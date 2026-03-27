“Argentina va a ser grande nuevamente” y otras frases destacadas de Javier Milei en cadena nacional
El Presidente utilizó el espacio de comunicación oficial para celebrar el fallo judicial en el caso YPF; arremetió contra la gestión de Cristina Kirchner y Axel Kicillof por la expropiación
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El presidente Javier Milei encabezó una cadena nacional desde la Casa Rosada para informar sobre una resolución de la justicia estadounidense en el juicio por la expropiación de YPF. El fallo, que anula una condena previa que ascendía a los 18.000 millones de dólares, fue presentado por el mandatario como un logro histórico de su administración y un alivio financiero para las cuentas públicas argentinas, lo que evita un desembolso que, según sus palabras, hubiera comprometido seriamente la recuperación económica del país.
Acompañado por miembros de su gabinete, como su hermana Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, el jefe de Estado no solo se centró en los aspectos técnicos del litigio, sino que aprovechó la oportunidad para lanzar duras críticas contra los responsables de la estatización de la petrolera en 2012. Milei cuestionó la legitimidad política de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Axel Kicillof, además de desestimar cualquier intento de apropiarse del resultado judicial favorable obtenido bajo su gestión.
La alocución, que se extendió por menos de diez minutos, sirvió también para anunciar un nuevo proyecto de ley orientado a reformar la normativa de expropiaciones vigente, con el objetivo declarado de blindar la propiedad privada y asegurar la seguridad jurídica necesaria para atraer inversiones. Con este mensaje, el Gobierno busca capitalizar la noticia en términos políticos al establecer una clara diferenciación respecto a las gestiones anteriores y con un refuerzo en su visión sobre el papel del Estado y el respeto por los compromisos internacionales de la Argentina.
Las frases más destacadas de la cadena de Milei
- “Hace pocas horas, la justicia norteamericana falló a favor de la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF”.
- “Este fallo era virtualmente imposible, pero gracias a la pericia jurídica, política y diplomática del equipo de gobierno, se logró torcer el destino a nuestro favor”.
- “Hoy nos sacamos de encima la espada de Damocles que colgaba sobre nuestras cabezas por culpa de la arrogancia populista”.
- “Es importante que todos tengamos algo en claro: estos personajes de nuestro pasado nos sumieron en una aventura suicida que nos podría haber costado todo”.
- “Independientemente de la pericia legal de nuestro equipo, hay una verdad irrefutable: expropiar está mal, porque robar está mal”.
- “La mejor forma de defender los intereses estratégicos es con inversiones cuantiosas y sostenidas en el tiempo, y la única forma de garantizarla es con seguridad jurídica”.
- “El juicio de YPF comenzó durante la presidencia de Cristina Kirchner y luego se perdió en primera instancia durante la presidencia de Alberto Fernández”.
- “Esta Administración una vez más levantó los platos rotos, porque el liberalismo es hacernos cargo de los errores del pasado y hacernos cargo también de las necesidades del futuro”.
- “Hemos enviado al Congreso un proyecto para modificar la ley de expropiaciones, para que la arrogancia y la política no nos vuelva a costar otra década perdida”.
- “La virtud de nuestros equipos no nos puede hacer olvidar la impericia del pasado, porque si eso ocurre estaremos condenados a repetir los mismos errores”.
- “Hoy es un día de festejo nacional, Argentina va a salir, Argentina va a ser grande nuevamente”.
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