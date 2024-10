Asunción de Sheinbaum: Kicillof dijo que fue a México a representar a la Argentina ante la ausencia de Milei

Escuchar

Desde México, donde fue a participar de la asunción de Claudia Sheinbaum como presidenta de ese país tras el fin del mandato de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que no solo está allí en representación de territorio bonaerense sino también de la Argentina, ante las “guerritas adolescentes” del presidente Javier Milei. Es que, debido a la falta de sintonía política con las administraciones de Morena, el gobierno argentino no mandó comitiva para la ceremonia.

Kicillof -que arribó a México junto a sus ministros Carlos Bianco y Jésica Rey- dijo que le da “tristeza” la decisión de la Casa Rosada basada, según planteó, en “anteojeras ideológicas, prejuicios y guerritas adolescentes” del Presidente.

Entonces, sostuvo en diálogo con AM 750: “Yo fui invitado en una categoría de invitados especiales, voy a participar. Me atrevo a decir que por esta ausencia de Milei, [lo haré] en nombre no solo de la provincia de Buenos Aires, a la que tengo que representar, sino también de un país que no quiere tener relaciones tan distantes o cortadas con otro del continente , que es la segunda economía de Latinoamérica; no tiene ninguna lógica política, económica, cultural no estar representados en un momento tan importante como la asunción de la primera presidenta mujer de México y después del gobierno de López Obrador, que se va con un nivel de aprobación inmenso”.

Asimismo el gobernador confirmó que, antes del acto donde Sheinbaum será formalizada como nueva presidenta de México, tendrá una reunión con el mandatario brasileño, Luis Inácio “Lula” da Silva. Con el líder del Partido de los Trabajadores (PT), que tampoco tiene buen vínculo con la administración libertaria, el gobernador ya se encontró en agosto y volvió a ponerse así como contraparte de la gestión nacional.

“Veo con mucha tristeza que por primera vez en mucho tiempo Brasil y México tengan al mismo tiempo gobiernos con sintonía en su mirada de la región y la Argentina esté en una aventura trasnochada ”, aseveró Kicillof en cuanto al gobierno de Milei.

Además, puso el foco en el cambio de postura que tuvo el Presidente con respecto a China, país al que consideró este fin de semana como un “socio comercial muy interesante”, pese a que antes, cuando era candidato, se había negado a hacer negocios con esa nación debido a que la tildó de “comunista”.

Al respecto, Kicillof cuestionó que Milei haya dejado pasar “una oportunidad histórica” cuando denegó el acceso a los Brics que ya había gestionado la Argentina y que, por su visión anti-China, haya perdido proyectos que avanzaban en represas y centrales nucleares.

“ Ahora dicen que Milei es pragmático. No, está desesperado por sus errores , por su política económica, y se habrá dado cuenta que si sigue en esta posición infantil de pelearse porque leyó en algún manual de la guerra fría algunas cosas que no pudo refrescar, o porque quiere quedar bien con una derecha internacional absolutamente inconducente en vínculos de interés y mutua conveniencia para los países… que se reúna con [el líder de Vox, Santiago] Abascal, está todo bien en su visión política o en su tour mágico para tratar de ser una figura de renombre internacional, decir barbaridades en la ONU, pero le hace perder a la Argentina enormes oportunidades ”, sentenció.

