Axel Kicillof busca fortalecer su rol federal, a distancia de Alberto Fernández

LA PLATA.- Axel Kicillof profundiza su propio juego : esta semana tomó distancia de un acto donde estuvo el Presidente Alberto Fernández en Ensenada, a pocos kilómetros de su despacho en La Plata. En cambio mañana viajará casi mil kilómetros para mostrarse junto a la nueva “Liga de Gobernadores”, en Chaco.

El miércoles el gobernador no asistió a un lanzamiento donde estuvo Fernández. “Presidencia no nos invitó. Cuando nos invitó Secco, ya teníamos agenda”, informaron en la gobernación. Kicillof estuvo en Tecnópolis, en un acto por la jura de la bandera, lejos de Fernández, que se mostró junto al intendente Mario Secco, de Ensenada, quien ayer aseguró: “Cristina no quiere ser candidata. Está en otra etapa”

Hugo Yasky, Cristina Kirchner y Jorge Ferraresi, en el acto de la CTA, en Avellaneda Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Kicillof sí había participado el lunes en otro acto por el Día de la Bandera, en Avellaneda, donde la principal oradora fue la vicepresidenta Cristina Kirchner.

“Liga de Gobernadores”

Mañana Kicillof viajará a Resistencia para asistir a la reunión citada por el gobernador Jorge Capitanich, en el nuevo espacio de pares del que pretende ser referente. “Gobernadores y gobernadoras seguimos impulsando un espacio de debate, consulta y acuerdo”, afirmó en Twitter el mandatario, tras la formalización de la nueva liga. “Un espacio que no pertenece a ningún partido en particular, que representa los intereses de todas las provincias, buscando desarrollo equitativo”, agregó.

El mandatario necesita fortalecer ese espacio para enviar señales de poder al Gobierno: por caso, la propuesta de ampliar la Suprema Corte a 25 integrantes surgió de este núcleo. El proyecto tiene especial impronta para Buenos Aires ya que el máximo Tribunal analiza un recurso interpuesto por la Ciudad por la quita de fondos coparticipables que se asignaron a la provincia tras la crisis de la policía y la rebelión uniformada que llegó hasta las puertas de la quinta de Olivos.

Conferencia de prensa de los gobernadores luego de reunirse con el presidente Captura de tv

Mañana, la cita es por la Hidrovía. Pero luego de la reunión formal habrá un encuentro donde los gobernadores del Frente de Todos buscarán marcar la agenda ante un gobierno nacional que ven con poca reacción para atender las urgencias del electorado de cara a 2023.

Planes descentralizados

Los mandatarios provinciales reclaman un plan antiinflacionario y federalizar los planes sociales. En esta última propuesta lleva la voz cantante Kicillof. Su jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, ya anticipó que los planes sociales deben tener una contraprestación controlada por el Estado y el primer mostrador son los municipios”.

El intendente en uso de licencia de Lomas de Zamora fue más allá y anticipó: “Hice una ronda de consultas con los intendentes bonaerenses, tanto del oficialismo como de la oposición y la opinión unánime es la aceptación de la descentralización a los municipios. Las políticas sociales no pueden ser discrecionales”.

De este modo, el gobernador y su gabinete ya sentaron posición sobre un tema que supone quitar poder a las organizaciones sociales que respaldan a Alberto Fernández.