Lilia Lemoine denunció que un hombre atacó su casa a piedrazos durante la madrugada

La diputada de La Libertad Avanza, cercana a Javier Milei, dijo que fue agredida mientras estaba en su domicilio; su custodia detuvo al atacante

Lautaro Castillo
Lemoine, en el CongresoSoledad Aznarez

Lilia Lemoine denunció que un hombre atacó su casa con piedras durante esta madrugada. La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) contó que una oficial, parte de su consigna policial nocturna, redujo al agresor de 34 años.

Un hombre atacó a piedrazos la casa de Lilia Lemoine
Según publicó en las redes sociales, Lemoine escuchó los piedrazos, “varios y muy fuertes”, a las 3 de la mañana. En pocos minutos, actuó una oficial de su custodia. “Lo corrió, lo alcanzó y lo redujo”, contó la diputada y precisó que el atacante “arañó” a la efectiva. “No amamos lo suficiente a la policía”, opinó.

Ya está en el juzgado de turno”, comentó sobre una denuncia que realizó sobre el hecho. “Veré qué otros daños causó e iré a la comisaría del barrio para ampliarla”, sostuvo.

La imagen del ladrillo que le tiraron a Lemoine en su casa
En diálogo con LA NACION, Lemoine evalúa presentarse ante la Justicia con su abogado Hernán Seivane para solicitar su incorporación en el expediente como querellante. “No es la primera vez que me hacen esto”, dijo.

De inmediato, legisladores de la oposición se solidarizaron con la diputada. Entre ellos, la diputada radical Karina Banfi y Maricel Etchecoin, referente de la Coalición Cívica en la provincia de Buenos Aires. Además, los oficialistas Silvana Giudici y Damián Arabia se sumaron a su apoyo en redes sociales.

Lemoine integra el primer anillo de confianza de los Milei. La diputada y excosplayer tiene acceso directo al Presidente, integra la vieja guardia libertaria y juega un rol clave en el oficialismo. De alto perfil en el Congreso, y suele provocar a opositores y exaliados de la Casa Rosada. Por caso, increpó a las exlibertarias Marcela Pagano y Rocío Bonacci en varias sesiones.

