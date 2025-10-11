La Cámara Nacional Electoral definió que Santilli encabece la lista de LLA en la Provincia

La Cámara Nacional Electoral definió que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, al contrario de lo que había dispuesto el juez Alejo Ramos Padilla, quien consideró en la semana que era Karen Reichardt la que debía reemplazar a José Luis Espert.

La medida de la Cámara -que llega tras una apelación de LLA- va en favor del Gobierno y lleva en su texto fuertes críticas al juez. Sin embargo, es contraria no solo a lo que planteó Ramos Padilla sino también a lo que consideró el viernes por la tarde el fiscal Ramiro González, que había actuado en tándem con las consideraciones del magistrado.

Diego Santilli encabezará la lista de LLA en la Provincia Rodrigo Nespolo

La Cámara, que habilitó días y horas especiales en el feriado y el fin de semana para definir esta cuestión, revocó la sentencia de Ramos Padilla que empoderaba a Reichardt como la reemplazante de Espert, que fue dado de baja de la contienda por el Gobierno. Esto en medio del escándalo por sus vínculos con Fred Machado, en proceso de extradición a Estados Unidos, donde está involucrado en una causa por narcotráfico.

El tribunal fundó su pronunciamiento -firmado por Daniel Bejas y Santiago Corcuera- en la aplicación de la ley de paridad de género y en su decreto reglamentario, el 171/19, tal como pidió la representación legal de LLA, a través de los apoderados partidarios. Consideró que los reemplazos deben hacerse con personas del mismo género, en este caso Santilli, que estaba ubicado tres en el listado.

Karen Reichardt, Javier Milei y Diego Santilli, el viernes en San Nicolás LLA

Por su parte, Ramos Padilla había planteado que Reichardt -que iba número dos- debía subir al lugar de Espert, basado entre otras cuestiones en que si quedaba Santilli como número uno, todos los hombres pasarían sobre las candidatas mujeres y esto iría en contra de la ley de paridad de género.

Disconforme, el Gobierno apeló y ahora obtuvo un fallo favorable, por lo que ya está definido que Santilli va primero. Resta todavía que la Cámara -que ahora le dio un espaldarazo a la Casa Rosada- opine sobre la reimpresión de boletas, un tema que también viene con una queja del oficialismo, ya que en primer término la Junta electoral de la Provincia consideró que no deben hacerse de vuelta, aunque lleven la cara de Espert.

Entonces, la Cámara deberá pronunciarse y decir si coincide con la Junta, o si manda a reimprimir con el rostro de Santilli.

Este sábado por la mañana, la Cámara le exigió “de manera inmediata” a la Junta electoral que traslade la apelación del Gobierno a las agrupaciones políticas que participan de la elección. “Si no, la Cámara Nacional Electoral no puede resolver”, exclamaron.

De momento, las boletas llevan los rostros de Espert y Reichardt; el Gobierno espera que la Cámara defina si avala la reimpresión con la cara de Santilli Instagram

Los motivos para que Santilli quede primero

En el fallo que ungió a Santilli, la Cámara planteó que Ramos Padilla “desatendió la jurisprudencia” y “tergiversó la aplicación de un precedente”, en relación con lo que se definió en un reemplazo que hubo que hacer en otra elección, pero en ese caso en la categoría de senadores.

“El magistrado se apartó injustificadamente de la letra de la norma aplicable para fundar una inconstitucionalidad basada exclusivamente en su singular interpretación subjetiva, desatendiendo la jurisprudencia establecida por esta Cámara en casos de sustancial analogía para la categoría de cargos en cuestión (diputados nacionales), y tergiversando la aplicación de un precedente dictado en un supuesto diferente y para otra categoría (senadores nacionales)“, sostuvo en el texto del fallo la Cámara, contra Ramos Padilla.

El juez federal Alejo Ramos Padilla fue duramente criticado por los integrantes de la Cámara Nacional Electoral que firmaron el fallo de este sábado

Siempre bajo esa postura, los integrantes del tribunal criticaron que el juez no haya anclado su decisión en el decreto reglamentario de la ley de paridad, tal como pedía la Casa Rosada. “En un Estado constitucional de derecho, los tribunales de Justicia no disponen de la libertad de apartarse de las leyes dictadas por los representantes del pueblo de la Nación ni de sus normas reglamentarias –que son producto del ejercicio de la soberanía popular- cuando sus previsiones son inequívocas. Actuar de modo divergente con fundamento en visiones personales o ancladas en lecturas impropias del derecho, pone en grave riesgo el sistema republicano y nos conduce a lo que tantas veces se ha calificado como el gobierno de los jueces. Conductas de tal naturaleza siembran dudas acerca de la legitimación del Poder Judicial para ejercer las funciones del control de constitucionalidad y -tarde o temprano- su propio rol en el sistema democrático", enfatizaron en un ferviente cuestionamiento al juez electoral que también integra la Junta provincial.

Planteó también el tribunal que la Justicia debe tener la “mayor mesura” porque, de lo contrario, habría una “suerte de paternalismo impropio”, en un dardo solapado también contra el magistrado.

Enfatizaron, a su vez, los firmantes que la Cámara Nacional Electoral siempre tuvo un “rol activo” e la tutela de la igualdad de género, tanto hacia el interior de los partidos políticos como para los cargos públicos electivos, pese a que ahora haya decidido por Santilli en vez de por Reichardt, basados en los justificativos legales que detalló el fallo.

Aclararon, en tanto, que el vicepresidente de la Cámara, Alberto Dalla Via, no intervino porque está de licencia.

La reacción de Milei

Tras conocerse la decisión en favor de lo que había pedido LLA, el presidente Javier Milei replicó una gran cantidad de mensajes en X para celebrar. Esto mientras viajaba desde Chaco a Corrientes para una serie de actividades partidarias agendadas para este fin de semana.

En tanto, en la cuenta oficial del partido también se mostraron conformes y aprovecharon para cargar contra Ramos Padilla. “El fallo del juez era, a todas luces, escandaloso y contrario a derecho. Celebramos que la Cámara Nacional Electoral haya subsanado su error”, dijeron, en un mensaje que también fue avalado por Milei con un retuit.