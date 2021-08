La insólita explicación de Alfredo Casero sobre por qué le dice “Porota” a Cristina Kirchner

Alfredo Casero estuvo este miércoles en el programa +Realidad, entrevistado por Jonatan Viale y su equipo. En medio de sus comentarios sobre la actualidad de la Argentina, el actor explicó por qué le puso a Cristina Kirchner el apodo de “Porota”, una forma de mencionar a la vicepresidenta que se extendió entre algunos usuarios de las redes sociales.

En medio de su conversación en el programa de LN+, un verborrágico Casero comenzó a hablar sobre “la tipa”, y entonces, el periodista del programa Lucas Morando le preguntó: “¿La tipa es Cristina?”. A lo que el cómico respondió: “Sí, la tipa. Porota”.

Alfredo Casero explica por qué le dice "Porota" a Cristina Kirchner

Luego, el intérprete, que es un reconocido crítico del Gobierno, desarrolló su explicación sobre el por qué de ese sobrenombre. “Es una mina que la escuchás decir: ‘Eh, que se suturen el o...’”, señaló, en referencia a un audio que había pasado previamente Viale, en el que la vicepresidenta hablaba con Oscar Parrilli y le decía exactamente esa frase en relación a algunos referentes del peronismo.

Luego de repetir el exabrupto de la vicepresidenta, Casero continuó su explicación. “Ella no es Lady Chatterley”, en referencia a Constance Chatterley, personaje principal de la novela de D.H. Lawrence, El amante de Lady Chatterley.

“Yo le digo Porota porque se parece a una señora que se llamaba Porota que tenía medio esa misma manera de tratar y todo lo demás, que era por problemas que ella tenía”, se explayó más tarde.

“Bueno, no importa”, señaló finalmente Casero para cerrar la anécdota y, mirando a cámara, apuntó: “Un saludo a Porota. Ah, no, se cag... muriendo. La otra Porota, no esta”.

“Te vas de cámara”

En otro momento de la entrevista, donde desarrolló una explicación con un estilo tipo stand-up sobre la realidad del país, Casero se paró y caminó cerca de Jony Viale; luego, se sentó y se deslizó con la silla. Ante eso, el conductor le advirtió que se estaba por ir de cuadro.

Alfredo Casero con Jonatan Viale en +Realidad

LA NACION