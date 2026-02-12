Baja de imputabilidad: el oficialismo celebró la victoria legislativa y la oposición aseguró que “agrava” el problema
Tras conseguir la media sanción, desde el Gobierno expresaron que “el menor que mata, paga”; en tanto, desde la oposición remarcaron que no resuelve “la inseguridad”
- 3 minutos de lectura'
Tras la aprobación del nuevo régimen penal juvenil en la Cámara de Diputados, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, el arco político reaccionó. Mientras que desde el oficialismo destacaron que se termina con la “impunidad”, la oposición criticó la medida que, según su visión, “agrava” la inseguridad.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una de las primeras en pronunciarse. Señaló que “el menor que mata, paga”, y aseguró que la edad ya no será una “excusa para el crimen”.
POR TODAS LA VÍCTIMAS DE MENORES DELINCUENTES, MEDIA SANCIÓN DEL RÉGIMEN PENAL JUVENIL— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 12, 2026
Mientras las familias lloran y vuelven a sus casas sin justicia, los menores que delinquen salen libres, sin antecedentes y sin consecuencias.
Eso se termina.
El menor que mata, paga. El que…
En sintonía, el jefe de gabiente, Manuel Adorni, celebró que el país se encuentra “un paso más cerca” de terminar con el sistema de “puerta giratoria”. “Delito de adulto, pena de adulto”, escribió en X.
Además, Presidencia lo celebró a través de un comunicado: “Durante más de 4 años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión. Se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuese tratado. Mientras tanto, la realidad avanzó: el delito se volvió más violento, organizado y precoz. Sin embargo, la ley permaneció acanalada en otra época. La Argentina no puede seguir rigiendo con normas pensadas para un país que ya no existe. Este proyecto pone fin a esa distorsión”.
February 12, 2026
En otra parte del escrito, el gobierno expresó su esperanza de que el proyecto recibirá la media sanción restante en el senado “para que el fin de la impunidad sea una realidad”.
El jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, también se unió a los festejos. “Gran paso en el Congreso: delito de adulto, pena de adulto”, afirmó. Sin embargo, señaló: “No nos olvidemos de lo más importante: penas efectivas. Porque si bajamos la edad pero la detención no se cumple, no cambia nada”.
Gran paso en el Congreso: delito de adulto, pena de adulto.— Jorge Macri (@jorgemacri) February 12, 2026
No nos olvidemos de lo más importante: penas efectivas. Porque si bajamos la edad pero la detención no se cumple, no cambia nada. Necesitamos que los delincuentes, sin importar la edad, queden detenidos. Se terminaron…
El rechazo de la oposición
Por el contrario, el rechazo de la oposición fue tajante. La ex diputada nacional y senadora bonaerense, Mónica Macha, advirtió que la baja de la punibilidad a los 14 años es una decisión que, lejos de traer alivio, “no resuelve el problema de la inseguridad, sino que lo agrava”.
Acaban de aprobar la baja de punibilidad a 14 años, una decisión que no resuelve el problema de la inseguridad: lo agrava.— Mónica Macha (@MoniMacha) February 12, 2026
Cuando decimos NO A LA BAJA no estamos planteando que no haya justicia para las personas que fueron agredidas. pic.twitter.com/0JMkwAumnI
En esa misma línea, la diputada Nacional Unión por La Patria, Sabrina Selva expresó: “El oficialismo no trajo ningún régimen penal para discutir: solo el título de un diario”.
Por su parte, el diputado Jorge Taiana sostuvo que el proyecto aprobado “busca criminalizar a los jóvenes más vulnerables”. “No hay una respuesta integral a la problemática de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley”, manifestó.
El proyecto aprobado solo busca criminalizar a los jóvenes más vulnerables.— Jorge Taiana (@JorgeTaiana) February 12, 2026
No hay una respuesta integral a la problemática de los niños, niñas y adolescentes en conflicto con la Ley.
No se contemplan temas de prevención, protección, medidas de atención ni se consignan los… pic.twitter.com/olv06LIeC1
La legisladora Vanesa Siley también criticó en duros términos el proyecto del nuevo régimen penal juvenil parcialmente aprobado:
“El país que proyecta Javier Milei: trabajo esclavo para los padres, y cárcel para los pibes y pibas. La baja de la edad de imputabilidad, para habilitar el encierro desde los 14 años, ya tiene media sanción en Diputados”, indicó.
En vez de debatir solamente cómo meter presos a los pibes —algo que no soluciona nada y, peor aún, agrava el problema— ¿por qué no discutimos en serio una nueva escuela con doble jornada y formación técnica que les dé herramientas reales para el futuro?— Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) February 12, 2026
La seguridad también se…
La intendente de Quilmes, Mayra Mendoza, se sumó a las críticas alegando: “¿Por qué no discutimos en serio una nueva escuela con doble jornada y formación técnica que les dé herramientas reales para el futuro? La seguridad también se construye con oportunidades”.
Otras noticias de Cámara de Diputados
"Van a terminar yéndose en helicóptero". Grabois apuntó muy duro contra el Gobierno por la reforma laboral
Régimen penal juvenil. Con amplia mayoría, el Gobierno aprobó en Diputados la baja de la imputabilidad a 14 años
"Sos medio tontito". La provocación de un diputado libertario que enfureció a Grabois en medio de la sesión
- 1
Sturzenegger defendió los cambios que impone la reforma laboral: indemnizaciones, horas extra y licencia por enfermedad
- 2
Reforma laboral: el Gobierno consiguió la aprobación del proyecto, con apoyo de aliados y concesiones a los gremios
- 3
Reforma laboral completa: artículo por artículo, así es el proyecto de Milei que aprobó el Senado
- 4
Cuatro personas fueron detenidas por borrar evidencias contra el financista allegado a la AFA