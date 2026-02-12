Baja de imputabilidad: el oficialismo celebró la victoria legislativa y la oposición aseguró que “agrava” el problema

Tras la aprobación del nuevo régimen penal juvenil en la Cámara de Diputados, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el arco político reaccionó. Mientras que desde el oficialismo destacaron que se termina con la “impunidad”, la oposición criticó la medida que, según su visión, “agrava” la inseguridad.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una de las primeras en pronunciarse. Señaló que “el menor que mata, paga”, y aseguró que la edad ya no será una “excusa para el crimen”.

POR TODAS LA VÍCTIMAS DE MENORES DELINCUENTES, MEDIA SANCIÓN DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL



Mientras las familias lloran y vuelven a sus casas sin justicia, los menores que delinquen salen libres, sin antecedentes y sin consecuencias.



Eso se termina.

El menor que mata, paga. El que… — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 12, 2026

En sintonía, el jefe de gabiente, Manuel Adorni, celebró que el país se encuentra “un paso más cerca” de terminar con el sistema de “puerta giratoria”. “Delito de adulto, pena de adulto”, escribió en X.

Además, Presidencia lo celebró a través de un comunicado: “Durante más de 4 años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión. Se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuese tratado. Mientras tanto, la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, organizado y precoz. Sin embargo, la ley permaneció acanalada en otra época. La Argentina no puede seguir rigiendo con normas pensadas para un país que ya no existe. Este proyecto pone fin a esa distorsión”.

En otra parte del escrito, el gobierno expresó su esperanza de que el proyecto recibirá la media sanción restante en el senado “para que el fin de la impunidad sea una realidad”.

El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, también se unió a los festejos. “Gran paso en el Congreso: delito de adulto, pena de adulto”, afirmó. Sin embargo, señaló: “No nos olvidemos de lo más importante: penas efectivas. Porque si bajamos la edad pero la detención no se cumple, no cambia nada”.

Gran paso en el Congreso: delito de adulto, pena de adulto.



No nos olvidemos de lo más importante: penas efectivas. Porque si bajamos la edad pero la detención no se cumple, no cambia nada. Necesitamos que los delincuentes, sin importar la edad, queden detenidos. Se terminaron… — Jorge Macri (@jorgemacri) February 12, 2026

El rechazo de la oposición

Por el contrario, el rechazo de la oposición fue tajante. La ex diputada nacional y senadora bonaerense, Mónica Macha, advirtió que la baja de la punibilidad a los 14 años es una decisión que, lejos de traer alivio, “no resuelve el problema de la inseguridad, sino que lo agrava”.

Acaban de aprobar la baja de punibilidad a 14 años, una decisión que no resuelve el problema de la inseguridad: lo agrava.

Cuando decimos NO A LA BAJA no estamos planteando que no haya justicia para las personas que fueron agredidas. pic.twitter.com/0JMkwAumnI — Mónica Macha (@MoniMacha) February 12, 2026

En esa misma línea, la diputada Nacional Unión por La Patria, Sabrina Selva expresó: “El oficialismo no trajo ningún régimen penal para discutir: solo el título de un diario”.

Por su parte, el diputado Jorge Taiana sostuvo que el proyecto aprobado “busca criminalizar a los jóvenes más vulnerables”. “No hay una respuesta integral a la problemática de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley”, manifestó.

El proyecto aprobado solo busca criminalizar a los jóvenes más vulnerables.



No hay una respuesta integral a la problemática de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley.



No se contemplan temas de prevención, protección, medidas de atención ni se consignan los… pic.twitter.com/olv06LIeC1 — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) February 12, 2026

La legisladora Vanesa Siley también criticó en duros términos el proyecto del nuevo régimen penal juvenil parcialmente aprobado:

“El país que proyecta Javier Milei: trabajo esclavo para los padres, y cárcel para los pibes y pibas. La baja de la edad de imputabilidad, para habilitar el encierro desde los 14 años, ya tiene media sanción en Diputados”, indicó.

En vez de debatir solamente cómo meter presos a los pibes —algo que no soluciona nada y, peor aún, agrava el problema— ¿por qué no discutimos en serio una nueva escuela con doble jornada y formación técnica que les dé herramientas reales para el futuro?



La seguridad también se… — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) February 12, 2026

La intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, se sumó a las críticas alegando: “¿Por qué no discutimos en serio una nueva escuela con doble jornada y formación técnica que les dé herramientas reales para el futuro? La seguridad también se construye con oportunidades”.