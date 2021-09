La drástica decisión que tomó Florencia Peña tras la acusación de Marcelo Mazzarello

Florencia Peña habló tras la denuncia de Marcelo Mazzarello. El actor la acusó este martes en Twitter como la responsable de que lo hayan despedido repentinamente de Más respeto que soy tu madre, la película de Marcos Carnevale que comenzará a rodarse en octubre. La conductora tildó la acusación de “operación (política)” y adelantó que le enviará una carta documento.

“No voy a salir a contestar cuestiones que tienen que ver con operaciones de operaciones de operaciones...”, sentenció la conductora en diálogo con A la tarde (América). Y señaló: “Estamos haciendo una película muy grande, que cuando pasó todo lo de la operación del presidente, Olivos, bla, él salió a hablar en contra mío en varios lugares, entonces ahí a la producción se le prendió la alarma”.

Florencia Peña reveló qué hará tras la denuncia de Marcelo Mazzarello

Al igual que lo había contado Mazzarello, Florencia ratificó que habían convocado al actor para que interpretara el papel del marido de ella en la ficción. “Entonces, ellos (los productores) me preguntan qué quiero hacer. Y yo digo: ‘Chicos, yo no soy la que lo voy a decidir. Dejemos que baje un poco el agua, supongo que hablaremos’”, indicó.

En este sentido, recordó: “Con Marcelo trabajé muy bien y yo no soy una actriz que bajaría jamás a un actor por la ideología, no echo gente. Llevo 40 años haciendo lo que hago. Me respalda quien soy y cómo soy. Busquen un archivo mío atacando a un compañero. Es algo que jamás haría”.

La conductora de Flor de equipo (Telefe) resaltó que cuando el actor la “maltrató”, ella no salió a responderle. “Yo soy una mina que no me cago en el laburo de nadie jamás. Mis mejores amigos piensan de manera opuesta a mí. No me corran con la ideología porque la persecución es al revés. Yo no soy la que persigo. Yo no me senté en los canales a hablar mal de ningún compañero, nunca. Y si tengo algún problema con algún compañero, lo charlo. Yo hubiera esperado que él me llame”, reclamó la actriz.

En diálogo con LA NACION el actor afirmó que lo llamaron “los productores presionados por ella” para despedirlo, y detalló: “Tenía el contrato arreglado. Ofrecí conversar y me dijeron que ella (Florencia) estaba muy ‘sensible’”.

Una fuente cercana a la actriz le había respondido a este medio que Florencia usaría Twitter para hacer su descargo sobre esta denuncia. En este sentido, en el móvil explicó: “Me tengo que cuidar un poco, por eso decidí correrme ahora de Twitter. Es un lugar donde hay gente que no es gente, ya sabemos. Hay mucho callcenter”.

Según la versión de Peña, la decisión de despedir a Mazzarello no la tomó ella sino la producción de la película, sobre esto sostuvo: “Soy protagonista de una mega película en la que, entiendo, me quieren cuidar. Y eso es todo. Ahora, que yo eché a alguien... La verdad que me excede”.

Consultada en torno a si pensaba llamar a Mazzarello para dialogar con él sobre este conflicto, Flor respondió que no y afirmó que le va a enviar una carta documento. “Yo trabajé con él, de repente ahora lo hago echar pero antes trabajaba y ahora no. Yo trabajé en mi pico de militancia con él. No me banco la agresión, no me banco el maltrato. Lo que dijo es gravísimo. Es una difamación gravísima, no tiene una sola prueba”, adelantó.

El actor despedido consideró que lo que motivó la decisión fueron sus recientes críticas al Gobierno y al escándalo por las visitas a la Quinta de Olivos en plena cuarentena estricta. En tanto, Florencia dio vuelta este planteo y aseguró que el que tiene problemas con su ideología sería Mazzarello.

“Me da igual lo que piense él. Yo soy amiga de Marley, que no piensa opuesto, piensa recontra opuesto a mí. Acá lo que molesta es que nosotros tengamos un pensamiento que no tiene que ver con el establishment. Molestamos. Yo molesto. No tiene nada que ver con la película, ni con el compañerismo, ni con los actores. Lo que le molesta de mí, es mi ideología”, aseguró la actriz.

En julio pasado, Flor Peña habló con LA NACION tras ser convocada para ocupar el protagónico en la película Más respeto que soy tu madre. En aquel momento, se informó que la versión cinematográfica estaría dirigida por Carnevale y la producción a cargo de Hernán Casciari (autor del blog que dio vida a la obra) junto a su amigo Christian Basilis y Pampa Films.

El largometraje comenzará a rodarse a mediados de octubre en la ciudad de Mercedes, en la provincia de Buenos Aires, donde se filmarán todas las escenas de exteriores. En tanto, el estreno está previsto para 2022.

La denuncia de Mazzarello

El martes pasado, Mazzarello escribió un post en Twitter en el que denunciaba: “¡El poder que da visitar a Alberto Fernández mientras no podíamos ver a nuestros familiares! La autodenominada referente Flor Peña me hizo echar de un film que empezaba en octubre. Ideología K, la ventaja personal, en desmedro del trabajo ajeno. ¿Voy a Inadi? No; ¿Gremio? No; ¿Justicia? No; Twitter”.

El tuit de Marcelo Mazzarello, el actor denunció que Florencia Peña estuvo detrás de la decisión de que lo echaran del film Más respeto que soy tu madre Twitter: @mazzamazzarello

En torno a por qué la actriz podría tener alguna animosidad personal con él, indicó que el enojo podría estar vinculado a sus dichos “acerca de la reunión en Olivos”, sobre lo cual afirmó que “debió haber sido por Zoom”.

“No es una crítica a la persona de Florencia Peña. Durante dos meses yo no pude ver a mi padre, pero en Olivos, evidentemente, había una puertita por el costado donde se podía ver al Presidente y obtener algo que no podía logra el resto de los mortales. Eso es lo que irrita y lo que hace que uno hable”, fueron las declaraciones que el actor hizo a Eduardo Feinmann en LN+. Su enojo de debe a que Mazzarello perdió a su padre durante la fase más estricta de la cuarentena.

Consultado por este medio en torno a si el proyecto estaba financiado por capitales del Estado nacional, el actor respondió: “No sabía que había capitales, pero lo intuí”. Luego, se lamentó: “Si no sos de ellos, sos contra”.