Cómo es la Boleta Única de las elecciones 2025

Las elecciones legislativas de 2025, programadas para el domingo 26 de octubre, introducirán la Boleta Única de Papel (BUP) en todo el territorio nacional.

Boleta única muestra, en vertical, a los partidos; y en filas, a las categorías de cargos

Este instrumento busca modernizar y transparentar el proceso electoral, garantizando la presencia de la totalidad de la oferta electoral en cada centro de votación.

Sobre su uso, la Cámara Nacional Electoral (CNE) publicó un video explicativo detallando el proceso de votación con este nuevo sistema.

El diseño de la BUP ha sido concebido para facilitar la visualización y la elección por parte del electorado.

Cómo se ve y cómo se vota con la Boleta Única de Papel

De esta manera, los partidos políticos se organizan verticalmente en columnas, mientras que las categorías de cargos a elegir se presentan horizontalmente en filas. Al lado de cada cargo, se dispondrá una casilla en blanco específica para que el votante marque con una tilde a su candidato o lista de preferencia. Este formato busca simplificar la identificación de las opciones disponibles.

Qué se elige en cada lugar con la BUP

Es fundamental comprender que el alcance de los cargos a elegir varía según la jurisdicción. Todos los electores en la República Argentina votarán para elegir diputados nacionales. Sin embargo, la elección de senadores nacionales estará limitada a la Capital Federal y en las provincias de Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego.

Por lo tanto, habrá dos modelos de Boleta Única de Papel, según la jurisdicción.

Pasos para votar con Boleta Única de Papel

El elector recibe la boleta, con la firma de la autoridad de mesa y una lapicera para marcar el voto.

En la cabina de votación se debe marcar el casillero correspondiente. Es una sola marca por categoría.

Cómo se vota con la Boleta Única de Papel

Luego se dobla la boleta por la línea punteada y se deposita en la urna.

Al finalizar, se firma el padrón y se reciben la constancia de voto y el DNI.

Cómo figuran los postulantes a cada cargo en la Boleta Única de Papel

Los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre y apellido, y su fotografía color. Para el caso de la lista de diputados nacionales, deberán, por su parte, contener como mínimo los nombres y apellidos de los cinco primeros candidatos y candidatas de la lista.

Todas las boletas que se usarán en el país el 26 de octubre

Así es la Boleta Única de Papel en Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires tendrá una boleta con 15 candidatos. Se elegirán 35 diputados.

Boleta Elecciones 2025 Buenos Aires Electoral.Gob.Ar

Así es la Boleta Única de Papel en CABA

En la Capital Federal, la boleta única de papel mostrará 17 opciones de voto para las categorías de senadores (se elegirán tres) y diputados (se ponen en juego 13 bancas).

Boleta Elecciones 2025 Capital Federal Electoral.Gob.Ar

Así es la Boleta Única de Papel en Catamarca

La boleta de Catamarca tendrá nueve alternativas, para elegir a los titulares de tres bancas en la Cámara de Diputados.

Boleta Elecciones 2025 Catamarca Electoral.Gob.Ar

Así es la Boleta Única de Papel en Córdoba

Córdoba tendrá la papeleta con mayor cantidad de candidatos para las elecciones de octubre. Serán 18 los espacios que se disputarán las nueve bancas de diputados que deben elegirse por la provincia.

Boleta Elecciones 2025 Córdoba Electoral.Gob.Ar

Así es la Boleta Única de Papel en Corrientes

En Corrientes, la boleta única de papel exhibirá cinco opciones de voto, para cubrir los titulares de tres bancas en la Cámara baja.

Boleta Elecciones 2025 Corrientes electoral.gob.ar

Así es la Boleta Única de Papel en Chaco

Las opciones que figurarán en la boleta de la provincia de Chaco serán diez. Se elegirán tres senadores y cuatro diputados.

Boleta Elecciones 2025 Chaco Electoral.Gob.Ar

Así es la Boleta Única de Papel en Chubut

Chubut tendrá en sus locales de votación una boleta única de papel con ocho candidaturas, para dos bancas de diputados.

Boleta Elecciones 2025 Chubut electoral.gob.ar

Así es la Boleta Única de Papel en Entre Ríos

La boleta para la provincia de Entre Ríos estará dividida en siete espacios, de los que saldrán los ganadores de tres bancas de senadores y cinco de diputados.

Boleta Elecciones 2025 Entre Ríos Electoral.Gob.Ar

Así es la Boleta Única de Papel en Formosa

Cinco serán los frentes que se observarán en la boleta que se utilizará en Formosa, que elegirá dos diputados.

Boleta Elecciones 2025 Formosa electoral.gob.ar

Así es la Boleta Única de Papel en Jujuy

Jujuy, donde se elegirán tres diputados nacionales, tendrá siete opciones en su boleta única de papel.

Boleta Elecciones 2025 Jujuy electoral.gob.ar

Así es la Boleta Única de Papel en La Pampa

En la provincia de La Pampa, habrá cinco opciones en la boleta. Se elegirán tres diputados.

Boleta Elecciones 2025 La Pampa electoral.gob.ar

Así es la Boleta Única de Papel en La Rioja

Para La Rioja, donde se elegirán dos diputados, las opciones en la boleta única de papel serán siete.

Boleta Elecciones 2025 La Rioja electoral.gob.ar

Así es la Boleta Única de Papel en Mendoza

En la boleta de Mendoza, se agruparán ocho opciones electorales. La provincia tendrá en juego cinco bancas de diputados.

Boleta Elecciones 2025 Mendoza electoral.gob.ar

Así es la Boleta Única de Papel en Misiones

En Misiones, habrá 11 candidaturas presentes en la boleta única de papel, para elegir a tres diputados.

Boleta Elecciones 2025 Misiones electoral.gob.ar

Así es la Boleta Única de Papel en Neuquén

Nueve opciones se mostrarán en la papeleta de la provincia de Neuquén, territorio por el que se elegirán tres senadores y tres diputados.

Boleta Elecciones 2025 Neuquén Electoral.Gob.Ar

Así es la Boleta Única de Papel en Río Negro

La provincia de Río Negro, por la que se elegirán tres senadores y dos diputados, tendrá una boleta con siete espacios anotados.

Boleta Elecciones 2025 Río Negro electoral.gob.ar

Así es la Boleta Única de Papel en Salta

En Salta, serán nueve las opciones que mostrará la boleta única de papel. Se elegirán tres senadores y tres diputados.

Boleta Elecciones 2025 Salta Electoral.Gob.Ar

Así es la Boleta Única de Papel en San Juan

San Juan tendrá también nueve alternativas impresas en su boleta, para seleccionar tres diputados nacionales.

Boleta Elecciones 2025 San Juan electoral.gob.ar

Así es la Boleta Única de Papel en San Luis

En San Luis, donde se elegirán tres diputados nacionales, figurarán seis alternativas en la boleta.

La boleta de San Luis

Así es la Boleta Única de Papel en Santa Cruz

Serán ocho los espacios que tendrá para elegir en su boleta la provincia de Santa Cruz, provincia que renueva tres bancas de diputados.

Boleta Elecciones 2025 Santa Cruz Electoral.Gob.Ar

Así es la Boleta Única de Papel en Santa Fe

En la provincia de Santa Fe, se mostrarán 16 opciones para votar en la boleta única de papel. Se elegirán nueve diputados nacionales.

Boleta Elecciones 2025 Santa Fe electoral.gob.ar

Así es la Boleta Única de Papel en Santiago del Estero

La boleta única de papel en Santiago del Estero tendrá siete alternativas (se eligen tres senadores y tres diputados).

Boleta Elecciones 2025 Santiago del Estero electoral.gob.ar

Así es la Boleta Única de Papel en Tucumán

Para Tucumán, la boleta tendrá nueve opciones, de las cuales saldrán los titulares de las cuatro bancas de diputados que se ponen en juego por la provincia.

Boleta Elecciones 2025 Tucumán electoral.gob.ar

Así es la Boleta Única de Papel en Tierra del Fuego

A Tierra del Fuego le llegará una boleta única papel de ocho casilleros. Se deberán elegir dos senadores y dos diputados nacionales.

Boleta Elecciones 2025 Tierra del Fuego electoral.gob.ar

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA