Ataque a militantes en La Matanza: Toty Flores dijo que el Frente de Todos tiene “brigadas especializadas”

Luego de que circularan imágenes de un ataque a militantes de Juntos en La Matanza mientras intentaban montar un stand de campaña y que desde el espacio opositor responsabilizaran a partidarios del Frente de Todos (FdT) por lo acontecido, el candidato a concejal en ese partido bonaerense Toty Flores aseguró que la coalición oficialista tiene “brigadas” para vandalizar material electoral de su espacio.

“Están muy nerviosos porque en las PASO se encontraron con que la gente les había perdido el miedo”, consideró e incluso mencionó que en el FdT se muestran “con ideas totalitarias”.

#Laferrere | Están violentos porque se les terminó la impunidad. El 12 de septiembre fue un cachetazo para sus objetivos totalitarios. Este 14 de noviembre, disputaremos cuadra por cuadra, casa por casa, cada voto de los matanceros que decimos BASTA a este #GobiernoDePatoteros! pic.twitter.com/gd3A4uOLCi — Toty Flores (@TotyFlores) October 30, 2021

Flores contó que cada sábado los integrantes de su partido reparten volantes en La Matanza y que eran entre ocho y diez militantes los que fueron atacados física y verbalmente en la Plaza Ejército de Los Andes de Gregorio de Laferrere. “La gente del Frente de Todos no quería que estuviéramos en esa plaza. Hace rato que esto pasa, pero en general no llega a mayores porque nos corremos un par de metros. Dicen que ese lugar es de ellos”, relató en CNN Radio sobre lo que habría despertado la disputa.

“Desde hace mucho tiempo una pintada o una pegada de afiches duran diez minutos porque te los arrancan, tienen brigadas especializadas en eso. Los compañeros el sábado anterior habían estado y decidieron irse para no generar problemas. Esta vez se quedaron porque habían estado primero, repartieron volantes al lado de una feria y fueron atacados”, dijo en cuanto a lo ocurrido en este histórico distrito peronista gobernado ahora por Fernando Espinoza y de donde es oriunda la vicegobernadora Verónica Magario.

El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires Alejandro Finocchiaro también repudió lo acontecido en LN+

Asimismo, Flores ratificó que el hecho fue denunciado y destacó la actitud de los militantes de Juntos. “Muchos de los que me acompañan han recibido planes sociales y no tienen problemas en poner la cara, en salir con una pechera. Es una forma de desobedecer a lo que le dicen, de que no tienen que tener una posición por otro partido que no sea el que gobierna. La denuncia es una manera de decir ‘frenen’ . Queremos hacer las actividades electorales como corresponden, con absoluta libertad”, pidió.

El candidato también sostuvo que mientras ellos radicaban la denuncia fue vandalizado otro local en Laferrere. “Otra patota va y arranca todos los carteles, rompe cosas, está filmado. Es grave, lo bueno es que ya no hay impunidad”, indicó.