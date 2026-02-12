LA NACION

Baja de imputabilidad: el oficialismo celebró la victoria legislativa y la oposición aseguró que “agrava” el problema

Tras conseguir la media sanción, desde el Gobierno expresaron que “el menor que mata, paga”; en tanto, desde la oposición remarcaron que no resuelve “la inseguridad”

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
LA NACION
Votación de media sanción a la Ley de reforma penal juvenil que baja la edad de imputabilidad. Diputados, Congreso Nacional.
Votación de media sanción a la Ley de reforma penal juvenil que baja la edad de imputabilidad. Diputados, Congreso Nacional.Pilar Camacho

Tras la aprobación del nuevo régimen penal juvenil en la Cámara de Diputados, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el arco político reaccionó. Mientras que desde el oficialismo destacaron que se termina con la “impunidad”, la oposición criticó la medida que, según su visión, “agrava” la inseguridad.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una de las primeras en pronunciarse. Señaló que “el menor que mata, paga”, y aseguró que la edad ya no será una “excusa para el crimen”.

En sintonía, el jefe de gabiente, Manuel Adorni, celebró que el país se encuentra “un paso más cerca” de terminar con el sistema de “puerta giratoria”. “Delito de adulto, pena de adulto”, escribió en X.

Además, Presidencia lo celebró a través de un comunicado: “Durante más de 4 años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión. Se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuese tratado. Mientras tanto, la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, organizado y precoz. Sin embargo, la ley permaneció acanalada en otra época. La Argentina no puede seguir rigiendo con normas pensadas para un país que ya no existe. Este proyecto pone fin a esa distorsión”.

En otra parte del escrito, el gobierno expresó su esperanza de que el proyecto recibirá la media sanción restante en el senado “para que el fin de la impunidad sea una realidad”.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, también se unió a los festejos. “Gran paso en el Congreso: delito de adulto, pena de adulto”, afirmó. Sin embargo, señaló: “No nos olvidemos de lo más importante: penas efectivas. Porque si bajamos la edad pero la detención no se cumple, no cambia nada”.

El rechazo de la oposición

Por el contrario, el rechazo de la oposición fue tajante. La ex diputada nacional y senadora bonaerense, Mónica Macha, advirtió que la baja de la punibilidad a los 14 años es una decisión que, lejos de traer alivio, “no resuelve el problema de la inseguridad, sino que lo agrava”.

En esa misma línea, la diputada Nacional Unión por La Patria, Sabrina Selva expresó: “El oficialismo no trajo ningún régimen penal para discutir: solo el título de un diario”.

Por su parte, el diputado Jorge Taiana sostuvo que el proyecto aprobado “busca criminalizar a los jóvenes más vulnerables”. “No hay una respuesta integral a la problemática de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley”, manifestó.

La legisladora Vanesa Siley también criticó en duros términos el proyecto del nuevo régimen penal juvenil parcialmente aprobado:

“El país que proyecta Javier Milei: trabajo esclavo para los padres, y cárcel para los pibes y pibas. La baja de la edad de imputabilidad, para habilitar el encierro desde los 14 años, ya tiene media sanción en Diputados”, indicó.

La intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, se sumó a las críticas alegando: “¿Por qué no discutimos en serio una nueva escuela con doble jornada y formación técnica que les dé herramientas reales para el futuro? La seguridad también se construye con oportunidades”.

LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. Sturzenegger defendió los cambios de la reforma laboral: indemnizaciones, horas extra y licencia por enfermedad
    1

    Sturzenegger defendió los cambios que impone la reforma laboral: indemnizaciones, horas extra y licencia por enfermedad

  2. El Gobierno consiguió la aprobación del proyecto de reforma laboral, con concesiones a los gremios
    2

    Reforma laboral: el Gobierno consiguió la aprobación del proyecto, con apoyo de aliados y concesiones a los gremios

  3. Reforma laboral: los puntos centrales del proyecto de Milei que aprobó el Senado
    3

    Reforma laboral completa: artículo por artículo, así es el proyecto de Milei que aprobó el Senado

  4. Cuatro personas fueron detenidas por borrar evidencias contra el financista allegado a la AFA
    4

    Cuatro personas fueron detenidas por borrar evidencias contra el financista allegado a la AFA