El excandidato a gobernador de Milei en Neuquén, Carlos Eguía, explicó su enojo con el economista y lo acusó de pedirle cargos

Tras la difusión del editorial donde trató de “basura, hipócrita y mentiroso” al precandidato a presidente Javier Milei, el excandidato a gobernador en Neuquén por La Libertad Avanza, Carlos Eguía, brindó una entrevista radial este viernes en la que explicó su enojo con el economista y lo acusó de pedirle cargos en el parlamento provincial. Ante dicha situación, afirmó estar “decepcionado” y se diferenció: “Creía en una persona y evidentemente me equivoqué”.

En declaraciones a Radio Mitre, Eguía recordó por qué decidió en un primer momento encolumnarse en las filas del libertario. “Cuando me preguntaste por la diferencia entre Javier Milei y Juntos por el Cambio (JxC), yo dije que este tipo tenía más pelotas”, le recordó al periodista Eduardo Feinmann. Luego, dijo sobre su percepción actual respecto del aspirante a jefe de Estado: “No estoy enojado, estoy decepcionado”.

Sobre los motivos de su enfado, detalló: “Me pidieron cargos en la Legislatura de Neuquén. Me lo pidió Julio Serna, primero, y después me lo pidieron en una conferencia que tuvimos Karina [Milei], Carlos Kikuchi y yo (...) Pensé que Karina le iba a decir a Serna: ‘Váyase, ya no trabaja con nosotros’, y me dijo que era una pavada. Entonces, le dije a Karina que le dijera al hermano que le donara el sueldo a Serna”.

Un excandidato a gobernador de Javier Milei lo trató de “basura, hipócrita y mentiroso”

En esa línea, Eguía puso el acento en las contradicciones entre el discurso de Milei y sus acciones. “Me estás hablando de que metamos más ñoquis y estamos diciendo que vamos a terminar con los ñoquis; me estás diciendo que vamos a achicar al Estado y lo vamos a agrandar. Todo tiene un límite. Creía en una persona y evidentemente me equivoqué”, sentenció.

A continuación, al también periodista le preguntaron si el economista pide dinero para cargos, a lo que respondió: “A mí, no. A mí es lo que te digo. Yo fui el candidato que más bancas metió en todo el país presentándome en el partido de Javier, que en realidad no tiene partido y era un partido mío. Metí diez bancas acá y ni siquiera me llamó por teléfono para felicitarme. Diez bancas metí en una provincia muy difícil”.

Tras ello, completó: “Lo que más me dolió es que antes de las elecciones en Tucumán dijo: ‘Ahora nos jugamos la primera gran batalla’. ¿Y nosotros qué somos, mierda? ¿Qué somos los que jugamos en Río Negro, en Neuquén y en La Rioja?”. Y además, cuando el lunes o el martes le preguntan por el resultado [en alusión a la derrota que sufrieron allí los libertarios], él dijo: ‘¿Pero en la boleta ustedes vieron mi cara?’. Tenés que ser un turro para decir eso, o creerte que sos un mesías”.

