Confirmaron la absolución de Pablo Ghisoni, el médico que estuvo preso acusado de abusar de su hijo

Estuvo tres años preso acusado de abuso sexual. Los denunciantes habían sido dos de sus hijos. Una de las supuestas víctimas, finalmente, subió un video a sus redes sociales para decir que había sido presionado por su madre, Andrea Karina Vázquez. "No fue una mentira inventada por mí, fue una historia impuesta por una figura adulta en la que yo confiaba plenamente: mi madre”, explicó en la filmación. Finalmente, el médico Pablo Ghisoni fue absuelto. Ahora, la Suprema Corte de Justicia bonaerense, al desestimar un recurso de queja, confirmó el veredicto que había dictado el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de Lomas de Zamora el año pasado.

El fallo de la Suprema Corte de Justicia fue firmado hoy, informaron a LA NACION fuentes judiciales. El recurso de queja había sido presentado por Vázquez, en su carácter de particular damnificada y en representación de su su hijo menor.

Tomás Ghisoni dijo que la acusación hacia su padre era una mentira

“Esta Corte reiteradamente ha sostenido que la vía de hecho tiene como único objeto la resolución que emitió el auto adverso y su finalidad radica en la remoción de los obstáculos que impidieron el acceso de los reclamos a esta instancia. Pero, como se adelantó, nada de ello aconteció en el presente”, sostuvo en su voto el juez Daniel Soria, al que adhirieron la presidenta del máximo tribunal bonaerense, Hilda Kogan, y los magistrados Sergio Torres y Mario Kohan.

El conflicto entre Ghisoni y su esposa comenzó en 2012. La disputa por la tenencia de sus tres hijos escaló hasta límites insospechados. Ese año la Justicia determinó que los niños debían vivir con su padre. Sin embargo, la situación se complicó en 2016, cuando, durante un régimen de visitas, Vázquez acusó a Ghisoni de maltrato infantil. Este incidente marcó el inicio de una serie de eventos que culminaron con la denuncia por abuso sexual.

La denuncia fue presentada por Tomás, uno de los hijos de Ghisoni, que entonces tenía nueve años, y por su hermano menor. El hijo mayor, F. G., nunca respaldó la acusación y permaneció junto a su padre. La denuncia derivó en la detención de Ghisoni, que estuvo dos años preso y uno con prisión preventiva morigerada.

A partir de un video que Tomás publicó en redes sociales quedó expuesto que la denuncia contra su padre era falsa. El menor agregó que había sido manipulado por su madre para sostener la mentira. “No fue una mentira inventada por mí, fue una historia impuesta por una figura adulta en la que yo confiaba plenamente: mi madre”, explicó Tomás.

Pablo Ghisoni en LN+

Cuando el proceso llegó a juicio oral, el fiscal Jorge Bettini Sansoni presentó el mencionado video y otros elementos, y decidió no acusar a Ghisoni; en consecuencia, solicitó su inmediata excarcelación y la absolución.

Los abogados que representaban al particular damnificada insistieron con la acusación contra Ghisoni. Sin embargo, ante las pruebas presentadas por el fiscal Bettini Sansoni, los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Lomas de Zamora dictaron el veredicto absolutorio de Ghisoni.

La sentencia fue confirmada por la Cámara de Casación bonaerense, el máximo tribunal penal de la provincia. Después, se presentó el recurso de queja que ahora fue desestimado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

Ahora, a Vázquez y a sus abogados solo les queda el camino de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.