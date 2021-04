En su habitual editorial en El diario de Leuco, Alfredo Leuco se refirió este miércoles de manera muy dura a la gestión del Gobierno nacional contra la pandemia de coronavirus. Para el periodista, la labor oficial con respecto a ese tema fue “un verdadero desastre”, llena de “torpezas”. “Alberto nos vacunó a todos y no vacunó a nadie”, sentenció.

“Hay que pedirle el máximo de explicaciones al presidente Alberto Fernández. Hay demasiadas torpezas, mala praxis y sospechas de manejos tan oscuros que podrían llevar algún tipo de corrupción”, arrancó Leuco su editorial.

Alfredo Leuco, sobre la gestión de la pandemia: "Hay mala praxis y torpezas"

“La gestión que el gobierno de los Fernández hizo de la pandemia es un verdadero desastre -continuó-. Ahora estamos pagando las macabras consecuencias en cantidad de contagiados y muertos y en falta de vacunas y previsiones sanitarias”.

“El maldito virus atacó a todo el planeta, es cierto. Pero en pocos países del mundo se produjeron los niveles de ineptitud, soberbia y fracaso que demostró Alberto Fernández, con la complicidad, desde la clandestinidad de Cristina”, añadió el periodista.

“Semejante impericia con resultados horrorosos que todavía no terminan, merecen, como mínimo una explicación detallada para evitar que nos sigamos enterrando en el pantano de la sinrazón. Como en la Revolución de Mayo, el pueblo quiere saber de qué se trata”, apuntó Leuco.

A continuación, el conductor de LN+ realizó abiertamente una serie de preguntas que, para él, el presidente debería contestar.

Entre otras cosas, el periodista preguntó si era verdad que la Argentina podría haber accedido a 38 millones de vacunas, si el Gobierno sabía que solo el 2 por ciento de la población del país tenía las dos dosis de alguna vacuna contra el Covid inoculada, y cuáles eran las razones para no haber arreglado con otros laboratorios la obtención de vacunas.

Sobre el fin de la serie de interrogantes realizados en busca de explicaciones, Leuco formuló dos últimas preguntas: “¿Me equivoco mucho sin pienso que ustedes son pésimos administradores del estado porque nunca trabajaron fuera de la política y el lobby? ¿Y que son muy malos negociadores porque están acostumbrados a someter al otro en lugar de buscar acuerdos y consensos?”

“Para el final solo le pido señor presidente que no nos trate de Covidiotas. Este es un gobierno no sabe / no contesta. El pueblo quiere saber porque nos vacunó a todos y, simultáneamente, no vacunó a nadie”, concluyó el periodista.

