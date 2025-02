Axel Kicillof irá a la asunción de Yamandú Orsi y participará en un panel con Gabriel Boric en la previa

Tras conocerse que no estará presente en la Asamblea Legislativa del sábado, donde se hará inició de las sesiones ordinarias en el Congreso, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, asistirá a la asunción de Yamandú Orsi como presidente de Uruguay, prevista para el 1° de marzo. Además, en la previa del evento, integrará un panel con Gabriel Boric y otros mandatarios internacionales.

Antes del acto, Kicillof participará en el foro “Democracia, desarrollo e igualdad en un mundo en transformación”, el cual se realizará en el Salón Azul de la intendencia de Montevideo y estará a cargo del partido local Frente Amplio. También formarán parte del panel el presidente de Chile; Francia Márquez y Yolanda Díaz, vicepresidentas de Colombia y España respectivamente; Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil; Luisa González, candidata a la presidencia de Ecuador; y Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio.

Días atrás, luego de que José Mayans -jefe del bloque de senadores de Unión por la Patria- afirmara que los legisladores de su partido se ausentarán a la apertura de las sesiones ordinarias, trascendió que la mayoría de los mandatarios del Partido Justicialista (PJ) tampoco asistirán a la ceremonia. Entre ellos figuraron Kicillof y los gobernadores Ricardo Quintela [La Rioja], Gildo Insfrán [Formosa], Gustavo Melella [Tierra del Fuego], Sergio Ziliotto [La Pampa], Raúl Jalil [Catamarca] y Osvaldo Jaldo [Tucumán].

Por su parte, algunos diputados argentinos que fueron invitados a la asunción confirmaron su presencia: Victoria Tolosa Paz, Santiago Cafiero, Gustavo Bordet, Sabrina Selva, Victoria Montenegro y Ernesto Alí.

Kicillof habló por primera vez sobre el asesinato de Kim Gómez

Tal como informó LA NACION, el gobernador bonaerense se refirió este jueves al crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años que fue asesinada por dos delincuentes menores de edad en La Plata. “Hay algunos que lo usan para ganar un voto”, señaló y volvió a reclamarle al gobierno nacional por fondos para la seguridad.

“Lamento muchísimo la bajeza que he observado en estos días. Sé que hay campaña electoral. Me pasó hace poco tiempo que cuando fui reelegido había hechos de inseguridad. Hay algunos que usan esto para ganar un voto, lucrar con el dolor, ver si pueden sacar una ventaja y la verdad que se han traspasado todos los límites. Algunos dirigentes políticos los vimos hacer cosas que no son hacer política, son cosas miserables, inmorales y lamentables. No todo vale por un voto, hay límites ”, declaró.

Luego, siguió: ““Son días tristes. Me voy a referir brevemente al hecho trágico y espantoso que ocurrió en la capital de nuestra provincia. Nos tiene con dolor y tristeza, a toda la sociedad. La primera respuesta, la inmediata, es un acompañamiento del Estado. Desde el primer momento nos dedicamos a apresar a los delincuentes. El área de Justicia y el área de Seguridad de asistencia a las víctimas acompaña a las familias en su dolor. Es lo que corresponde".

