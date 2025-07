Alejandro Fantino estalló por el armado de LLA en la Provincia y le pidió a Karina Milei que “limpie” a Sebastián Pareja

Después del armado electoral de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Alejandro Fantino explotó contra Sebastián Pareja por la ausencia de candidatos de Las Fuerzas del Cielo, las filas de Santiago Caputo, y le pidió a Karina Milei que “limpie” al armador. Además lo cuestionó por designar en la segunda sección a Pablo Morillo, quien tiempo atrás elogió a Axel Kicillof.

La reacción ocurrió después de que Pareja señalara que “quien cuestiona los candidatos del Presidente está criticando al Presidente”. Al respecto, el conductor y militante libertario expresó en su programa en Neura: "Karina, limpiá a este tipo que va a traer problemas. Sacátelo de encima porque es absolutamente casta. En vos confío. Tenés grandes condiciones políticas y me encanta como armás territorialmente, pero sacate de encima a estos casta porque no sirven para nada".

“Es el momento en el que, para cuidar a Javier [Milei], hay que marcarle a mucho pelotudo que se cree Napoleón pero es Rambito y Rambón. El Presidente está desconectado de la mugre del día a día y la gente de alrededor que quiere permanecer. Y Karina es una buena mina, noble, macanuda y desconfiada, pero no está en la rosca, como muchos. Entonces aparece Pareja y hace declaraciones pegando a un mundo digital que bancó a Javier desde el inicio. ¿Quién sos? ¿Estoy en 1125? ¿Qué te pasa?“, continuó y añadió: ”¿De dónde venís? Hay que marcar algunas cosas. Estoy a morir con Javier y Karina, pero no con estos muchachos que hoy están y mañana no. Sos un irrespetuoso".

Sebastián Pareja junto con Karina Milei. Ricardo Pristupluk

En tanto, Fantino criticó la designación de Pablo Morillo como candidato en la segunda sección electoral porque se viralizó un video en el que elogió a Kicillof y dijo que “tiene todo para ser presidente”. “Claro. ¿Cómo no vas a poner al pelado kirchnerista este si vos sos de ese mismo palo? Me quiero ir a mi casa, tipos como este me desilusionan. Hubo una cantidad de pibes libertarios que estuvieron haciéndole el aguante, que tranquilamente podrían tener un lugar en las listas. Pero quedan afuera por una casta total como este que fue peronista y ahora libertario", sostuvo.

El conductor, militante de Javier Milei, apuntó también contra Morillo por tener su cuenta de X en privado y señaló que es un accionar que “va en contra de la línea del Presidente”. “¿Así vas a hacer política, pelado? La Libertad Avanza vomita gente como vos. Sos lo antidemocrático, más casta no se consigue”, manifestó y cerró al afirmar que sus actitudes “atrasan”.

Quién es Pablo Morillo, el candidato libertario que elogió a Kicillof y desató la furia de “Las Fuerzas del Cielo”

Tal como informó LA NACION, Morillo llegó a LLA por medio de Pareja, a quien conoció en el Registro Nacional de las Personas (Renaper) de la administración macrista, en las legislativas de 2021. “Su compromiso con La Libertad Avanza es total, empezó a militar cuando todavía trabajaba en la gobernación bonaerense”, explicaron fuentes libertarias.

Pablo Morillo, en la cabecera.

Es abogado, de 38 años, afiliado a LLA, y miembro titular de la Junta Electoral del partido, además de ser reconocido en el corazón libertario: “Es una persona de confianza. Híper leal, y capaz”. Incluso explicaron que el sábado hubo, en medio de las definiciones con Pro, una posibilidad de que ocupara el sexto puesto de la lista, pero que lo ubicaron en el segundo lugar “para que pudiera entrar seguro”.

Morillo también pasó a trabajar en la gobernación bonaerense tras ser convocado por un amigo de Pareja, cuando la gobernadora era María Eugenia Vidal. Continuó durante la gestión de Kicillof hasta que, a comienzos del 2024, poco después de la llegada de los libertarios al poder, Pareja lo llevó a trabajar a la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.