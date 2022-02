Alfredo Cornejo se quejó por la segmentación de tarifas: “Los funcionarios de Energía son unos inútiles o tienen mala fe”

Después de que se conociera el proyecto que se evalúa en la Secretaría de Energía para segmentar las tarifas de electricidad y de gas -con un mapa que incluye a quienes dejarían de tener subsidios, en base a las zonas adonde residen- llegaron quejas del presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado, Alfredo Cornejo. Este domingo, el exgobernador de Mendoza cargó contra los responsables de la iniciativa y sostuvo: “Los funcionarios de Energía son unos inútiles o tienen mala fe”.

En diálogo con Radio Rivadavia, Cornejo consideró que la Casa Rosada podría utilizar la base de datos que tiene disponible para hacer una segmentación “muy precisa” y no por barrios. “Este gobierno es puro relato. Hay una mezcla de mala praxis y de tratar de hacer un relato de ricos y pobres”, consideró el opositor, de origen radical.

Así, tildó de “ridícula” la segmentación presentada por el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), que está intervenido por Soledad Manín, una funcionaria que responde al subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, cercano a la vicepresidenta Cristina Kirchner y que ya tuvo tensión con el ministro de Economía, Martín Guzmán, cuando intentó correrlo de su cargo.

“No tiene ningún sentido esa segmentación”, dijo Cornejo, que pidió que se realice, en cambio, por patrimonio y por ingreso. El proyecto kirchnerista, en tanto, pretende que alrededor de 487.000 usuarios residenciales del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) dejen de tener subsidios, con más de tres cuartas partes de ellos localizados en la Ciudad, sobre todo en el ala norte. En la Provincia, las zonas más afectadas por la quita de aportes serían Vicente López y San Isidro, así como también usuarios de 466 countries y urbanizaciones cerradas.

“Hay una mezcla de mala praxis y poco apego a la gestión, con resolverlo en forma sencilla. Estos barrios sí y estos otros, no. En la Argentina hay todavía una mixtura de contribuyentes con mayor capacidad, mezclados en barrios con contribuyentes de menor capacidad. Entonces, es más fácil geográficamente, que ponerse a estudiar”, consideró Cornejo, que insistió con la falta “de vocación” del Gobierno “para hacer las cosas bien”.

La discusión por las tarifas eléctricas y de gas se disparó, en realidad, por otra cuestión candente estos últimos días en base a los subsidios -en el foco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI)-, relacionada a la quita de los mismos que pretende realizarle el Gobierno al sistema de colectivos en la Ciudad.

Postura intermedia entre Rodríguez Larreta y Morales por los colectivos

De acuerdo con que hay un “desbalance” entre los fondos para el transporte que gira la Casa Rosada para el interior y para el AMBA, Cornejo sin embargo criticó la estrategia de la administración de Alberto Fernández y usó el mismo argumento que el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: que el Presidente quiere generar “un conflicto nuevamente” con la Ciudad.

“El Gobierno muestra la hilacha sacándole el subsidio solo a 32 líneas internas de la Ciudad. ¿Por qué no hace lo mismo con la Provincia? Porque manipula políticamente ese conflicto. ¿Cuál es el motivo? Es político”, entendió Cornejo, quien dijo que el Frente de Todos busca encontrar “un enemigo” en Rodríguez Larreta.

Crítico de la distribución de subsidios, pero a favor del planteo del jefe de Gobierno, Cornejo tomó de esta manera una postura intermedia entre el alcalde capitalino y el gobernador radical de Jujuy, Gerardo Morales, que se mostró de acuerdo con los planteos de la Casa Rosada.

“Hay una persecución contra el gobierno de la Ciudad tratándolo de estigmatizar, generando empatía con el resto del interior. Yo soy crítico. En 2017, cuando fui gobernador, [el mandatario cordobés, Juan] Schiaretti y yo pedimos que le traspasaran Edenor, Edesur y Aysa, y lo firmamos en el pacto fiscal. No se concretó porque Alberto Fernández lo suspendió en 2020 por pedido de Kicillof [por el gobernador de Buenos Aires], que no quiere hacerse cargo de aumentar tarifas y agua. Si uno lee pacto de 2017, va a detenerse en que eso estaba proyectado para ordenar la situación”, explicó Cornejo, que no obstante habló de una “enorme disparidad” en los subsidios.