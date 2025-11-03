Quién es Ana Tamagno, la corista de la banda de Milei que asumirá la banca que deja libre Diego Santilli

Ana Valeria Tamagno tuvo su minuto de fama cuando Javier Milei la invitó a subir al escenario del Luna Park, en mayo de 2024, para cantar con él Panic Show, de La Renga. Quedó encantado. Con el tiempo la incorporó a su grupo de rock, La Banda Presidencial, que tuvo su estreno en el Movistar Arena, en la reciente campaña electoral.

Pero para entonces Tamagno era algo más que una de las coristas del grupo, que ayudaba a disimular los rugidos de Milei: figuraba en el puesto 18 de la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires. Contra todo pronóstico le alcanzó para llegar al Congreso de la Nación: la designación de Diego Santilli como ministro del Interior le permitirá jurar la banca el próximo 10 de diciembre.

LLA obtuvo 40% de los votos en la provincia, mucho más de lo que vaticinaban las encuestas, lo que le dio 17 bancas en la Cámara de Diputados. Tamagno será la integrante número 85 del bloque oficialista (suma uno, ya que Santilli en principio iba a incorporarse al del Pro).

Tamagno, de 43 años, es la esposa de Marcelo Duclós, uno de los biógrafos de Milei y que también integra La Banda Presidencial.

En sus perfiles de redes sociales se presenta como docente de Lengua y Literatura en escuelas de Dolores, su ciudad natal.

“Soy profe, jamás llevé lo partidario al aula, pero mis alumnos sabían que era militante de la UCR y me hablaban de un tal Milei. No se las seguía, pero empecé a buscarlo en YouTube y a engancharme con sus ideas. Hoy soy termo. Literalmente, me adoctrinaron los pibes”, escribió en X tiempo atrás.

Ana Tamagno canta con Milei en el Luna Park

Estudió en el Instituto Superior de Formación Docente 168, en 2019 realizó una especialización superior en Lectura y Escritura en el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD). También fue actriz y llegó a participar en el musical “Drácula”.

Milei también la eligió como editora de su último libro, “La construcción del milagro”, justamente el que presentó en el Movistar Arena durante la campaña.

En esa obra, que reúne en realidad discursos y entrevistas del Presidente, ella escribe una nota inicial en la que advierte: “Algunos de los textos incluidos en esta obra fueron publicados previamente por el autor en su libro Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica (Editorial Planeta, 2024). Todas las secciones reutilizadas están debidamente identificadas y citadas”.

Tamagno integra el grupo de Milei junto con el diputado nacional Alberto “Bertie” Benegas Lynch (batería); el senador electo Joaquín Benegas Lynch (guitarra), Duclos (bajo) y la diputada Lilia Lemoine.

Lemoine, Milei y Tamagno, en el Luna Park

En el reciente show de campaña, Tamagno y Lemoine hicieron los coros junto a Milei en momentos que se hicieron virales, como cuando cantaron “Kuka, tira piedras” en medio de “Dame fuego”, de Sandro. O cuando entonaron “Hava Nagila”, la alegre canción popular judía que se canta y baila en círculos en bodas, bar mitzvás y festividades.