Andrés Malamud: "Si salimos de la pandemia, la recesión va a voltear gobiernos"

El politólogo Andrés Malamud habló con José Del Rio en Comunidad de Negocios por LN+ y se refirió a cómo la pandemia de coronavirus afecta a la economía mundial, y a la política nacional e internacional. "Si sale todo bien y zafamos de la pandemia, la recesión va a voltear gobiernos. Les pasó a los mejores", sentenció el politólogo.

"Nadie tiene la proyección del día de mañana. Hay muchas formas de pensar qué es lo que va a pasar después con la crisis. Una es la crisis en forma de 'U': nos quedamos un rato pero eventualmente rebotamos después de un período de estancamiento. Otros piensan que es una 'L': que caen, siguen estancados por mucho tiempo y no hay recuperación. Nouriel Roubini sugiere que puede ser una 'i latina': que esta caída no tiene fondo, y esto es lo que estamos viendo hasta ahora", explicó Malamud. Y agregó: "No es que no sabemos cuándo va a terminar la cuarentena. Quizás no termine la cuarentena hasta que no haya inmunización natural o artificial, es decir, hasta que no nos hayamos contagiado más del 60% de la población, o hasta que no hayamos producido la vacuna".

Época de pandemia: ¿unión o radicalización de grietas en el mundo? En relación a la economía y a la superación de la crisis en una etapa de incertidumbre, Andrés Malamud afirmó que la pandemia tiende a aislarnos y a cooperar a la vez. "Acentúa todas las contradicciones, entonces los incentivos que produce son contradictorios. Será cooperando que se podrá reconstruir la economía después de esto", dijo el politólogo en Comunidad de Negocios. "Estados Unidos y China son imprescindibles para coordinar la respuesta a la pandemia y a la recesión que la va a continuar, y los dos son suficientes. Si ambos se ponen de acuerdo, el mundo puede avanzar, sino estamos jorobados".

En relación a la política argentina y al rol del peronismo frente a la pandemia, el politólogo dijo que hay quienes piensan que "el peronismo es mejor piloto de tormenta que el no peronismo". "Lo que es fundamental es que este Gobierno sea uno nuevo: le da un capital de popularidad, de imagen y de voluntad política que un gobierno desgastado no tendría", sostuvo Malamud. "Este Gobierno viene fresco, y está orientado hacia el centro del espacio político. En este momento Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta es, probablemente, lo mejor que le podría haber pasado a la Argentina para enfrentar la pandemia. Tienen una estrategia, una actitud y una personalidad más centrípeta. Mauricio Macri y Cristina Kirchner tienen liderazgos y personalidades polarizadores. En este momento, lo centrípeto suma más que lo centrífugo", agregó el politólogo en LN+.

Sobre la ausencia de Cristina Kirchner durante la pandemia, Malamud dijo que, desde cualquier manual de estrategia, lo que está haciendo es lo mejor que puede hacer". "Ella es la rueda de repuesto: si algo sale mal, si Alberto se desgasta o enferma, ella es la que tiene que tomar la posta", afirmó.

El politólogo aludió también cómo se tolera la corrupción en épocas de pandemia. "La tolerancia a la corrupción, si sale a la luz, es baja. Sobre todo cuando no hay alto crecimiento económico o cuando no nos va bien", dijo Malamud. "Hoy no es una opción ir a la plaza, así que la tolerancia por ahora se queda en casa. Mientras que no exploten los sectores que no pueden tolerar más tiempo de cuarentena porque no tienen ingresos, la irritación popular no tiene salida", finalizó.