El gobernador dijo que hay una "meseta" en el registro de los casos; dijo que habrá menos restricciones aunque aclaró que serán "condicionales" por 15 días

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, dijo que la situación con respecto a los contagios de coronavirus no está en condiciones para "abrir todo", pero aclaró que si el promedio de casos sigue en baja, como ocurrió en las últimas seis semanas, en lo sucesivo habrá menos restricciones.

"Los medios opositores y los grupos cruzados contra el Gobierno, la prensa macrista, se han pasado toda la cuarentena criticándome. Todo este tiempo dijeron que quería cerrar todo, que no abría, que dramatizaba e intentaba generar miedo y pánico. No me importa", expresó el gobernador en diálogo con A24.

"Con la situación más compleja, nos dedicamos a evitar una catástrofe en el conurbano. Y tuvimos esa catástrofe a centímetros. Evitamos ese desastre tomando medidas de cuidado de la salud", agregó. Y sumó cuestionamientos a la gestión de María Eugenia Vidal: "La estructura del sistema de salud tuvo un deterioro estructural, con una gobernadora que dejó obras de hospitales sin terminar. Era una situación de mucho deterioro y salimos de eso. Pero no sin costo, no se puede salir sin costo del coronavirus".

Con respecto a las aperturas, continuó: "Hubo una reducción de casos en el conurbano, por seis semanas seguidas, desde un promedio semanal de 5300 casos por día, a 3300 casos. Son 2000 casos menos. Es una meseta, no un altiplano. Es un nivel que se viene reduciendo, pero es alto. No estamos para abrir todo, ni para hacer marketing con las aperturas. En los países, e incluso en las provincias argentinas que reabrieron y tuvieron rebrotes tuvieron que cerrar de manera acelerada, fue peor", aclaró el gobernador.

"Venimos con responsabilidad, en un esquema donde los municipios del conurbano tienen limitaciones, pero hemos autorizando los locales comerciales con retiro de productos o con gente en el interior del local. Y con la gastronomía nos manejamos de la misma manera. Los chicos pueden dar una vuelta con los papás y autorizamos actividades relacionadas a la construcción", enumeró.

"Lo que digo es que tampoco me quiero poner en extremista, en un punto donde hay que ir balanceando las cuestiones. Yo dije que si la semana que viene seguíamos reduciendo los contagios, íbamos a haber cumplido una reducción significativa, con 2000 contagios menos. Y ante eso vamos a autorizar una serie de actividades condicionales, por 15 días. Si funciona bien, después autorizaremos otras. Pero si funciona mal, volveremos para atrás", lanzó.

Respecto del interior de la provincia de Buenos Aires dijo que "es distinto". "Tenemos municipios en fase 5, con poca circulación, y en fase 4, donde es complicada situación, aunque sin los volúmenes del conurbano".

