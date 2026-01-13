Lilia Lemoine denunció que un hombre atacó su casa a piedrazos durante la madrugada

Lilia Lemoine denunció que un hombre atacó su casa con piedras durante esta madrugada. La diputada nacional por La Libertad Avanza (LLA) contó que una oficial, parte de su consigna policial nocturna, redujo al agresor de 34 años.

Un hombre atacó a piedrazos la casa de Lilia Lemoine

Según publicó en las redes sociales, Lemoine escuchó los piedrazos, “varios y muy fuertes”, a las 3 de la mañana. En pocos minutos, actuó una oficial de su custodia. “Lo corrió, lo alcanzó y lo redujo”, contó la diputada y precisó que el atacante “arañó” a la efectiva. “No amamos lo suficiente a la policía”, opinó.

“Ya está en el juzgado de turno”, comentó sobre una denuncia que realizó sobre el hecho. “Veré qué otros daños causó e iré a la comisaría del barrio para ampliarla”, sostuvo.

La imagen del ladrillo que le tiraron a Lemoine en su casa

En diálogo con LA NACION, Lemoine evalúa presentarse ante la Justicia con su abogado Hernán Seivane para solicitar su incorporación en el expediente como querellante. “No es la primera vez que me hacen esto”, dijo.

No amamos lo suficiente a la policía 🫡



Hace un rato, 3 AM, la consigna policial nocturna de mi casa (que tengo no por ser diputada, sino por amenazas) vio a un tipo tirando piedras contra mi ventana. Lo frena, el tipo SE RESISTE! capaz se hizo el vivo porque es UNA oficial, y… — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) January 13, 2026

De inmediato, legisladores de la oposición se solidarizaron con la diputada. Entre ellos, la diputada radical Karina Banfi y Maricel Etchecoin, referente de la Coalición Cívica en la provincia de Buenos Aires. Además, los oficialistas Silvana Giudici y Damián Arabia se sumaron a su apoyo en redes sociales.

Mi solidaridad con @lilialemoine por el ataque a tu casa y la situación de peligro que tuviste que pasar. Es inadmisible la violencia y el amedrentamiento para tratar de callar opiniones y posiciones que no gustan. Y además, no te conocen…😎 https://t.co/kzzrVYBojx — Karina Banfi 💚 (@KBanfi) January 13, 2026

Lemoine integra el primer anillo de confianza de los Milei. La diputada y excosplayer tiene acceso directo al Presidente, integra la vieja guardia libertaria y juega un rol clave en el oficialismo. De alto perfil en el Congreso, y suele provocar a opositores y exaliados de la Casa Rosada. Por caso, increpó a las exlibertarias Marcela Pagano y Rocío Bonacci en varias sesiones.