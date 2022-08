Axel Kicillof, tras la reunión con los gobernadores: “Hay preocupación por la inflación y los ingresos”

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, se refirió este sábado al encuentro de gobernadores peronistas que lideró ayer en su casa de La Plata y remarcó tras el comunicado emitido ayer luego de la reunión que si bien están preocupados por la crisis económica en el país, la de idea del texto no fue “marcar la cancha”.

“Creo que está bien que los gobernadores nos pronunciemos, obviamente que con preocupación por la situación inflacionaria, por la situación de los ingresos”, indicó el mandatario y luego afirmó sobre las primeras medidas de la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa: “En ese sentido creo que había una emergencia vinculada a lo financiero que había que atender”.

Tras insistir en una mirada aunada con el resto de los integrantes de la liga de gobernadores, Kicillof dijo: “No fue la idea marcar la cancha sino respaldar que se vayan tomando las medidas necesarias para asegurar mejoras en los ingresos, estabilidad en los precios”. Además agregó que otra de las preocupaciones en las que se centraron fue la obra pública, algo que dijo es particular para cada provincia, pero sin embargo remarcó que no es tarea de ellos como mandatarios plantear un programa de este tipo.

Consultado sobre el vínculo que tiene con el nuevo ministro de Economía, puesto que él ocupó en el pasado, indicó que con Massa tiene relación y la tuvo a lo largo de todos las funciones que cumplieron ambos durante los últimos años. “Con Sergio desde que formamos el Frente de Todos venimos trabajando, hicimos una campaña electoral juntos. En cada una de las funciones tenemos conversaciones y consultas por las experiencias de cada uno”, dijo.

Y añadió: “Más allá de lo que uno recorrió, de la pertenencia política, formamos un frente y no hay ninguna decisión que no interese al otro, que no importe y que no tengamos que tener en cuenta para la contribución de cada uno de los dirigentes”.

Noticia en desarrollo