Cómo es la Boleta Única de las elecciones 2025
Las elecciones legislativas de 2025 introducen la BUP a nivel nacional; cómo es el diseño y el proceso de votación del nuevo sistema
Las elecciones legislativas de 2025, programadas para el domingo 26 de octubre, introducirán la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio nacional.
Este instrumento busca modernizar y transparentar el proceso electoral, garantizando la presencia de la totalidad de la oferta electoral en cada centro de votación.
Sobre su uso, la Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó un video explicativo detallando el proceso de votación con este nuevo sistema.
El diseño de la BUP ha sido concebido para facilitar la visualización y la elección por parte del electorado.
Cómo se ve y cómo se vota con la Boleta Única de Papel
De esta manera, los partidos políticos se organizan verticalmente en columnas, mientras que las categorías de cargos a elegir se presentan horizontalmente en filas. Al lado de cada cargo, se dispondrá una casilla en blanco específica para que el votante marque con una tilde a su candidato o lista de preferencia. Este formato busca simplificar la identificación de las opciones disponibles.
Qué se elige en cada lugar con la BUP
Es fundamental comprender que el alcance de los cargos a elegir varía según la jurisdicción. Todos los electores en la República Argentina votarán para elegir diputados nacionales. Sin embargo, la elección de senadores nacionales estará limitada a la Capital Federal y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.
Por lo tanto, habrá dos modelos de Boleta Única de Papel, según la jurisdicción.
Pasos para votar con Boleta Única de Papel
- El elector recibe la boleta, con la firma de la autoridad de mesa y una lapicera para marcar el voto.
- En la cabina de votación se debe marcar el casillero correspondiente. Es una sola marca por categoría.
- Luego se dobla la boleta por la línea punteada y se deposita en la urna.
- Al finalizar, se firma el padrón y se reciben la constancia de voto y el DNI.
Cómo figuran los postulantes a cada cargo en la Boleta Única de Papel
Los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre y apellido, y su fotografía color. Para el caso de la lista de diputados nacionales, deberán, por su parte, contener como mínimo los nombres y apellidos de los cinco primeros candidatos y candidatas de la lista.
Todas las boletas que se usarán en el país el 26 de octubre
Así es la Boleta Única de Papel en Buenos Aires
La provincia de Buenos Aires tendrá una boleta con 15 candidatos. Se elegirán 35 diputados.
Así es la Boleta Única de Papel en CABA
En la Capital Federal, la boleta única de papel mostrará 17 opciones de voto para las categorías de senadores (se elegirán tres) y diputados (se ponen en juego 13 bancas).
Así es la Boleta Única de Papel en Catamarca
La boleta de Catamarca tendrá nueve alternativas, para elegir a los titulares de tres bancas en la Cámara de Diputados.
Así es la Boleta Única de Papel en Córdoba
Córdoba tendrá la papeleta con mayor cantidad de candidatos para las elecciones de octubre. Serán 18 los espacios que se disputarán las nueve bancas de diputados que deben elegirse por la provincia.
Así es la Boleta Única de Papel en Corrientes
En Corrientes, la boleta única de papel exhibirá cinco opciones de voto, para cubrir los titulares de tres bancas en la Cámara baja.
Así es la Boleta Única de Papel en Chaco
Las opciones que figurarán en la boleta de la provincia de Chaco serán diez. Se elegirán tres senadores y cuatro diputados.
Así es la Boleta Única de Papel en Chubut
Chubut tendrá en sus locales de votación una boleta única de papel con ocho candidaturas, para dos bancas de diputados.
Así es la Boleta Única de Papel en Entre Ríos
La boleta para la provincia de Entre Ríos estará dividida en siete espacios, de los que saldrán los ganadores de tres bancas de senadores y cinco de diputados.
Así es la Boleta Única de Papel en Formosa
Cinco serán los frentes que se observarán en la boleta que se utilizará en Formosa, que elegirá dos diputados.
Así es la Boleta Única de Papel en Jujuy
Jujuy, donde se elegirán tres diputados nacionales, tendrá siete opciones en su boleta única de papel.
Así es la Boleta Única de Papel en La Pampa
En la provincia de La Pampa, habrá cinco opciones en la boleta. Se elegirán tres diputados.
Así es la Boleta Única de Papel en La Rioja
Para La Rioja, donde se elegirán dos diputados, las opciones en la boleta única de papel serán siete.
Así es la Boleta Única de Papel en Mendoza
En la boleta de Mendoza, se agruparán ocho opciones electorales. La provincia tendrá en juego cinco bancas de diputados.
Así es la Boleta Única de Papel en Misiones
En Misiones, habrá 11 candidaturas presentes en la boleta única de papel, para elegir a tres diputados.
Así es la Boleta Única de Papel en Neuquén
Nueve opciones se mostrarán en la papeleta de la provincia de Neuquén, territorio por el que se elegirán tres senadores y tres diputados.
Así es la Boleta Única de Papel en Río Negro
La provincia de Río Negro, por la que se elegirán tres senadores y dos diputados, tendrá una boleta con siete espacios anotados.
Así es la Boleta Única de Papel en Salta
En Salta, serán nueve las opciones que mostrará la boleta única de papel. Se elegirán tres senadores y tres diputados.
Así es la Boleta Única de Papel en San Juan
San Juan tendrá también nueve alternativas impresas en su boleta, para seleccionar tres diputados nacionales.
Así es la Boleta Única de Papel en San Luis
En San Luis, donde se elegirán tres diputados nacionales, figurarán seis alternativas en la boleta.
Así es la Boleta Única de Papel en Santa Cruz
Serán ocho los espacios que tendrá para elegir en su boleta la provincia de Santa Cruz, provincia que renueva tres bancas de diputados.
Así es la Boleta Única de Papel en Santa Fe
En la provincia de Santa Fe, se mostrarán 16 opciones para votar en la boleta única de papel. Se elegirán nueve diputados nacionales.
Así es la Boleta Única de Papel en Santiago del Estero
La boleta única de papel en Santiago del Estero tendrá siete alternativas (se eligen tres senadores y tres diputados).
Así es la Boleta Única de Papel en Tucumán
Para Tucumán, la boleta tendrá nueve opciones, de las cuales saldrán los titulares de las cuatro bancas de diputados que se ponen en juego por la provincia.
Así es la Boleta Única de Papel en Tierra del Fuego
A Tierra del Fuego le llegará una boleta única papel de ocho casilleros. Se deberán elegir dos senadores y dos diputados nacionales.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
