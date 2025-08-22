Así es el country de Pilar donde estaba Diego Spagnuolo cuando lo encontró la policía

El extitular de la Agencia de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo fue encontrado este viernes por la policía yéndose en su auto Nivus de su casa del barrio Altos de Campo Grande, en Pilar. El exfuncionario fue recientemente desplazado por el Gobierno luego de que circularan unos audios que se le adjudican y en los que alude al presunto cobro de sobornos en su agencia.

Spagnuolo fue encontrado al mediodía retirándose de su vivienda en el country ubicado a cinco minutos de Matheu, cinco de la Panamericana Pilar y media hora de la ciudad de Buenos Aires. El barrio surgió como un campo de pastoreo de 80 hectáreas, que más tarde se convirtió en el club de campo actual.

Las casas en venta rondan entre los US$300.000 y US$600.000.

Conectado a Altos de Campo Grande se encuentra Campo Grande Club de Campo, un barrio vecino bajo el mismo complejo.

Entre sus beneficios mencionan la presencia de un club house para reuniones sociales y gastronómicas. También cuenta con seguridad bajo “estricto control de acceso, la tecnología y calidad profesional de servicio de vigilancia”.

Las imágenes mostradas en su página web dejan ver un barrio de grandes casas, rodeadas de diversos cuerpos de agua y una gran cantidad de espacios verdes, algo altamente promocionado por el lugar.

El caso Discapacidad

Spagnuolo fue desplazado de su cargo ayer luego de la difusión de grabaciones clandestinas, aparentemente editadas, de conversaciones privadas obtenidas ilegalmente. Los audios fueron difundidos por cuentas en X y por el canal de streaming Carnaval. Tal como publicó LA NACION, allí se habla de presuntos retornos solicitados a laboratorios de medicamentos que proveen a la Andis, se hace referencia a la droguería Suizo Argentina que trabaja con el Estado y se alude al supuesto rol de Eduardo “Lule” Menem, subsecretario general de la Presidencia, y de Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, en la trama.

Spagnuolo fue encontrado este viernes al retirarse de su casa en el barrio Altos de Campo Grande. Su vivienda fue allanada, le requisaron los autos y le secuestraron dos teléfonos celulares y una máquina de contar billetes. El objetivo no era su detención. El fiscal federal Franco Picardi buscaba reunir todos los elementos que sean necesarios para la causa que abrió anteayer.

Tras una jornada en silencio, donde a la par ocurría una sesión en la Cámara de Diputados para el tratamiento del veto presidencial sobre la ley de emergencia en discapacidad, la Casa Rosada se definió a echar a Spagnuolo de su cargo. La medida fue oficializada en el Boletín Oficial mediante el Decreto 599/2025. También fue removido Daniel María Garbellini, director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Hubo al menos 15 allanamientos en las últimas horas, que incluyeron la Agencia de Discapacidad, la droguería Suizo Argentina y domicilios particulares de empresarios sospechados del pago de sobornos.