que con quien tiene una relación más fluida es con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, que también fue consejera de la Magistratura. Dijo, no obstante, que no fue participado del proyecto que estudia el Gobierno.

Hoy, un tema central para los jueces es si el Poder Ejecutivo avanza con el plan de modificación de su régimen de jubilación. " No tenemos una jubilación de privilegio. Es un régimen especial, pero hemos decidido no emitir opinión por el momento. Lo haremos cuando el proyecto esté a la vista", dijo.

En cuanto a la emergencia edilicia y tecnológica del Poder Judicial, dijo que "la situación es muy compleja" y que tanto en lo edilicio como en lo informático su plan es definir primero cuáles son las cuestiones más graves para darles prioridad.

El Consejo de la Magistratura es el cuerpo que selecciona a los jueces y los controla. Además, administra el Poder Judicial, por eso tiene a su cargo los temas edilicios e informáticos. Las decisiones más importantes del Consejo -aprobar ternas de jueces y abrir juicios políticos- requieren, por ley, mayorías agravadas (el voto de dos tercios de los consejeros presentes en el plenario). Por eso, si bien el oficialismo es hoy el bloque más fuerte, su poder no le alcanza para tomar por sí mismo estas decisiones.