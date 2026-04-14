El gobierno de Kicillof convoca a intendentes para reclamarle a Luis Caputo por el precio de los combustibles

El gobierno de la provincia de Buenos Aires motoriza una convocatoria para este martes, al mediodía, en la que prevé congregar a intendentes bonaerenses y de otros puntos del país frente al Ministerio de Economía, para reclamarle al titular de esa cartera, Luis Caputo, por el precio de los combustibles. Solicitarán que el valor se retrotraiga al 1º de marzo.

La protesta política, prevista para este martes, tiene como uno de sus impulsores al ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, que convoca a los intendentes bonaerense. No obstante, desde su entorno adelantaron a LA NACION que habrá presencia de jefes comunales del resto del país.

Además del reclamo por el precio de los combustibles, en el documento que presentarán funcionarios bonaerenses e intendentes se solicitará al gobierno nacional que ponga en marcha obras con el dinero recaudado por el impuesto a los combustibles.

Con datos del Instituto Argentina Grande (el espacio que nuclea a los equipos técnicos que trabajan con Katopodis), los intendentes y funcionarios realizarán su reclamo a Caputo. Entre otros puntos, ese instituto puntualiza que, “desde que asumió el Gobierno, la nafta aumentó un 514%, 56,9% en términos reales”, y que, en 2026, “subió 18,7%, el doble de la inflación, que promete verse arrastrada por estos costos”.

La Federación Argentina de Municipios (FAM), que preside el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, aportará las firmas de 500 jefes comunales de todo el país, anticiparon desde esa federación. En su sede, luego de la protesta frente al ministerio que conduce Caputo, Kicillof dialogaría con los intendentes.

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