Un miembro de la tropa digital de Santiago Caputo le respondió a Karina Milei: “Lealtad no es obsecuencia”

Esteban Glavinich, conocido en redes sociales como TraductorTeAma e integrante de la tropa digital de Santiago Caputo, salió al cruce de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, quien se había pronunciado públicamente sobre la interna libertaria tras el armado de listas para las legislativas en provincia de Buenos Aires.

A través de un posteo en la red social X, Glavinich — referente del ala digital libertaria — aludió a la disputa que enfrenta a las denominadas “Fuerzas del Cielo” y Sebastián Pareja, por el armado de listas en territorio bonaerense. “Hay que escuchar a las miles de personas que trabajaron gratis noche y día para neutralizar los ataques. Yo, personalmente, que soy un outsider, siento que no les puedo fallar. El Iron Dome de Milei está en el amor de la gente, no en la política rentada. Lealtad no es obsecuencia”, apuntó.

En mi humilde opinión como ciudadano, cuando uno tiene el poder ejecutivo y necesita sumar aliados, tiene que poner a los más fieles y leales en los cargos legislativos, porque se van a quedar 4 años y son los que tienen que acompañar y cuidar al ejecutivo. Como hay que ser… — Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) July 23, 2025

“En mi humilde opinión como ciudadano, cuando uno tiene el Poder Ejecutivo y necesita sumar aliados, tiene que poner a los más fieles y leales en los cargos legislativos, porque se van a quedar 4 años y son los que tienen que acompañar y cuidar al ejecutivo”, opinó Glavinich en los primeros párrafos de la publicación.

“Como hay que ser generoso con el resto de las fuerzas políticas, porque uno no es idealista, aunque a veces lo parezca, los de dudosa trayectoria deben ir en puestos ejecutivos, porque se pueden echar por decreto. A los perros reactivos se los tiene con correa; con un poco de doctrina, ellos saben quién manda. Cuando les decís “sentado”, se sientan, y cuando les decís “mové la cola”, la mueven. Cuando desobedecen, los echás", sostuvo.

Y afirmó: “Nosotros, los ciudadanos que elegimos un cambio, hicimos el milagro posible y atajamos demandas penales con el pecho por el simple pecado de opinar en libertad contra los kukas que los atacan a ustedes noche y día, los vamos a cuidar, tanto de los de afuera como de los de adentro. Aunque por momentos a alguno no le parezca y algún medio aproveche para hacer eco del ruido; lo que estamos haciendo es defender al proyecto de país liberal y próspero. Es decir, a la agenda del Presidente Javier Milei y Karina".

Agustín Romo, junto a Santiago Caputo, Daniel Parisini, alias "el Gordo Dan", Juan Pablo Carreira y Tomás Jurado, algunos de los integrantes de la tropa digital de Santiago Caputo

El descargo fue en respuesta a un planteo publicado minutos antes por Karina Milei, quien había asegurado que “quien cuestione a quienes llevan esa bandera, están cuestionando al Presidente mismo”.

“Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición”, sostuvo la funcionaria y hermana del Presidente en su posteo, interpretado como un mensaje directo a los sectores que responden a Caputo.

“Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo”, aclaró.

Señaló luego que La Libertad Avanza en la Provincia “no es un armado más” ni “un acuerdo de partes o una lista para salir del paso”. “Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa”, puntualizó.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei Ricardo Pristupluk

“Aplicamos el principio que el Presidente marcó desde el primer día: tabula rasa, porque esta batalla no es para los tibios, pero tampoco es para unos pocos, y todo aquel que abrace las ideas de la libertad, que esté dispuesto a dejarlo todo por el futuro de la Argentina, tiene un lugar en esta causa, siempre que entienda que acá no se viene a negociar convicciones, sino a dejar el alma por el proyecto que encarna Javier Milei”, subrayó.

En esa línea, Karina envió un fuerte mensaje tanto hacia adentro del espacio como para quienes comulgan con estos principios: “Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”.

Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo.



La Libertad Avanza en la… — Karina Milei (@KarinaMileiOk) July 23, 2025

“El verdadero enemigo está enfrente: el kirchnerismo. El que convirtió la provincia en su feudo. El que vive del miedo, la manipulación, el clientelismo y el fracaso como forma de poder. A ellos vinimos a enfrentarlos. No con medias tintas ni con discursos vacíos, sino con el fuego de las convicciones y la certeza de estar en el lado correcto de la historia. Hoy más que nunca, La Libertad Avanza. Y nada, ni nadie, la va a detener", concluyó.

El cruce en redes pone de manifiesto las tensiones internas dentro de LLA, a menos de dos meses de las comicios bonaerenses, y suma un nuevo capítulo a la puja de poder entre los distintos sectores del oficialismo.

Las “Fuerzas del Cielo” solo consiguieron ubicar a un solo candidato: Nahuel Sotelo. El secretario de Culto ocupará el quinto lugar de la lista de la Tercera Sección. Tras el cierre de listas, fue eliminada de modo intempestivo una cuenta de X (@MileiLibertador) atribuida a Santiago Caputo y Daniel Parisini, alias El Gordo Dan, eligió escribir sobre otros temas, sin referencias al cierre de listas. Desde cuentas que no simpatizan con ese grupo les enrostraron de manera directa haber quedado “afuera de todo”.