Alfredo Cornejo: “Hace casi tres meses que no se junta la mesa de Juntos por el Cambio”

El senador por Mendoza y extitular de la Unión Cívica Radical (UCR) Alfredo Cornejo se refirió a la interna de la coalición opositora de la forma parte. “Hace casi tres meses que no se junta la mesa de Juntos por el Cambio (JxC)”, se lamentó el exgobernador de Mendoza.

Cornejo explicó la importancia de la unidad dentro de la oposición y la relevancia de discutir juntos los asuntos de mayor peso político. “Los bloques después acatan los acuerdos. Las principales decisiones, a falta de liderazgo, las toma la mesa”, sostuvo, en declaraciones a Radio Con Vos.

En ese sentido, señaló situaciones en las que el espacio de discusión de JxC tuvo efectos positivos: “La negociación por Daniel Rafecas se unificó en JxC. Ahí quedo en evidencia que Cristina Kirchner no quería a Rafecas. No dar ningún impuesto más se unificó en la mesa de JxC. Votar el acuerdo con el Fondo, pero con un artículo que autorizara el distanciamiento y no el anexo, que era el que había negociado Martín Guzmán. En todas esas votaciones y acciones políticas hubo unidad de criterio en los bloques porque lo resolvió la mesa”.

La Mesa Federal de Juntos por el Cambio Juntos por el Cambio

Si bien aclaró que, después de tres meses, este martes hay un encuentro por Zoom, planteó que se “deberían haber reunido antes del Presupuesto, y otro hubiese sido el cantar”.

En cuanto al liderazgo, reconoció que “nunca hubo un único coordinador”, sino que “deberían ser los presidentes de los partidos”. “Cuando yo era presidente del radicalismo, convocábamos los presidentes de los partidos”, recordó.

En referencia a las elecciones de 2023, opinó que “Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich son los que están mejor posicionados para la presidencia”. Sin embargo, marcó una diferencia con respecto a las elecciones que ganó Macri: “Hoy no es como en 2015, no hay un candidato indiscutible”.

Y continuó: “Si bien hubo competencia en las PASO de 2015, hubo una diferencia abismal para Macri. Hoy eso no está pasando”.

Mauricio Macri, Alfredo Cornejo, Patricia Bullrich, Maximiliano Ferraro y Horacio Rodríguez Larreta, en la mesa nacional de Juntos por el Cambio

Por su parte, Cornejo aún no descartó la posibilidad de sumarse a la carrera presidencial: “No tengo decidido si quiero ser candidato a presidente”.

Además, el senador mendocino se refirió a las encuestas y a la imagen positiva de cada uno de los candidatos de JxC. “Hay dos pelotones. Uno alrededor de los 10 o 12 puntos de intención de votos y otro en la mitad de esos números”, analizó.

“Patricia, Horacio y Mauricio están en el primer pelotón de votos”, profundizó. Por otro lado, planteó que el radicalismo se encuentra en el segundo pelotón.

“A Facundo Manes se lo desautorizó. Cometió un error al decir que Cristina y Mauricio son lo mismo, y eso lo diluyó un poco. Cometió un error, pero se lo demonizó”, dijo Cornejo

De todos modos, aseguró que “puede entrar un radical al primer pelotón de JxC”. Para ello, consideró que habría que “empoderar a uno de los candidatos”. “A cualquiera de nosotros”, aseguró.

“El radicalismo debería haber hecho ese trabajo todo este año”, cuestionó Cornejo, que lamentó que en la UCR no se haya podido fortalecer algún candidato en particular. “A Facundo Manes se lo desautorizó. Cometió un error al decir que Cristina y Mauricio son lo mismo, y eso lo diluyó un poco. Cometió un error, pero se lo demonizó”, dijo sobre el diputado bonaerense.

LA NACION