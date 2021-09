El duro cruce de José Luis Espert con una candidata del Frente de Todos: “Perón está muerto hace medio siglo”

Los candidatos a diputados nacionales José Luis Espert, de Avanza Libertad, y Agustina Propato, del Frente de Todos, protagonizaron un fuerte cruce cuando debatieron sobre las reformas que deben hacerse para mejorar la situación económica y social de los trabajadores del país.

La discusión sobre los diferentes modelos económicos generó un tenso momento entre los candidatos en el ciclo A dos voces. La senadora bonaerense se diferenció del economista liberal al plantear que el oficialismo nunca votaría leyes “en detrimento de los derechos de los trabajadores” y mencionó que son “derechos consagrados durante la presidencia de Juan Domingo Perón”.

Por su parte, Espert retrucó: “Este país está arruinado y vos te enorgullecés de las leyes laborales de Perón. Perón está muerto hace casi medio siglo. Olvidate de Perón. ‘Viva Perón’, si querés, pero la gente está cagada de hambre”.

Agustina Propato y José Luis Espert protagonizaron un fuerte debate en A dos voces, donde también estuvo invitado Hernán Lombardi Captura de pantalla TN

La oficialista se refirió al proyecto que impulsa Juntos por el Cambio que propone la creación del Seguro de Garantía de Indemnización para reemplazar a la indemnización tradicional, y cuestionó la iniciativa. En ese sentido, aseguró que no es economista pero que “camina la calle” e intentó chicanear a Espert: “No sé dónde implementó ese marco de ideas, no sé si las probó”.

El economista indicó que la Argentina “pasó de ser de los países más ricos del mundo a estar hoy abajo de mitad de tabla”. Y preguntó: “¿No creés que hay que repensar un poco todo?”. Además, le reclamó a Propato que le contara “la solución concreta para los seis millones de trabajadores en negro que no sea hablar de Perón”.

“Afortunadamente, Perón dejó una estructura de defensa de los derechos del trabajo importante que vamos a seguir sosteniendo y defendiendo”, contestó la legisladora kirchnerista.

Durante el acalorado debate, ambos se interrumpieron constantemente. Espert insistió en saber cuál era la propuesta de la senadora para combatir el empleo en negro. “Queremos salir de esta crisis, seguramente no con la idea que proponés de ajuste en el gasto, sino con inversión en la obra pública”, contestó.

Propato también consideró que el precandidato a diputado nacional de Avanza Libertad llevaba la discusión “entre la patronal con un trabajador desde la individualidad y la indefensión”. Asimismo, reiteró que el Frente de Todos nunca va a “avalar eso, ni una medida en contra del pueblo trabajador”.

Espert cruzó a Propato: “Olvidate de Perón. ‘Viva Perón’, si querés, pero la gente está cagada de hambre” Rodrigo Nespolo - LA NACION

Mientras tanto, el economista la contradijo. “Todo lo que vos pensás está en contra de los trabajadores, del laburo e incluso de los beneficiarios de los planes sociales”. Y planteó una pregunta en ese sentido: “¿Tenés un propuesta para los planes, para que dejen de vivir de la teta del Estado y pasen a tener trabajo?”.

La senadora le respondió: “No solo tenemos un plan. Ya lo hicimos una vez. Convertimos los planes sociales en fuentes de trabajo genuino durante el kirchnerismo. Encontramos un país, en el 2003, con casi dos millones de planes”. A lo que Espert respondió: “Yo te hablo de hacer las tres cosas que hacen los países en donde la gente vive bien: comercian con el mundo, la gente no es esclava en materia impositiva y las leyes laborales promueven el empleo”.

Ya sobre el final del intercambio, él presionó: “Tres preguntas te hice y no me contestaste ni una”. Propato concluyó una vez más: “Creo en los convenios colectivos de trabajo. No creo en lo que estás proponiendo”.

Espert también cruzó a Daniel Arroyo: “Yo a Juan Grabois lo meto preso”

En el piso de C5N, Espert debatió con el exministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo sobre el rol de las organizaciones sociales en torno a los planes sociales que otorga el Estado, y apuntó contra el dirigente social Juan Grabois. “Yo lo meto preso”, dijo.

“La ayuda social ocurrió por una cuestión elemental, la Argentina se prendió fuego los último 50 años, entonces, ¿cómo no vas a dar ayuda? Después, habrá atorrantes que se aprovechan de eso. ¿Por qué hay que darle plata a las organizaciones sociales? ¿Por qué no darle plata a la gente que tiene un plan?”, planteó el referente liberal.

José Luis Espert cruzó a Daniel Arroyo: “Yo a Grabois lo meto preso por cortar la calle”

Y continuó: “Estos atorrantes de las organizaciones sociales, como Grabois entre otros, te ponen una pistola en la cabeza, te llenan el Obelisco o la 9 de Julio, y le arruinan la vida al laburante porque no puede trabajar”.

Arroyo respondió a los argumentos del candidato y defendió su gestión en el Ministerio. El exfuncionario destacó la Tarjeta Alimentar y los planes impulsados por el Gobierno, y mencionó que cada persona cuenta hoy con su propia cuenta bancaria. “No es darle plata a las organizaciones sociales. La persona cobra de manera directa, cosa que antes no pasaba, aunque claramente puede haber vivos, he visto”, dijo.

No obstante, Espert siguió: “El plan social me parece una cosa abominable, porque el que cobra un plan ha quedado fuera del sistema”. En esta línea, le planteó a Arroyo: “¿Vos qué harías con Juan Grabois?”. Y, sin esperar una contestación, disparó: “Yo lo meto preso, porque Grabois le caga la vida a la gente con laburo”.

Entonces, Arroyo cuestionó: “Pero tenés que tener un motivo”. Y el candidato de Avanza Libertad argumentó: “Sí, que corta la calle, violación del artículo 14 de la Constitución”.