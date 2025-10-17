Ataque: qué pasó con la camioneta en la que viajaba Juan Manuel Urtubey

El exgobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, fue víctima de un ataque este miércoles 15 de octubre. El vehículo en el que se movilizaba por la ruta provincial 5 recibió un impacto de bala. Viajaba con otras tres personas y ninguna resultó herida. El chofer del rodado radicó la denuncia penal en la Comisaría 101 de San Lorenzo.

Cómo fue el ataque a la camioneta en la que viajaba Juan Manuel Urtubey

El hecho ocurrió durante la mañana del miércoles, cuando el vehículo circulaba desde Orán hacia General Pizarro. El conductor de la camioneta, Carlos María García Bes, quien también es secretario del exmandatario, relató los detalles en la denuncia policial. Según su testimonio, escuchó un impacto repentino contra la parte trasera del rodado.

La camioneta, una Toyota Hilux gris, pertenece a la empresa Frigorífico del NOA

Las precisiones indican que el impacto de bala se produjo contra la ventana trasera izquierda y provocó la rotura total del vidrio. García Bes aseguró a las autoridades que no se trató de “un simple proyectil”. El suceso alertó de inmediato a todos los ocupantes. La causa judicial quedó caratulada como “daños”. No se registraron víctimas ni lesionados.

El vehículo involucrado es una camioneta Toyota Hilux de color gris. La unidad pertenece a la empresa Frigorífico del NOA, una compañía de la cual Urtubey es titular. Fuentes cercanas al candidato confirmaron el ataque a LA NACION y aclararon que él continuó con sus actividades de campaña programadas durante el día. Por la tarde, al llegar a la ciudad de Salta, formuló la denuncia penal correspondiente.

Quiénes viajaban en la camioneta

En el vehículo viajaban un total de cuatro personas al momento del ataque. La distribución de los ocupantes dentro de la Toyota Hilux era la siguiente:

Carlos María García Bes : Conductor del vehículo y secretario de Urtubey.

: Conductor del vehículo y secretario de Urtubey. Juan Manuel Urtubey : Ubicado en el asiento trasero derecho.

: Ubicado en el asiento trasero derecho. Joaquín Guzmán : Sentado en el asiento trasero izquierdo, del lado donde impactó la bala.

: Sentado en el asiento trasero izquierdo, del lado donde impactó la bala. Arnaldo López: En la parte trasera derecha, junto al exgobernador.

Tras el incidente, ninguno de los pasajeros sufrió heridas. La situación generó alarma, pero el conductor mantuvo el control del rodado.

En el auto viajaban un total de cuatro personas al momento del suceso Gentileza

El contexto político: la candidatura de Urtubey y sus críticas

El ataque se produce en plena campaña electoral. Juan Manuel Urtubey compite en las próximas elecciones como candidato a senador nacional por la provincia de Salta. Su postulación es a través del frente Fuerza Patria.

Días antes del incidente, Urtubey formuló duras críticas contra el actual gobernador salteño, Gustavo Sáenz. En una entrevista con el medio local La Yapa Salta, cuestionó el vínculo del mandatario provincial con el Presidente de la Nación. “Lamentablemente, abajo del poncho de Güemes esconde la motosierra de Milei”, afirmó el candidato.

Urtubey añadió: “Se disfrazan de opositores. Son lobos con piel de cordero porque lo que buscan es ver de qué manera consiguen, a través de inconfesables relaciones con el gobierno nacional, vaya a saber que cosa”.

La agrupación Primero la Patria exigió "el esclarecimiento urgente del hecho"

Horas después de conocerse el ataque, la agrupación política Primero la Patria emitió un comunicado oficial. En el texto, la organización expresó su repudio al hecho y demandó una acción inmediata de las autoridades.

“Frente al gravísimo ataque sufrido por nuestro compañero candidato a senador nacional Juan Manuel Urtubey, la agrupación Primero la Patria exige a las autoridades de la provincia de Salta el esclarecimiento urgente del hecho”, señala el comunicado.

El documento también advierte sobre las implicancias del suceso para el sistema democrático. “Sucesos de estas características ponen en riesgo no sólo la integridad física de las personas sino la misma convivencia democrática”.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.