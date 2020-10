Nicolás Angelotti, conocido como el Padre Tano, había denunciado negocios turbios tras las ocupaciones de tierras y fue atacado hace una semana Fuente: Archivo - Crédito: Ricardo Pristupluk / LA NACION

Javier Fuego Simondet Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de octubre de 2020 • 11:41

El obispo de San Justo, monseñor Eduardo García, difundió esta mañana un comunicado en el que respaldó al sacerdote Nicolás Angelotti, conocido como padre Tano, quien sufrió un violento ataque en La Matanza hace una semana. García subrayó que se trata de "un aviso o llamada de atención", mencionó el aumento de tomas de tierras en la pandemia, pero inscribió lo sucedido en un contexto más amplio de "lucha por el territorio" entre grupos mafiosos.

"Claramente, no fue un simple robo. Cuatro motos, ocho personas, seis tiros al aire, culatazo en la cabeza y la frase 'Tano, danos el celular', junto con la aparición del vehículo intacto a las pocas horas, nos hablan de otra cosa. Sin ser demasiado intuitivos y conociendo ciertos códigos, este hecho tiene las características de un aviso o llamada de atención", señaló el obispo García en un comunicado titulado "La lucha por la tierra, la pelea por el territorio".

"No podemos afirmar que está ligado a las mafias de las tierras dado que los sacerdotes que trabajan en las zonas afectadas no se encuentran en ningún sector en pugna, sino que acompañan las situaciones para que no haya violencia con el triste resultado de una guerra de pobres contra pobres o fuerzas seguridad", completó el titular de la Diócesis de San Justo en un punteo de conclusiones que incluyó en un documento que, según mencionó, hizo público "ante las muchas versiones que corren por los medios, algunas hechas de recortar y pegar".

La vista de Máximo Kirchner

El ataque contra el sacerdote Angelotti ocurrió el domingo 11 de octubre. Cuatro días después, en ocasión de su cumpleaños, varios curas villeros se acercaron a su parroquia para respaldarlo y repudiaron "enérgicamente el robo violento y la intimidación que sufrió". El martes pasado, dos días después del hecho, el sacerdote recibió la visita de Máximo Kirchner, del diputado provincial Facundo Tignanelli (Frente de Todos) y de la subsecretaria de Derechos Humanos de la Municipalidad de La Matanza, Amira Curi.

En un contexto caliente de tomas de tierras, se relacionó la intimidación al padre Tano con el accionar de una mafia. Según informó el sitio especializado Valores Religiosos, fuentes eclesiásticas vinculan el violento hecho del que fue víctima el padre Tano con "las mafias que promueven la toma de tierras fiscales y su explotación en La Matanza, y se oponen a un tratamiento legal de la carencia de viviendas que propician los curas villeros".

El cura Nicolás Angelotti fue atacado por ocho personas en cuatro motos Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

García puso en contexto el hecho con un clima violento que se vive en las calles de los barrios carenciados en los que desarrolla su tarea pastoral el padre Tano, como las villas Puerta de Hierro o San Petersburgo. En ese ambiente, mencionó un incremento de las tomas de tierras y el accionar de grupos mafiosos vinculados a los robos y el narcotráfico, que pujan por controlar el territorio.

Con respecto las tomas, el obispo remarcó: "Existe una situación de hacinamiento en muchos de nuestros barrios populares que se generaron hace décadas con otras tomas. Hoy, esas familias no tienen espacio para albergar a los hijos y a sus nietos. A partir de la pandemia, la situación se ha agravado en muchos por la imposibilidad del pago de alquileres para muchas familias que vivían en situación de precariedad y que ahora se encuentran en la calle".

"Unido a la necesidad de una vivienda digna y la ociosidad de ciertos terrenos provinciales y municipales convertidos en basurales y espacios de delito, se encuentra la organización de las tomas u ocupación de tierras por ciertos sectores, junto con el negocio que vienen realizando desde hace años las mafias de las tierras", agregó el comunicado del obispo.

García resaltó que "junto al tema de la tierra, se da también otra realidad que es la lucha por el 'territorio'". Y, en ese punto, sostuvo: "No es novedad para ninguno de los matanceros la lucha por el dominio del territorio desde las mafias instaladas con el robo, desde el negocio de los narcos, desde el posicionamiento de sectores que bloquean en nuestros barrios la entrada y paralizan el desarrollo digno de gran cantidad hombres y mujeres que luchan por una vida mejor. La necesidad, el miedo y la manipulación hacen de nuestra gente soldaditos de un oscuro ejército o esclavos para sobrevivir".

"Fuimos testigos de bloqueos violentos de calles con incendio de gomas y amenazas, ante la iniciativa de hacer una sala de primeros auxilios o un comedor y guardería para el beneficio de un mayor número de vecinos. Todo esto no es de hoy, hace años que viene pasando", recalcó el obispo en su comunicado.

Está molestando a los que quieren seguir sometiendo delictivamente y desde otros intereses a nuestros barrios la acción que vienen realizando nuestros curas en barriadas Eduardo García, obispo de San Justo

Monseñor García concluyó que "en este marco se inscribe lo sucedido, hace poco más de una semana, en una de nuestras rutas provinciales con el padre Nicolás Angelotti [Tano], párroco de la parroquia San José, que abarca los barrios de San Petersburgo, Puerta de Hierro, 17 de Marzo y 17 de Marzo Bis".

El cura Nicolás Angelotti encabezó un programa de inclusión social en La Matanza Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

"Ciertamente, está molestando a los que quieren seguir sometiendo delictivamente y desde otros intereses a nuestros barrios la acción que vienen realizando nuestros curas en barriadas, dentro de los cuales se encuentra el padre Tano", remató el obispo, y aseveró que el apriete contra el cura villero "no solo tiene que ser investigado como un hecho aislado, sino dentro de un marco más general de prevención y cuidado de nuestra población".

Los "Curas en Barriadas" de la Diócesis de San Justo, en el mes de junio, habían difundido un comunicado en el que señalaban que en el tema de las tomas había "inescrupulosos oportunistas que aprovechan legítimos reclamos para realizar negocios turbios" y afirmaban: "No instigamos ni organizamos tomas de tierras. Somos simplemente curas que estamos al lado de nuestros vecinos y vecinas que legítimamente reclaman el derecho a tierras y viviendas dignas".

Conforme a los criterios de Más información