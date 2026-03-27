“Argentina va a ser grande nuevamente” y otras frases destacadas de Javier Milei en cadena nacional

El presidente Javier Milei encabezó una cadena nacional desde la Casa Rosada para informar sobre una resolución de la justicia estadounidense en el juicio por la expropiación de YPF. El fallo, que anula una condena previa que ascendía a los 18.000 millones de dólares, fue presentado por el mandatario como un logro histórico de su administración y un alivio financiero para las cuentas públicas argentinas, lo que evita un desembolso que, según sus palabras, hubiera comprometido seriamente la recuperación económica del país.

Acompañado por miembros de su gabinete, como su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de Estado no solo se centró en los aspectos técnicos del litigio, sino que aprovechó la oportunidad para lanzar duras críticas contra los responsables de la estatización de la petrolera en 2012. Milei cuestionó la legitimidad política de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Axel Kicillof, además de desestimar cualquier intento de apropiarse del resultado judicial favorable obtenido bajo su gestión.

Milei se mostró junto a Karina y Adorni a sus costados en la cadena

La alocución, que se extendió por menos de diez minutos, sirvió también para anunciar un nuevo proyecto de ley orientado a reformar la normativa de expropiaciones vigente, con el objetivo declarado de blindar la propiedad privada y asegurar la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones. Con este mensaje, el Gobierno busca capitalizar la noticia en términos políticos al establecer una clara diferenciación respecto a las gestiones anteriores y con un refuerzo en su visión sobre el papel del Estado y el respeto por los compromisos internacionales de la Argentina.

El gobierno nacional celebró el fallo en favor de Argentina por la causa de YPF LUIS ROBAYO - AFP

Las frases más destacadas de la cadena de Milei