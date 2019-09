Baby Etchecopar cruzó al obispo que incomodó a Mauricio Macri

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de septiembre de 2019 • 15:53

Baby Etchecopar criticó al obispo Mario Cargnello que incomodó a Mauricio Macri. "Algún pecado usted debe tener", empezó su editorial, en su programa Basta Baby.

Después de la homilía de este domingo en Salta, el obispo tomó el micrófono, se acercó a donde estaban las autoridades y dijo: "Mauricio, has hablado de pobreza, llévate el rostro de los pobres, que son argentinos, dignos, respetuosos y merecen que nos pongamos de rodillas delante de ellos".

Baby defendió a Macri y dijo que "quiere quedar bien con el Papa Francisco". Después criticó al hermano del gobernador Juan Manuel Urtubey. "Tiene una escudería de autos de competición", dijo el periodista y aseguró que con lo que gasta podría subsanar la pobreza de Salta.

También habló del narcotráfico de la provincia y preguntó: "¿Por qué no se preocupa un poco por lo que pasa en Salta? ¿Cuánta plata pone la oligarquía en Salta? ¿Por qué no se preocupa en ver mujeres abusadas, violadas, las nenas embarazadas que van al hospital a tener su guagua? Por qué no se preocupa de esa pobreza en vez de estar haciendo politiquería barata".