El gobierno de Río Negro denuncia a los mapuches por los ataques e investigan las amenazas contra Arabela Carreras y funcionarios judiciales

Dos ataques perpetrados en menos de 24 horas en dos de los destinos turísticos más importantes de Río Negro hicieron que la gobernadora Arabela Carreras se comunicara hoy con el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, para solicitar la presencia de las fuerzas federales en la zona .

Además, desde el gobierno provincial informaron que presentarán una denuncia ante la Justicia Federal por el delito de terrorismo a raíz del incendio ocurrido el sábado pasado a la madrugada en el flamante Centro de Informes Turísticos de El Bolsón y el ataque al depósito de Vialidad provincial ayer a la noche.

El predio de Vialidad Rionegrina atacado anoche alrededor de las 23 se encuentra en el camino de acceso al cerro Catedral, en San Carlos de Bariloche. Tres personas encapuchadas -una de ellas, armada- prendieron fuego dos máquinas viales y un depósito de sal y arena que se utiliza para los operativos de despeje de nieve en rutas.

Incendiaron un campamento de vialidad provincial en Río Negro

En el campamento hay dos viviendas y en una de ellas residen personas ajenas a la institución, informó el presidente de la Dirección de Vialidad Rionegrina, Raúl Grün. Los tres atacantes maniataron al matrimonio que allí vive y les robaron los teléfonos celulares.

“Me maniataron muy fuerte, me taparon la cabeza y me llevaron a la pieza de atrás. Nos sacaron los celulares, la llave del auto y de la casa. Cortaron la luz desde el pilar y no sabemos más nada. Por la ventana de atrás veíamos fuego”, contó hoy Jorge Taboada a Radio Seis.

Amenaza a la gobernadora

Asimismo, los delincuentes dejaron papeles con mensajes amenazantes. “Arabela Carreras, Cendón, Arrien, Calcagno. Los niños mapuche crecerán y vencerán en el weichan, la tierra no se vende, se defiende. Fuera winkas terratenientes de wall mapu”, se lee en uno de los papeles que dejaron sobre la mesa de la casa en la que cenaban Taboada y su esposa. En mapuche, weichan significa lucha y wall mapu, territorio mapuche.

En el mensaje, además del nombre de la gobernadora rionegrina, aparecen los apellidos de la fiscal jefe Betiana Cendón, el fiscal Francisco Arrien y el juez de Garantías Ricardo Calcagno. Cendón y Arrien participaron el viernes 24 de septiembre del procedimiento que permitió restituir a su ocupante fiscal los dos lotes usurpados el sábado 18 por miembros de la comunidad mapuche Quemquemtreu en el paraje Cuesta del Ternero, a 30 km de El Bolsón.

El 24 a la noche algunos integrantes de la comunidad mapuche reingresaron a los terrenos y eso motivó un pedido de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) para poder ingresar alimentos y abrigo a esas personas. El juez Calcagno no admitió la petición por considerar que ninguna de las personas que ocupan esas tierras se encuentra privada de su libertad.

Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro Rodrigo Néspolo - LA NACION

El accionar de los fiscales y el juez fue cuestionado en los últimos días por distintos sectores de la sociedad. “Si bien la fiscal Cendón actuó en el marco de la ley, cumpliendo las tareas para las cuales ha sido elegida, la reacción no solo de los usurpadores sino de una parte de la sociedad que los apaña y justifica es repudiable. Vivimos en un estado de derecho y es esperable y exigible que los representantes de los distintos poderes ejerzan las funciones para las que han sido designados”, indicaron desde la Mesa Consenso Bariloche en un comunicado.

A su vez, en relación con la toma de Cuesta del Ternero, desde el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, informaron: “Diversas organizaciones intermedias (entre ellas APDH, CODECI y Parlamento Mapuche) presentaron en los últimos días cinco Habeas Corpus ante los Tribunales de Bariloche y El Bolsón reiterando la solicitud de ingresar al lugar para llevar alimentos y abrigo. Todos ellos fueron rechazados por diversos jueces provinciales, en su mayoría in limine”.

Y aclararon: “El Poder Judicial de la provincia de Río Negro seguirá buscando la solución pacífica del conflicto en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 14 del Código Procesal Penal, más allá de las incesantes manifestaciones agraviantes y amenazantes recibidas por los Fiscales intervinientes. Las mismas serán investigadas formalmente”.

Tensión con los mapuches

La usurpación de Cuesta del Ternero, los cortes e incidentes en la ruta 40 protagonizados por la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu en apoyo a la toma de la lof Quemquemtreu, el incendio del centro de informes turísticos en El Bolsón y ahora el ataque al predio de Vialidad en Bariloche mantienen un alto nivel de tensión social, política y judicial desde hace 15 días en la región.

“No avalamos ningún tipo de violencia sin importar el sector del cual provenga y repudiamos cualquier tipo de ataque, porque esta no es la forma de resolver las diferencias con el Estado. Este tipo de hechos no solo son un ataque contra la institucionalidad de la provincia, sino que significan un eventual riesgo para nuestros vecinos. No vamos a permitir que se tome a los rionegrinos de rehenes en ninguna circunstancia”, advirtió hoy la gobernadora Carreras, al tiempo que transmitió tranquilidad a la población a pesar de la “esta situación límite”.

Pancarta reivindicativa mapuche

También afirmó que “la provincia se constituirá en querellante en virtud del daño a las propiedades estatales” e indicó que hay suficientes pruebas para configurar el delito de terrorismo. Dijo que Aníbal Fernández se puso a total disposición de Río Negro.

El Gobierno rionegrino invocará el art. 213 bis agravado por el artículo 41 del Código Penal de la Nación. El artículo 213 indica que “será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que, sin estar comprendidas en el artículo 210 de este código, tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación”.

En tanto, el artículo 41 quinquies dice: “Cuando alguno de los delitos previstos en este Código hubiere sido cometido con la finalidad de aterrorizar a la población u obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”. La denuncia por terrorismo se presentará entre hoy y mañana.