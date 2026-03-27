Alberto Fernández trató de “desequilibrado” a Milei tras el fallo de YPF

El expresidente Alberto Fernández apuntó este viernes contra el Javier Milei por “ponerse del lado de los fondos buitres” tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de YPF y la Argentina. Aunque Milei celebró la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, desde el kirchnerismo fue fuertemente criticado por haber hablado de un “impuesto Kicillof”. “Lamento que el desequilibrado que nos gobierna festeje un resultado que jamás buscó”, tuiteó Fernández.

La Cámara de Apelaciones revocó la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF y exculpó a la compañía de responsabilidad durante el proceso de estatización. La Argentina evitó de esta forma pagar más de US$16.100 millones.

La decisión fue celebrada por el Gobierno, en particular, por Milei, que señaló que la gestión libertaria “tuvo que arreglar las cagadas del imbécil de Kicillof y la corrupta y presidiaria de Cristina Kirchner” en un discurso. La expropiación de YPF ocurrió en 2012, bajo la presidencia de Cristina Kirchner y el mando de Kicillof como secretario de Política Económica.

La sede de YPF en Puerto Madero Archivo

Fue él quien lideró la estrategia técnica y política detrás de la orden de expropiar el 51% de las acciones de YPF a Repsol y, en 2014, como ministro de Economía, encabezó las negociaciones que culminaron en un acuerdo de compensación. La Argentina se comprometió a pagarle a la petrolera española US$5000 millones en bonos. El Congreso aprobó el acuerdo, que Kicillof defendió como una solución para evitar litigios prolongados.

Desde inicios de su gestión que Milei se ha pronunciado contra la administración de la expresidenta en este caso particular. Sin embargo, esta mañana festejó la decisión judicial a través de X.

GANAMOS EN EL JUICIO DE YPF...!!!

TMAP.

MAGA.

VLLC! pic.twitter.com/OwNnppGr8p — Javier Milei (@JMilei) March 27, 2026

“Ganamos en el juicio de YPF!!! TMAP [Todo Marcha Acorde al Plan]. MAGA [Make Argentina Great Again, en inglés]. VLLC! [Viva La Libertad, Carajo]”, publicó, junto a una foto con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el presidente de YPF, Horacio Marin. Fernández le contestó a ese tuit de Milei.

“‘Ganamos’ dijo el mosquito…Lamento que el desequilibrado que nos gobierna, festeje un resultado que jamás buscó. Contrariamente, se puso del lado de los fondos buitres que nos demandaban“, señaló.

El tuit de Alberto Fernández Captura

Y continuó: “El trabajo de la Procuración del Tesoro durante nuestra gestión y la labor de los abogados contratados por YPF en Estados Unidos, ha logrado que se reconozca que el Estado puede expropiar una empresa por razones de utilidad pública. Felicito a los profesionales que sostuvieron nuestro criterio de preservar las decisiones soberanas del Estado argentino”.

Fernández compartió su posteo con una captura de una noticia sobre una propuesta de Milei llamada “tasa Kicillof”. En diciembre de 2023, el entonces flamante presidente había asegurado que iba a crear un impuesto con el nombre del gobernador bonaerense para afrontar la deuda de la Argentina con Buford Capital por la restatización de YPF.

Axel Kicillof junto a intendentes en La Plata PBA

Se trataba de un “bono perpetuo”, donde los argentinos pagaban una determinada cantidad de dólares todos los años. Milei trató de “error monstruoso” y “barbaridad” a las medidas de Kicillof. Este viernes también lo llamó “inútil” e “imbécil”.

Su postura generó la reacción del kirchnerismo este viernes y la respuesta directa de Kicillof. “La Justicia de EE.UU. falló a favor de YPF y deja en evidencia años de mentiras. Al final, era un relato impulsado por los buitres para cuestionar una decisión soberana y hacerse (más) ricos”, señaló a través de X.

El gobernador señaló que, mientras Milei hablaba del “impuesto Kicillof”, “los propios abogados del Estado argentino defendían en la Justicia los mismos argumentos que sostuvo siempre”. “Ese ‘impuesto’ nunca fue más que una operación: un coro de voces que repitió durante años los argumentos de los buitres, instalando que la nacionalización había sido técnicamente incorrecta. ¿Era desconocimiento, ingenuidad o una mentira interesada? Hoy queda claro“, arremetió.