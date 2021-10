Aníbal Fernández apuntó contra Río Negro por la falta de acuerdo con los mapuches: “A los palos no se resuelve esto”

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, apuntó hoy contra la provincia de Río Negro por la falta de acuerdo con la comunidad mapuche. En declaraciones radiales, aseguró que las autoridades locales “no han hecho ningún esfuerzo” por evitar el conflicto con los pueblos originarios a través del diálogo y advirtió: “Después no nos hagan responsables a nosotros de no poder resolver el problema”. También insistió en que la seguridad del distrito es responsabilidad de la gobernadora, Arabela Carreras, y no del presidente Alberto Fernández.

“El tema de los pueblos originarios lo tiene que ir resolviendo cada una de las provincias de la mejor manera. No es un problema de trasnochados argentinos que no encuentran la forma de salir, sino que se ve con claridad en lo que ha pasado en el mundo respecto de cómo resolver el tema”, evaluó el funcionario en diálogo con Radio 10 y aclaró: “Esa es la visión que uno tiene y yo no amparo ningún tipo de gesto. Por eso puse un tuit que dice que estos lugares incendiados no se pueden considerar como la búsqueda de reivindicación de un derecho. Es un delito”.

No obstante, en otra entrevista, esta vez con AM 750, consideró que también “habrá algunos que añoran la represión”, pero descartó que sea esa la postura del Gobierno. “Entendemos que no tiene que ser así, pero siempre hay alguno que opina y se mete en el medio, como con la presencia de Rafael Bielsa en el caso de Jones Huala”, comparó respecto del dirigente mapuche, juzgado y condenado en Chile.

Y siguió: “Nosotros no estamos dispuestos a llevar a la práctica la represión para resolver este problema, cuando Nueva Zelanda lo resolvió, también Estados Unidos y provincias argentinas como Neuquén, que han avanzado en muchísimos acuerdos con las comunidades resolviendo el tema de los pueblos originarios, porque lo dice la propia Constitución. Bueno, será cuestión de atacar por ahí. Rio Negro no ha hecho ningún esfuerzo para sentarse. Yo no lo critico, ellos son dueños de hacer lo que se les antoje, pero después no nos hagan responsables a nosotros de no poder resolverlo, porque a los palos no se resuelve esto”.

De esta forma, el ministro insistió en que el conflicto mapuche se solucionará cuando todas las partes “se sienten a la mesa” y remató: “Si piensan que lo van a resolver como lo hubiera resuelto Roca, yendo por la campaña del desierto, me parece que se equivocan feo”.

La polémica por el envío de tropas

En relación con el reclamo de la gobernadora Carreras por el envío de fuerzas federales a la provincia para contener la violencia, Fernández mantuvo su postura. “Ella decía que nosotros no le estábamos haciendo un favor al mandarlas, sino que era nuestra obligación. Le dijimos que no es verdad, que lo que estábamos haciendo nosotros era colaborando. Y eso hicimos, enviamos de inmediato tropas para que patrullaran la zona, encontrándole la alternativa más simple para todos, y le explicamos a ella que la propia Ley de Seguridad Interior nos obliga a tener que actuar de una determinada manera, que es lo que ella pareciera ser que no quiere entender”.

Como a criterio del ministro y también del Presidente la provincia no tiene “complicaciones severas en su institucionalidad” -lo que hubiese hecho obligatorio el envío de recursos por parte del Gobierno-, Fernández explicó que el refuerzo aportado esta semana fue un gesto “solidario” con el distrito atento a una situación excepcional, “como sucede en provincias como Santa Fe o Buenos Aires”. No obstante, recalcó que la seguridad interna de la provincia es competencia de la gobernadora y apuntó: “Ella no puede obviar que le tocan responsabilidades que no está cumpliendo”.

“Es obligación del Estado enviar tropas”

A pesar de la convicción expresada desde el Gobierno sobre la obligatoriedad del envío de fuerzas federales a la provincia, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, manifestó hoy una postura contraria.

“Todavía estamos discutiendo si es una acción vandálica o terrorismo. Los delitos se tipifican. Cuando el bien vulnerado tutelado por la Constitución es la paz social, hablamos de terrorismo. Entonces, me parece que no hay que ni siquiera dudarlo y hay que poner todo el esfuerzo del Estado para terminar con este tipo de acciones”, aseveró en declaraciones radiales.

Y agregó: “No tengo ninguna duda de que es obligación del Estado nacional enviar tropas y controlar el tema. Estoy totalmente convencido, porque lo he vivido y lo he visto. Conozco el grado de temor, no me lo contaron”.