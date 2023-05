Amalia Granata cuestionó el nuevo programa del Ministerio de la Mujer: “Mientras haya un pibe que no coma, no podés lanzar un Plan Menstruar”

escuchar

Este miércoles, la diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata, criticó en duros términos la nueva iniciativa lanzada por el Ministerio de las Mujeres el pasado lunes, conocida como el Programa Menstruar. Para la legisladora santafesina, la iniciativa demuestra que las autoridades “están en la chiqiuta” y disparó: “Mientras haya un pibe que no coma, no podemos estar haciendo un plan Menstruar”.

Granata dialogó este miércoles con el periodista Esteban Trebucq en el programa radial Trebucq 1079 de la emisora El Observador. Allí, el conductor del ciclo habló sobre la presentación del mencionado Programa Menstruar, realizada este lunes por la titular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Dviersidad de la Nación, Ayelén Mazzina, y que tiene como objetivo garantizar a las “personas menstruantes” los insumos para la gestión menstrual a través de programas municipales.

Amalia Granata: "Mientras haya un chico que no coma, no podés lanzar un Plan Menstruar"

Cuando Trebucq le preguntó a Granata su opinión sobre esta iniciativa del Gobierno, la legisladora respondió de modo crítico: “Están en la chiquita, en cualquier cosa. No soy demagoga si te digo que mientras haya un pibe que no coma, no podemos estar haciendo un plan Menstruar”. “Es la realidad, son las prioridades del Gobierno, que nos son las de la gente -continuó-. Por eso les va tan mal en las encuestas. Yo entiendo que esto es para la tribuna de ellos, pero la gente está en otra, porque pasa necesidades, y esto es demagogia, no es la realidad”.

Más adelante, la exmodelo añadió, en relación al oficialismo: “Lo que pasa es que viven en su propio microclima, no entienden lo que le pasa a la gente que no llega a fin de mes, que está en la parada del colectivo aterrada porque tiene pánico a que le roben. La cotidana de la gente lo la perciben porque no la viven”. “Están en un microclima militante y hacen estas pavadas de la menstruación y toda la historia”, sintetizó la lesgisladora provincial.

Luego, la diputada recordó su propia experiencia con respecto al tema de la menstruación: “Mi viejo trabajó toda la vida, mi mamá era ama de casa, pero la idea era que mi papá salía a laburar para comprarme las toallitas, no se le ocurría pedir al estado que me las den cuando yo era adolescente. Y después cuando cumplí 18 años salí a laburar para ir a comprarme las toallitas yo”.

“Hasta se ríen de la gente o realmente creerán que esas son las preocupaciones que le importan a los argentinos”, continuó con su ácida mirada, para luego agregar: “También con estas cosas distraen y tapan las falencias que tiene este gobierno”. “En su pequeña mente creen en lo que están haciendo y además les conviene. Después tendríamos que ver cuando se implemente el plan seguramente van a sacar el sobreprecio de las toallitas... porque detrás de todo esto siempre hay un negocio, no es con buena intención”, concluyó.

La locura es total . https://t.co/pa3KfzgzLG — Graciela Ocaña (@gracielaocana) May 31, 2023

LA NACION

