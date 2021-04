Alfredo Leuco, sobre el Gobierno: “Convoquen a los que saben; basta de humo”

Este lunes, en su habitual editorial de El diario de Leuco, Alfredo Leuco fue muy duro con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y con otras figuras centrales de su gestión. Sin vueltas, el periodista señaló: “La mayoría de los ministros y funcionarios son inútiles, vagos y mentirosos”.

“Alberto Fernández suele hacer alarde de lo que carece ¿Se acuerdan cuando dijo que el suyo era un gobierno de científicos? En poco tiempo se confirmó que era todo lo contrario”, arrancó su editorial Leuco.

Alfredo Leuco: "Es un gobierno de mentirosos, vagos e inútiles"

“La mayoría de los ministros y funcionarios son inútiles, vagos y mentirosos. Y en el equipo de Kicillof pasa lo mismo. Resulta muy curioso que se les hayan dado responsabilidades tan extraordinarias a dirigentes tan mediocres”, agregó el periodista.

A continuación, el conductor de LN+ habló del “antiimperialismo jurásico” y la “voracidad por las coimas y sobreprecios” que llevó a “la falta de vacunas suficientes para enfrentar la pandemia criminal”.

Escuchá el análisis como podcast

“Lo novedoso es su mala praxis en casi todos los planos -continuó Leuco-. Por eso se instaló con tanta rapidez en las redes y en la conciencia social que ‘este es el peor gobierno de la historia’. No quiero exagerar pero creo que Alberto y su gabinete no pegaron una. No tomaron una sola medida acertada”.

“La mayoría de los funcionarios de este cuarto gobierno kirchnerista no trabajó nunca en su vida. Siempre vivieron del estado y de la actividad política -continuó Leuco-. Desprecian el mérito porque nunca produjeron nada en la actividad privada”.

“Demuestran todos los días que son hábiles con la lengua y las mentiras. Pero son absolutamente inútiles para testear, para comprar vacunas y aplicarlas en tiempo y forma”, añadió el conductor de El diario de Leuco.

En la conclusión de su editorial, Leuco se preguntó: “¿En que han convertido a la Argentina?”. ”No pueden repartir los cargos más importantes por pertenencias partidarias, loteando el poder. Convoquen a gente que sepa hacer. Terminen con la venta de humo”, exhortó.

“Están en la cubierta del Titanic con una actitud casi suicida. Lo grave es que en el barco vamos todos. Argentina necesita estadistas y los profesionales más capacitados para ejecutar las mejores soluciones. Basta de inútiles, vagos y mentirosos”, finalizó el periodista.

