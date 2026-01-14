Axel Kicillof pone en marcha su estructura política en medio de las recorridas por la costa

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, pondrá en marcha esta tarde, desde Villa Gesell, su estructura política nucleada en el Movimiento Derecho al Futuro. Será el primer encuentro de su sector interno del peronismo en 2026 y se desarrollará en medio de las recorridas por la costa atlántica que el mandatario comenzó esta semana. La cita congregará a intendentes kicillofistas de la provincia, muchos de los cuales llegarán desde el conurbano.

La reunión del conglomerado alineado con el gobernador bonaerense está prevista para las 16.30, en el Villa Gesell Golf Club. Al lugar se acercarán los jefes comunales que respaldan al mandatario en su posicionamiento dentro del justicialismo, que lo enfrenta a Cristina y Máximo Kirchner. Serán de la partida intendentes como Fernando Espinoza (La Matanza), Andrés Watson (Florencio Varela), Lucas Ghi (Morón) y Fabián Cagliardi (Berisso), entre otros.

El anfitrión será el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, uno de los jefes comunales alineados con el gobernador. Según pudo saber LA NACION, el encuentro no cuenta con una consigna de convocatoria y tendría un tono “informal”.

Kicillof, con Sebastián Ianantuony (intendente de General Alvarado), Walter Wischnivetzky (intendente de Mar Chiquita) y Jorge Paredi (senador provincial), el lunes Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

El primer desafío político del año para Kicillof será la elección partidaria en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que conduce Máximo Kirchner, prevista para el 15 de marzo. La vicegobernadora Verónica Magario es la candidata que baraja el kicillofismo para presidir el PJ provincial.

Este miércoles, Kicillof tendrá agenda de gestión también en el Partido de La Costa. Al mediodía, en Mar de Ajó, realizaba una “reunión productiva de verano”, junto al intendente Juan de Jesús; la vicegobernadora Magario, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. Para la tarde, además de la reunión política, preveía su primera conferencia de prensa de verano, en Villa Gesell, que se celebrará en el mismo predio que albergará la reunión del Movimiento Derecho al Futuro.

Luego de un parate en sus actividades durante Año Nuevo y la primera semana de 2026, Kicillof retomó el lunes su agenda política y de actividades vinculadas a su gestión provincial. Lo hizo en Miramar, donde abrió el programa Escuelas Abiertas de Verano, en un acto con el intendente Sebastián Ianantuony (del Frente Renovador), y la directora general de Cultura y Educación, Flavia Teriggi (quien, en noviembre de 2025, reemplazó en ese cargo a Alberto Sileoni)