El duro comentario de Patricia Bullrich contra Alberto Fernández por el festejo en Olivos

Este jueves, Patricia Bullrich dialogó en el pase entre Jonatan Viale y Alfredo Leuco en LN+ y opinó sobre las fotos que circularon del cumpleaños de Fabiola Yañez en la quinta de Olivos en plena cuarentena estricta. La exministra de Seguridad señaló que Alberto Fernández “le miente a la gente, y agregó con dureza: “Este Presidente es un inmoral, no tiene moral”. Además, apuntó: “Violó su propia cuarentena”.

Esta jueves, la presidenta de PRO fue consultada acerca de la posibilidad de iniciar un juicio político al presidente, habida cuenta de que, según señaló Leuco, es “fomentar algo para lo que no se tiene el número” en el Congreso. “¿Es un hecho político?”, preguntó el periodista.

"El presidente es un inmoral"

“Más que un hecho político es ético, porque hay una parte que es penal, que el Presidente dictó normas y él mismo decidió excluirse de esas normas. Es lo que señala el artículo 206 del Código Penal, el hecho de haber violado su propia cuarentena”, señaló Bullrich.

“Después está el abuso de poder por el cargo presidencial, porque el Presidente es el primero que debe cumplir la ley”, agregó.

“En este caso el juicio político tiene que mostrar que el ejemplo es mucho más importante para un mandatario que la palabra. En este caso mintió. Dijo que la foto era falsa”, sentenció.

Luego, la exfuncionaria del gobierno de Mauricio Macri recordó que Fernández “les dijo ‘idiotas’ a los argentinos por violar la cuarentena” y recordó que hay “29.000 causas por violación de la cuarentena, algunas justificadas, y otras no”.

El tuit de Patricia Bullrich al presidente Alberto Fernández luego de difundirse las fotos de los festejos en Olivos en tiempos de cuarentena estricta Twitter / @PatoBullrich

Más adelante, Bullrich retomó la idea del juicio político y señaló: “Eso tiene que ver con una actitud de plantear qué habilidad moral tiene un Presidente que le miente a la gente, que le dice que haga algo que en el palacio no se hace. Utilizó el poder que no le dio a la gente, a la que no le dio la vacuna, no la dejó moverse, ni ir a la escuela, ni abrir los negocios mientras él hacía lo contrario a lo que decía”.

Más tarde, cuando Viale la consultó sobre si en el Gobierno se veían como una casta que no conecta con la gente, la exministra respondió: “No solo no conectan sino que no entienden la gravedad que implica la idea de una casta que puede hacer cualquier cosa y lo ven como una falta menor”.

A continuación, Bullrich deslizó un duro comentario sobre el primer mandatario. “Me parece que lo que no hay acá es una condición básica que tiene que tener la política y un presidente que es una condición moral. Este presidente es un inmoral, no tiene moral”, sentenció.

“(Fernández) no tiene la moral de entender que él tiene responsabilidades como presidente que van más allá de su persona, que es la investidura del presidente. El respeto de la ley y la moral presidencial está por encima de la persona. Cuando no las cumple se cae todo el sistema”, añadió.

Finalmente, al ser consultada sobre si Juntos por el Cambio iba a iniciar un juicio político al presidente, la exminstra respondió: “Está en elaboración”.

