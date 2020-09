Alberto Fernández y Alberto Rodríguez Saá, en un encuentro durante la última campaña electoral Crédito: Télam

En tono burlón y sin filtro, el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, defendió la quita de coparticipación a la Cuidad de Buenos Aires y calificó a los porteños de "insoportables", "terribles" y otros calificativos despectivos durante una entrevista radial de más de una hora con el periodista Daniel Tognetti.

"Son insoportables, qué querés que te diga. El porteño es terrible. A todas las saben lungas. 'Yo viajo a Europa, traigo el virus y chupame un huevo. Yo voy en la primera clase del Titanic'. Se cree que va en la primera clase del Titanic, pero que él no se hunde", dijo, entre risas.

Se quejó de quienes lo critican por su estilo de gobernar San Luis (lleva en el poder desde 2015 y había gobernado antes entre 2003 y 2011, mientras que su hermano Adolfo estuvo en el cargo entre 1983 y 2001). "La Argentina no te va a prender la luz a San Luis. Te dicen República y se ríen. No te van a decir: 'Contanos cómo es el wifi gratuito que lo queremos hacer nosotros; contanos cómo se puede gobernar con un presupuesto equilibrado'".

Acto seguido, se dedicó a contar "anécdotas turísticas" de sus viajes a la Capital. "Yo subí un taxi y me lo tomaba como diversión. 'Che, donde nació Gardel', decía. 'Acá en el Abasto, pibe'. Y yo le decía: 'No será en Tacuarembó'. 'No, era francés. Cómo va a ser uruguayo. No, es francés. Como nosotros. Somos importantes, los nuestros nacen en Francia', te dicen. A otro le decía: 'Che, tengo un problema con una tía que se tiene que operar del cerebro, del corazón, qué sé yo'. Y ellos: 'Me vas a decir a mí'. Te llevan al cirujano del barrio de ellos. Son terribles".

Su crítica incluyó sin nombrarlo a Horacio Rodríguez Larreta por su reacción ante la quita de coparticipación dispuesta por Alberto Fernández para apaciguar la protesta policial de la provincia de Buenos Aires. Es más, dijo que el Presidente tenía que haber anulado por decreto apenas asumió los 2,5 puntos de coparticipación que Mauricio Macri le había cedido a la Ciudad para financiar el traspaso de la Policía Federal. "Es simple. Les damos la policía, arréglenselas, muchachos. Hace tiempo se transfirieron las escuelas a las provincias y no se transfirió la plata. A la coqueta ciudad de Buenos Aires, le dan toda la policía, con todos esos inmuebles, y encima con toda la plata de los sueldos y más", se quejó.

Y añadió: "Todo lo que tiene la Ciudad de Buenos Aires es donación de la provincia de Buenos Aires y lo ha hecho la Nación argentina. Todo, hasta el Teatro Colón".

Rodríguez Saá firmó el documento de apoyo a la decisión de Fernández que emitieron todos los gobernadores menos los de Jujuy, Mendoza, Córdoba y Corrientes. Igual marcó diferencias con el argumento de la provincia que gobierna Axel Kicillof para exigir más fondos. "La provincia de Buenos Aires viene llorando mal con un argumento equivocado desde hace años. Dicen: 'Nos quitaron 8 puntos en los años 80'. Eso es un verso. Cuando Raúl Alfonsín hizo la ley de coparticipación, hizo una ley genial. Ponía las cosas en su lugar", dijo.