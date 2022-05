Axel Kicillof cometió un furcio en la Feria del Libro y fue tendencia: los otros fallidos del gobernador

Axel Kicillof brindó un discurso este martes en la Feria del Libro de Buenos Aires, en el marco de una charla sobre “los desafíos en torno a nuestra identidad bonaerense”, según explicó el gobernador de la Provincia a través de su cuenta de Twitter. Más allá de sus declaraciones, lo que llamó la atención fue un nuevo furcio que cometió y que se viralizó rápidamente a través de las redes sociales.

El mandatario de la provincia de Buenos Aires compartió la mesa “Debates y desafíos en torno a la identidad” con la historiadora Araceli Bellotta, el escritor y humorista Pedro Saborido y la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout. En pleno discurso, para hacer énfasis sobre el rol que debe tener del Estado, sostuvo: “La oposición tiene un solo proyecto: el ajuste y la exclusión. Quieren destruir al Estado, ¿y qué va a quedar? ¿El mercado?”, preguntó el mandatario provincial y se respondió a sí mismo: “La respuesta nunca va a venir del mercado, porque donde no hay negocio, el Estado no llega. Perdón, ¡el mercado!”, se corrigió de inmediato.

El furcio de Axel Kicillof en la Feria del Libro

El furcio no pasó desapercibido y las críticas no tardaron en llegar. “El fallido de Kicillof: ‘Donde no hay negocio, el Estado no llega; perdón, ¡el mercado!’. Todo dicho”, opinó un usuario de Twitter. “En esta lo comprendo y entiendo que el subconsciente lo traicione... se habrá sentido muy perdido en la Feria del Libro”, apuntó otro. “Significado de furcio: error o incorrección oral que comete alguien en público. Discúlpenme pero eso no es un furcio, es su ADN”, aseguró un tercero.

No es la primera vez que Axel Kicillof es noticia por un furcio. En diciembre de 2019, algunas semanas después de asumir la gobernación de la provincia de Buenos Aires, el exministro de Economía de la Nación se confundió al conjugar el verbo “haber” y dijo “haiga”, palabra que rápidamente se convirtió en el primer trending topic del país.

"Haiga": otro furcio de Axel Kicillof

Fue en un mano a mano con el periodista Jorge Rial, en el programa Debo Decir (América TV). “Si no hay un mango partido al medio, lo que haiga (sic) para el que más lo necesita”, dijo Kicillof. Curiosamente, el término es aceptado por la Real Academia Española, pero no se trata del presente subjuntivo del verbo “haber” sino de un sustantivo que designa, de forma coloquial e irónica, un tipo de automóvil.

Otro recordado furcio del gobernador bonaerense ocurrió durante un discurso que dio en plena campaña para las PASO 2021, precisamente en el mes de agosto, en el marco de un acto oficial que compartió con el presidente Alberto Fernández. En esa oportunidad, Kicillof se equivocó dos veces en una misma frase, y nuevamente se convirtió en tendencia en las redes sociales.

Kicillof dijo "pudió" y no se lo perdonaron en las redes

Primero, el mandatario dijo “pudió” en lugar de “pudo” y, a continuación, acusó erróneamente a la gestión anterior de haber quitado la imagen de José de San Martín de los billetes, cuando esto, en el caso del padre de la patria, nunca sucedió. “No sé a quién se le pudió (sic) ocurrir sacar al general San Martín de los billetes que tenemos en la Argentina y reemplazarlo por un animalito, como si debiéramos no recordar a nuestros patriotas y no recordar nuestra historia”, dijo Kicillof en el evento que se llevó a cabo en el partido bonaerense de San Martín, donde también estuvieron presentes los entonces precandidatos del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollan.