Este miércoles 4 de marzo tendrá lugar una conferencia de prensa en la que hablará por primera vez el gendarme Nahuel Gallo, luego de regresar a la Argentina tras estar 448 días secuestrado por el régimen chavista de Venezuela.

En dicha conferencia estarán presentes el gendarme argentino y distintos funcionarios gubernamentales. Hay expectativa sobre el evento ya que será la primera expresión pública de Gallo después de su retorno al país el pasado 2 de marzo.

Nahuel Gallo, en una imagen que difundió Gendarmería Nacional

A qué hora hablará Nahuel Gallo en conferencia de prensa

La conferencia de prensa en la que hablará Nahuel Gallo tendrá lugar a las 14 de hoy, miércoles 4 de marzo, en el Edificio Centinela (Av. Antártida Argentina 1480).

Llegó Nahuel Gallo a la Argentina. Cancillería

Quiénes estarán presentes junto a Nahuel Gallo

Según anunció el Ministerio de Seguridad Nacional en su convocatoria a los medios de prensa, acompañarán en la mesa al gendarme Nahuel Gallo, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, la Senadora Nacional, Patricia Bullrich y el jefe de la Gendarmería Nacional Argentina, Comandante General Claudio Brilloni.

Nahuel Gallo con su familia en el edificio Centinela

Las declaraciones de la esposa de Nahuel Gallo tras el retorno del gendarme a la Argentina

Tras la excarcelación del gendarme, su esposa dialogó con el noticiero Telenoche (eltrece) y expresó su alivio por el regreso. “Estamos felices, era algo que queríamos hace mucho tiempo”, manifestó. La mujer calificó la experiencia vivida en el exterior como una “pesadilla” y apuntó contra las condiciones impuestas por el gobierno extranjero. “Nahuel nunca tendría que haber pasado por esta situación en Venezuela. Fueron 448 días en donde estuvo en una desaparición forzada y privado de su libertad”, sentenció.

María Alexandra Gómez García habló tras la liberación de su pareja, Nahuel Gallo Gentileza: María Alexandra Gómez García

El gendarme se sometió a chequeos médicos inmediatos y pernoctó en el edificio Centinela de la fuerza de seguridad. Su esposa describió con crudeza las consecuencias de la falta de luz natural. “No está blanco, está amarillo, recibía luz del sol una hora por día”, graficó. Gómez explicó que su marido habitó durante meses en un sitio insalubre. “Me encantaría que pudiéramos dormir los tres juntos hoy, pero si es por su salud y bienestar está todo bien. Estuvo meses viviendo en un lugar asqueroso”, agregó.

Pese al daño físico, destacó su reacción anímica al pisar suelo argentino. “Se está recuperando. Anoche cuando vio las banderas argentinas me dijo que extrañaba su país. Fue mucho tiempo en una situación terrible”, relató Gómez.

El gobierno publicó el video de Nahuel Gallo en la llegada al país

El aislamiento dejó huellas en Gallo, pero su esposa resaltó su entereza: “Es más fuerte de lo que ya era. Es una persona resiliente. Si Dios le permitió sobrevivir de la manera que lo sobrevivió… ama a su familia y a sus hijos. Me dijo que Víctor fue la persona que lo hizo despertarse todas las mañanas“.

Sobre el trato recibido, la mujer transmitió las sensaciones de su marido y denunció un ensañamiento particular. “En sus ojos se nota el odio que le tiene el régimen a la Argentina. Lo que me pudo contar fue que él nunca entendió por qué tuvieron tanto ensañamiento con él y por qué estuvo tan incomunicado. Estaba en una lista de los que no podían tener ningún tipo de comunicación ni visitas”, detalló.

Gómez cerró su testimonio con una definición jurídica contundente sobre la gravedad de los hechos. “Venezuela nunca dio una explicación de por qué estuvo 448 días en desaparición forzada. Nunca estuvo detenido. Estuvo secuestrado. Las desapariciones forzadas son un crimen de lesa humanidad”, concluyó.