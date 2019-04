El exgobernador intentará mantener la hegemonía socialista y dice que con el narcotráfico se buscó "denostar" a un gobierno no afín Fuente: Archivo - Crédito: Marcelo Manera / LA NACION

Según las encuestas, el exgobernador Antonio Bonfatti llega como el favorito para las primarias de mañana en Santa Fe , el tercer distrito electoral más importante del país. El candidato del Frente Progresista confía en que el oficialismo local logrará imponerse en las PASO y retener el poder en las generales del 16 de junio.

"Estamos muy entusiasmados porque notamos una adhesión a todo lo que hemos hecho y propuesto desde 2007", afirma Bonfatti en una entrevista telefónica con LA NACION. El candidato vincula la caída de la adhesión a Cambiemos en Santa Fe con la crisis económica y el desencanto de los resultados de la gestión de Mauricio Macri .

-En 2015, el socialismo y Pro protagonizaron una elección muy reñida. En 2017, su espacio quedó tercero en las legislativas. ¿Por qué ahora cree que el socialismo podría revertir esa situación?

-En 2017 hubo una "ola amarilla" en la que se dirimían cuestiones nacionales. La gente en las provincias o ciudades vota pensando quién lo va a gobernar. Gobernamos Rosario cuando el presidente era [Carlos] Menem y estamos al frente de la provincia desde hace doce años, con Kirchner, Cristina y Macri. A nivel local, la gente define según lo que cree más oportuno.

-Dice que hace dos años hubo una "ola amarilla" en Santa Fe, ¿por qué Cambiemos podría perder terreno y hasta salir tercero en estas elecciones?

-Porque también estaba esa esperanza de que el país pudiera salir de las consecuencias del gobierno anterior y eso no se dio. Al contrario, la sociedad se ha empobrecido más, la industria está en caída libre en Santa Fe desde hace 11 meses y el poder adquisitivo del salario ha mermado. La crisis se siente en la macroeconomía y repercute en todos los índices de la provincia. Las cosas no están peor porque el gobierno provincial tiene récord de inversión pública.

-Elisa Carrió lo ligó al grupo narco Los Monos. ¿Evalúa presentar una denuncia?

-Siempre se ampara en los fueros. No hay abogado que me tome la causa. Ella siempre viene a destruir, a pontificar, y se equivoca porque los santafesinos nos conocen. Carrió puede inventar todo lo que quiera, pero hay que tener propuestas para gobernar la provincia. Y hay que tener las manos limpias y las uñas cortas. Acá no hay corrupción en el manejo de la cosa pública. Somos personas que vivieron siempre en el mismo barrio.

-Pero ¿por qué cree que Carrió dijo eso?

-¿Cuántas cosas dijo de Macri? Decía que era "un delincuente", "inmoral" y que tenía espías. Hace dos meses dijo que Corral era "una persona oscura".

-¿Hubo avances durante la gestión de Miguel Lifschitz en la lucha contra el narcotráfico?

-Las organizaciones delictivas más connotadas están presas por la provincia de Santa Fe. Me refiero a los fiscales, los jueces y la policía santafesina. Durante 15 o 18 años nunca hubo un abordaje por delito federal de narcotráfico. Están presos y condenados por homicidio, tenencia de armas o asociación ilícita. Después de cuatro años [de que fueron presos] se acordaron de hacer algún juicio federal. Se habla mucho de Santa Fe, pero siempre con la intención de denostar a un gobierno que no es afín a las dos administraciones nacionales que hemos tenido.

-¿Tuvieron más apoyo de Macri que de Cristina Kirchner para combatir el narcotráfico?

-Hubo más diálogo, lo reconocemos, pero seguimos atacando las consecuencias en lugar de ir a buscar las causas, que están en la sociedad que construimos.

-¿El riesgo país sube por el eventual regreso de Cristina?

-Hay muchas evaluaciones al respecto. De una vez por todas hay que ponerse de acuerdo en qué queremos para la ciencia, la tecnología, la educación y la industria nacional. Cuando nos pongamos de acuerdo en esas cosas, dejaremos de hacer todas estas interpretaciones.

- Margarita Stolbizer dijo que la espanta una posible vuelta de Cristina , ¿coincide?

-No podremos construir nada en el blanco y negro porque en los enfrentamientos no hay posibilidad de tener una coalición y un frente amplio.

-¿Comparte con Lifschitz el apoyo a Roberto Lavagna?

-Comparto el tener un espacio donde podamos salir de la grieta.

-Respecto de la perpetuidad, el socialismo está desde hace doce años en Santa Fe...

-Es un frente de nueve partidos. Vamos a estar doce años, pero siempre renovando.