Así es la boleta única en CABA para las elecciones legislativas 2025

La Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó los modelos del instrumento de votación que se utilizará en los comicios del domingo 26 de octubre. El sistema de boleta única en CABA presenta un diseño específico para la elección de senadores y diputados nacionales, en el marco de su primera implementación a nivel nacional. Este nuevo formato busca modernizar y transparentar el proceso, con la garantía de la presencia de toda la oferta electoral en cada centro de votación.

Cómo es la boleta para los comicios en la Ciudad de Buenos Aires

La Boleta Única de Papel (BUP) para la Capital Federal exhibe las 17 fuerzas políticas que compiten en el distrito. Los ciudadanos porteños eligen tres senadores y 13 diputados para renovar las bancas correspondientes en el Congreso de la Nación.

La boleta para la Capital Federal incluye un total de 17 fuerzas políticas que compiten por bancas en el Congreso Electoral.Gob.Ar

El diseño organiza a los partidos en columnas verticales y las categorías de cargos a elegir en filas horizontales. Al lado de cada categoría, el elector encuentra una casilla en blanco para marcar con una tilde su opción de preferencia. Los candidatos a senadores nacionales figuran con nombre, apellido y fotografía a color. La lista de diputados nacionales contiene, como mínimo, los nombres y apellidos de los primeros cinco postulantes.

Cómo votar con la Boleta Única de Papel

La Cámara Nacional Electoral difundió un video explicativo con el procedimiento para la emisión del sufragio. El proceso consta de cuatro pasos simples para el ciudadano.

El elector recibe la boleta de parte de la autoridad de mesa, junto con una lapicera para efectuar la marca. La boleta debe tener la firma del presidente de mesa .

de parte de la autoridad de mesa, junto con una lapicera para efectuar la marca. La boleta debe tener la . Dentro de la cabina de votación, se marca el casillero correspondiente a la opción elegida . El sistema permite una sola marca por cada categoría de cargo.

. El sistema permite una sola marca por cada categoría de cargo. Luego, el votante dobla la boleta por la línea punteada indicada en el papel y la deposita en la urna.

indicada en el papel y la deposita en la urna. Para finalizar, firma el padrón electoral, recibe la constancia de voto y su documento de identidad.

Qué candidatos aparecen en la Boleta Única de CABA

El orden de los partidos y sus principales candidatos en la boleta es el siguiente:

Unión del Centro Democrático - Ucede (20)

Senadores: Diego Ramiro Guelar y María Luciana Minassián.



Diputados: Marcelo Eduardo Portas Dalmau, María Barrera Echavarría, Fabrizio Leandro Latrónico, Diana Iris Saraceni y Mariano Ramella.

GEN (69)

Senadores: Facundo Francisco Manes y Carla Betina Pitiot.



Diputados: Sergio Fernando Abrevaja, Martín Santiago Borgna, Mirna Marcela Biglione y Fernando Gril.

La Izquierda en la Ciudad (350)

Senadores: Héctor Antonio Heberling y María Belén D’Ambrosio Romero.



Diputados: Federico Winokur, Violeta Alonso, Matías Emiliano Brito, Mariana Rueda Kramer y Enrique Alejandro Leiva.

Alianza Potencia (502)

Senadores: Juan Martín Paleo y Ana Luisa Paulesu.



Diputados: Ricardo Hipólito López Murphy, Bernarda Fait, Leopoldo Francisco Sahores y Isabel Elvira Cópito.

Hagamos Futuro (505)

Senadores: María Marcela Campagnoli y Claudio Gabriel Cingolani.



Diputados: Hernán Leandro Reyes, María Cecilia Ferrero, Jorge Alberto Giorno, María Silvia Pace y Juan Facundo Del Gaiso.

Alianza La Libertad Avanza (501)

Senadores: Patricia Bullrich y Agustín Aníbal Monteverde.



Diputados: Alejandro Eduardo Fargosi, Patricia Noemí Holzman, Nicolás Emma, Sabrina Carlota Ajmechet y Fernando de Andreis.

Partido Federal (8)

Senadores: Agustín Dante Rombolá y Marina Gabriela Pérez Damil.



Diputados: Daniel Andrés Lipovetzky, Isabel Ángela Figueroa, Franco Ariel Mangione, Mayra Ayelén Azpelicueta y Tomás Hoerth Alconada.

Integrar (348)

Senadores: No presenta candidatos.



Diputados: “El Turco” García, Graciela Claudia Balestra, Víctor Daniel Amoroso, Nilda Ester Prieto y Gustavo Osman Massud.

Movimiento Plural (352)

Senadores: Gustavo Raúl D’Elia y Mariana Soledad Funes Llaneza.



Diputados: Marcelo Daniel Peretta, Jimena Castiñeira Arce, Jorge Segundo Porcel de Peralta, Elsa Aurora Nieto y Jorge Ferri.

Fuerza Patria (503)

Senadores: Mariano Recalde y Ana Josefina Arias.



Diputados: Itai Hagman, “Kelly” Olmos, Santiago Luis Roberto, Lucía Cámpora y Ernesto Andrés Giacomini.

Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (506)

Senadores: Christian Castillo y Mercedes Trimarchi.



Diputados: Myriam Bregman, Gabriel Solano, Mercedes de Mendieta, Patricio Del Corro y Cele Fierro.

Ciudadanos Unidos (504)

Senadores:Graciela Ocaña y Martín Ocampo.



Diputados: Martín Lousteau, Piera Agostina Fernández de Piccoli, Gustavo Marangoni, Jessica Soledad Barreto y Roy Cortina.

Frente Patriota Federal (95)

Senadores: Ángel Javier Romero y Alicia María Quinodoz.



Diputados: César Biondini, Cintia Lorena Lozada, Federico Patricio Rosas, Sabrina Soledad Mansilla Coria y Daniel Alejandro Zeleneñki.

Partido Socialista Auténtico (184)

Senadores: Francisco Moreno Guirado y Elsa Mercedes Morales.



Diputados: Mario Francisco Mazzitelli, Flor del Rocío Armas Asmad, Ariel Arnaldo Rodríguez, María Lucila Guadalupe Lancioni y Facundo Tomás Muscatello.

Partido Comunista (314)

Senadores: Ariel Sebastián Elger Vargas y Nuria Inés Giniger.



Diputados: Antonella Bianco, Ignacio Cámpora, Cristina Adriana Ibarra, Rocco Carbone y María Luisa León.

Movimiento de Jubilados y Juventud (343)

Senadores: Esteban Paulón y Daniela Soldano.



Diputados: Alejandro Katz, Diana Maffia, Gabriel Puricelli, María Rachid y Pedro Núñez.

Instrumento Electoral por la Unidad Popular (72)

Senadores: No representa candidatos.



Diputados: Claudio Raúl Lozano, María Eva Koutsovitis, Jonatan Emanuel Baldiviezo, Nina Isabel Brugo Marcó y Pablo Bergel.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.