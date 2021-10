Aníbal Fernandez reina en el escenario de su decadencia

Esta semana presenciamos una tragedia en tiempo real. El primer acto sucedió en las redes y quizás sea eso lo más asombroso. El ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, respondió un tuit del humorista Nik de una manera que una enorme cantidad de gente, no solamente miembros de la oposición, encontró inapropiada. No hace falta abundar mucho, todo se ha dicho: desde la amenaza velada que se lee en la difusión de una información privada hasta la posibilidad del antisemitismo pasando por referencias familiares. No hay mucho para discutir acerca de la fenomenal metida de pata de Fernández. Ya está en la historia de los desaciertos políticos.

Muchas escuelas y colegios de la CABA reciben subsidios del estado y está bien. Por ejemplo la escuela/colegio ORT.

¿La conoces? Si que la conoces… O querés que te haga un dibujito?

Excelente escuela lo garantizo.

Repito… ¿Lo conoces?https://t.co/tNHkDcSeP1 — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 10, 2021

Un ministro de la Nación, que acaba de asumir, que tiene a su cargo uno de los temas más candentes de los últimos años, que se supone que tiene en su haber una experiencia política enorme, acumulada en cargos ejecutivos a lo largo de todos los gobiernos peronistas desde que se retomó la democracia, se toma el trabajo de contestar un tuit de un ciudadano particular que ni siquiera lo mencionaba. Hay que hacer un esfuerzo fenomenal para imaginar la escena: el ministro, en lugar de ocuparse de sus menesteres, revisa en su celular tuits de personas que considera relevantes, encuentra el de Nik y decide tomarse el trabajo de responder.

Nik, sobre el pedido de disculpas de Aníbal Fernández: “He visto carpetazos y amenazas, pero nunca había visto meterse con los hijos” Archivo

No solo eso, fiel a su estilo (ahí sí que no hay sorpresas) lo hace en tono compadrito y prepotente, convirtiendo una crítica genérica al Gobierno en una interpelación personal, lo cual sabemos es una forma de degradar la conversación pública. ¿No había en el escritorio del ministro una pila de carpetas describiendo problemas no resueltos? ¿No explotaba su celular de mensajes de personas que necesitaban respuesta a algún problema de seguridad o de asesores con propuestas para resolverlos?

Nik, sobre las disculpas de Aníbal Fernández: "Me da más miedo todavía, el sabe que fue una amenaza"

El segundo acto apareció no mucho más tarde en la forma del asesinato de un menor. En Quilmes, en la mañana en que Aníbal Fernández se victimizaba por la repercusión de su tuit, un muchacho de 17 años salía de su casa minutos antes de las ocho de la mañana para asistir a sus clases en el colegio Papa Eugenio Pacelli. Otros chicos, apenas dos o tres años mayores que él, le quisieron robar bicicleta y celular. En el forcejeo, le dieron un puntazo y lo mataron.

17 años tenía Lucas; murió abrazado a sus abuelos hoy en Quilmes x el puntazo q le dieron para robarle el tel y la bici cdo iba al colegio. Un chico q volvió a clases hace 4 meses. Un resumen de todas las tragedias. Y el ministro de Seguridad tan ocupado amenazando ciudadanos. — Mercedes Funes 💚 (@MercedesFunes) October 13, 2021

Una vida segada a tan temprana edad: el crimen es tan atroz, la tragedia tan profunda que invita al silencio. Sin embargo, quedar callado por respeto al inmenso dolor de sus seres queridos termina disimulando lo que ya es imposible de tolerar. No se trata de hacer responsable al ministro de Seguridad, recién asumido, de cada víctima por un hecho de violencia.

De lo que se trata es de asumir que esa situación abismal vivida en un barrio de Quilmes que implica no una sino cuatro vidas arruinadas (a la víctima hay que sumarles a los victimarios, tan jóvenes y ya asesinos por nada) es ahora la situación de buena parte de la Argentina. Un país que se empeña a mostrarle a sus jóvenes que no tiene ningún futuro para ofrecerle. Con ese estado de cosas, un funcionario público, especialmente a nivel nacional y de esa área no está autorizado a ser frívolo.

A mí me desespera de tristeza que un nene de 17 años que estuvo encerrado un año y medio es asesinado cruelmente cuando sale de su casa. No hay consuelo posible . — A n i t a 🦊🤍🕯🖐 (@elperritolindo) October 13, 2021

No Mayra Mendoza, no había que gastar dinero en un recital, había que invertir en patrulleros; y no Aníbal Fernández, un Ministro de Seguridad no debe pasarse el día en tuiter, debe evitar que maten a los chicos cuando están yendo a la escuela. Nefastos. — M. Poirot (@vivaroca2015) October 13, 2021

Hoy la tristeza invade mí cuerpo, aunque también una mezcla de bronca e impotencia. Seguimos educando a nuestros hijos... Posted by Marugenia Polizzi on Wednesday, October 13, 2021

El ministro podría haber tomado nota de la repercusión de sus dichos y adoptado un perfil más bajo, acorde a sus responsabilidades y a la gravedad del momento. Sin embargo, de todas las reacciones posibles eligió nada menos que la victimización. Lo hizo en un tuit desaforado, mal escrito, con errores de ortografía y cerrando con un poderoso, pero totalmente inadecuado grito político: “Ante el formidable ataque mediático sin precedente, que va desde las tapas de los diarios a muchos programas, por UN TWEET que quieren hacer decir lo que no dice, sepan las compañeras y compañeros que me enviaron su afecto, que los he leído y los agradezco de corazón Viva Peron!”.

Ante el formidable ataque mediatico sin precedentes, que va desde las tapas de los diarios a muchos programas, por UN TWEET que quieren hacer decir lo que no dice, sepan las compañeras y compañeros que me enviaron su afecto, que los he leído y los agradezco de corazon

Viva Peron! — Aníbal Fernández (@FernandezAnibal) October 13, 2021

La redacción es errática y faltan tildes en “mediático”, “corazón” y “Perón”, lo cual es curioso, porque son palabras bastante utilizadas por los peronistas. Lo más insólito, lo que habla de una desconexión total con la realidad, es el final vivando a su líder. Aníbal Fernández se ve a sí mismo como a un militante de la Resistencia de la década del 60, reprimido por las dictaduras, haciendo los dedos en V mientras las fuerzas de seguridad lo llevan detenido. En realidad, es un funcionario que antes de demostrar alguna eficacia en su función encuentra intolerable que se lo critique públicamente. El meme del perro grande, perro chico encuentra en esta victimización un ejemplo perfecto.

Y no es un detalle menor que el crimen que debería haberlo hecho optar por el arrepentimiento y el pedido de disculpas genuino (no esas formulaciones condicionales que son más insultantes que el insulto original) haya ocurrido en Quilmes. El niño muerto, los niños asesinos, la miseria, la inseguridad, la falta de futuro, todo eso se demostró en Quilmes, su propio territorio, en donde fue amo y señor y hoy, escenario de su decadencia.