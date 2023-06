Aníbal Fernández reaccionó a los dichos de Cristina Kirchner: “Los que amenazan son canallas, yo no lo soy”

escuchar

El ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, reaccionó este viernes a los dichos vertidos ayer por la vicepresidenta Cristina Kirchner en el marco del discurso que brindó desde la provincia de Santa Cruz. En declaraciones a los medios antes de entrar a la reunión de ministros de Seguridad del Mercosur que encabeza esta mañana, el funcionario cercano al presidente Alberto Fernández aseguró luego de que la exmandataria apuntara contra los miembros de su espacio por “amenazar con ir al partido judicial” para dirimir cuestiones electorales: “Los que amenazan son canallas, yo no lo soy”.

Ante la consulta de periodistas respecto de si se sintió aludido por la frase que lanzó Cristina Kirchner, Fernández dijo: “Yo estaba reunido en un lugar donde había una televisión encendida con un canal que estaba pasando el mensaje. No lo escuchaba, pero leía los graphs. Los que amenazan son los canallas, la señora hace 20 años me conoce y me ha mandado a hacer todo tipo de trabajo, jamás dije que no, nunca le saqué el cuerpo a hacer un trabajo para ella”.

Frente a dicha respuesta, al apoderado político de la precandidatura presidencial de Daniel Scioli le preguntaron a qué tipo de “trabajo” se refería. Entonces, respondió: “Todos, todos los que me haya pedido hacer los he hecho. Le tengo un cariño personal que no va a cambiar, estoy convencido de que es inocente en todo lo que se le quiso endilgar; no va a cambiar, porque yo no soy un tipo de hacer esas cosas. Y amenazar... Solo la amenaza la hacen los canallas, yo no lo soy, no se lo acepto”.

Tras ello, volvió a referirse a las posturas divergentes entre los distintos sectores del oficialismo en torno a las reglas de juego a implementar en las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del ex Frente de Todos, ahora Unión por la Patria. “Lo que yo hice fue advertir: ‘Che, tenemos que acordar entre nosotros, y si nosotros no lo podemos acordar, yo voy a recurrir a la Justicia electoral’ ¿Qué es eso del partido judicial? ¿Qué me querés encajar? Un concepto, un neologismo que se te ocurrió y yo tengo que interpretarlo sin saber a dónde me querés llevar”, cuestionó.

Por último, insistió: “Yo voy a recurrir, si no nos ponemos de acuerdo en el marco de la Constitución y las leyes, a la Justicia electoral para que dirima. Nada más, no estoy buscando ninguna otra cosa que no sea eso. Entonces, mi objetivo es poner las cosas como corresponden en el lugar que corresponden: si ella interpreta o tiene su propia manera de ver las cosas y los agravios es la forma con la que se va a manejar es su problema, no el mío, yo no pienso manejarme con agravios”.

“Los que amenazan son canallas, yo no lo soy”

El ministro de Seguridad vertió las declaraciones luego de que la vicepresidenta apuntara contra los miembros de su espacio por “amenazar con ir al partido judicial”https://t.co/zlOTF5LBPp — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) June 16, 2023

La reacción de Fernández tuvo lugar un día después de que Cristina Kirchner expresara en el marco de la ampliación del Hospital Regional de Río Gallegos: “Lo mío no es ser simpática ni diplomática. Cuando desde el propio partido amenazan con ir al partido judicial con todo lo que me ha pasado, y ya no hablo desde causas y condena, hablo del intento de asesinato y de la impunidad para los que planificaron... Sin embargo, algunos no ponen empeño en eso, pero sí en ir al partido judicial”.

En ese contexto, la exmandataria también cruzó -sin nombrarlo- a Alberto Fernández por su reforzado pedido de ir a las PASO con más de un candidato dentro del frente oficialista. “Cuando uno tiene responsabilidades de gobierno, la responsabilidad es gobernar y que haya la menor conflictividad”, consideró y fustigó: “Jamás se me hubiese ocurrido ir a una provincia o llamar a una senadora [por Victoria Tolosa Paz] para que sea candidata, por eso creo necesario recuperar el concepto de representación política”.

LA NACION