Guido Kaczka le respondió al taxista que acusó a Bienvenidos a bordo de no entregar los premios prometidos: “Se hizo todo como se tenía que hacer”

Días atrás, el taxista Cristian Cirigliano aseguró que la producción del programa Bienvenidos a bordo incumplió al momento de hacerle llegar el premio que había obtenido en uno de los juegos del ciclo de eltrece. “Esperaba una heladera y me dieron un secador y encima soy pelado”, se quejó en una nota televisiva.

Guido Kazcka, conductor del programa, rompió el silencio este martes y contó qué sucedió en realidad. “El señor sacó el lingote rojo que nunca entregó una heladera, y eso se ve al aire. No sé por qué pensó eso y contrató un flete para buscar el premio. Hablé con la producción y me dice que nunca prometieron una heladera. Y no creo que digan que le van a dar una heladera si el premio es más chico”, aseguró.

Además, Kaczka aclaró que ya le depositaron el dinero (unos 30 mil pesos) y que, “por un problema en su banco”, no habían podido concretar antes la transacción . “Todo estaba en el contrato que firmó y que tiene un plazo de 180 días. Todo se explica y está claro. Se hizo todo como se tenía que hacer. Imaginate que es televisión y cualquier cosa que no se haga y corresponde es muy fácil de comprobar, y se le va a dar el doble o se le va a compensar. De verdad, entregamos todo dentro de los plazos”, dejó en claro en Intrusos, por América.

Cirigliano participó de Bienvenido a bordo en octubre pasado y, en el juego del lingote, consiguió sacar la pieza roja. Según explicó, en marzo lo llamaron para decirle que podía retirar el premio, se alquiló una camioneta y viajó desde La Plata hasta Palermo. “Me dijeron que iba a ser una heladera, quería venderla y pagar cuota colegio de mi hijo que tenía atrasada. Pero me dieron un secador de pelo y encima soy pelado”, señaló.

Un taxista denunció estafas por parte del programa de Guido Kaczka, donde participó y ganó el lingote rojo Captura de video/A

Consultados por LA NACION, desde la producción explicaron: “El lingote rojo que sacó no entrega heladeras, tal como salió a denunciar esta persona. Lo que entrega es un electrodoméstico, una orden de compras y 30.000 pesos. Todo esto fue entregado en tiempo y forma, acorde a lo firmado en el contrato antes de participar”.

Marcela Baños, panelista de Intrusos y que también suele participar como invitada del programa de Kaczka, aseguró: “Seguro hubo un malentendido, porque yo lo conozco y sé que Guido ayuda muchísimo a la gente. Hay cosas que no salen al aire porque el programa es grabado y Guido les hace girar la rueda varias veces, hasta que tienen suerte”, dijo. Y agregó: “Con el juego de los perros donó un montón de comida para un refugio y yo, que milito esa causa, y se lo agradecí mucho”.

