Fallo por YPF: así fue la reunión clave antes de la cadena de Milei que se hizo en la oficina de Santiago Caputo

Fueron semanas duras para el Gobierno libertario y este viernes, en medio de tantas tensiones, llegó la algarabía. El fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York a favor de la Argentina por YPF evitó, claro -y aunque falta la definición de la Corte de aquel país- que la Argentina tenga que pagar US$16.100 millones. Pero para la administración de Javier Milei no significó solo eso. La decisión favorable elevó los ánimos en una Casa Rosada que venía alicaída en medio de los reveses, uno atrás de otro, contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por las dudas sobre sus viajes y su patrimonio que se tramitan en la Justicia.

La alegría se vio en la cara de los funcionarios que arribaron a Balcarce 50 para la cadena nacional que se emitirá a las 19, una hora antes del amistoso entre la Selección y Mauritania. En la previa de la grabación, hubo una reunión en las oficinas del estratega Santiago Caputo, donde todo fue jolgorio.

Cuentan los que saben que estuvieron allí los integrantes del equipo de Legales. La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal, y el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, dos fieles al asesor, se llevaron hoy parte de los flashes por ser parte activa de la estrategia que se desplegó en los tribunales norteamericanos.

La secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzábal Hernan Zenteno - La Nacion

Ambos equipos trabajan en tándem desde hace meses para la postura judicial, al punto de que se crearon grupos de WhatsApp conjuntos entre abogados de las dos áreas para mejorar el ida y vuelta. Quienes conocen a Ibarzábal afirman que el tema la desvelaba y que estuvo atenta a cada palabra de los funcionarios nacionales en todo este último tiempo para que no empantanaran el derrotero argentino en Nueva York.

También formaron parte del mitin en las oficinas del estratega el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno. Por el lugar pasó además el diputado bonaerense Agustín Romo, un habitué de esa ala de la Casa Rosada.

En la oficina, Caputo y los suyos buscaron unificar la línea discursiva ante el fallo favorable, no solo para la cadena nacional, sino también para la ronda de medios que harán los funcionarios que tuvieron injerencia en esta medida.

Cuentan en la Rosada que fue tal la euforia que, en un momento, en plena reunión de trabajo, uno de los presentes propuso hacer un brindis con una de las botellas de regalo que se acumulan en las dependencias del asesor. Algunos aseguran que la idea fue de Romo y que habrían brindado con champán. En la salas del ala Martín Fierro, en este viernes nublado de marzo, elevaron las copas para un chin-chin. “Un mini-brindis”, lo describieron fuentes con conocimiento. “Todo marcha acorde al plan”, se cansaron de repetir. “Las Fuerzas del Cielo operan de maneras misteriosas”, escribió el asesor en X temprano.

Las Fuerzas del Cielo operan de maneras misteriosas. pic.twitter.com/5DaAXbKkKW — Santi C. (@slcaputo) March 27, 2026

La cadena nacional

Respecto del mensaje que se verá hoy a las 19, fuentes del Gobierno cuentan que fue idea del propio Milei salir en cadena nacional. La grabación, en el Salón Blanco de Balcarce 50, duró aproximadamente 10 minutos. En ese tramo, el Presidente pronunció una frase que dice algo así: “No apostamos con los argentinos, simplemente ganamos”. Fuentes al tanto aseguran que también habrá un pasaje para las “impericias del pasado”.

Durante la cadena, Milei estará acompañado por su hermana, la secretaria general, Karina Milei; como así también por Adorni, Ibarzábal, Amerio, Luis Caputo, Quirno y el subprocurador Juan Ignacio Stampalija.

El Presidente Javier Milei dará a las 19:00 hs una cadena nacional. pic.twitter.com/XcBV59orad — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) March 27, 2026

Esta mañana, el Presidente ya hizo lo propio en un acto con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Apenas conocida la novedad que llegó desde Estados Unidos, Milei exclamó: “Tuvimos que venir a arreglar lo que hizo el inútil imbécil de [Axel] Kicillof y la corrupta y presidiaria de Cristina Kirchner”.

Este viernes, tanto el gobernador como la expresidenta mantuvieron su línea discursiva: celebraron el fallo para la Argentina y reivindicaron la expropiación que se hizo en 2012.

En la Casa Rosada solo hubo lamentos por un gran ausente en esta jornada: el exprocurador del Tesoro, ahora número dos del área debajo de Amerio, Santiago Castro Videla.

Es que, cuando trabajaba en el privado, la carrera de Castro Videla se tocó con el fondo Buford, que accionó contra la Argentina en el caso YPF. Ese es el motivo por el que Castro Videla no salió en la cadena nacional, tampoco se presentó hoy en Casa Rosada, y apenas fue mencionado en el comunicado de la OPRA. Por esa incompatibilidad, Castro Videla no pudo esta vez formar parte de la causa.