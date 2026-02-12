Cuatro personas fueron detenidas por borrar evidencias contra el financista allegado a la AFA

Cuatro personas fueron detenidas acusadas de borrar evidencias y encubrir al financista Ariel Vallejo, allegado a las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentina (AFA) y dueño de Sur Finanzas. Las detenciones se concretaron después de 13 allanamientos efectuados en un centro de salud del conurbano, en locales, galpones y en un balneario de Villa Gessel.

Los detenidos, a pedido de la fiscal Cecilia Incardona, fueron apresados por orden del juez federal Luis Armela. Se trata de colaboradores de Vallejo y dieron instrucciones para hacer desaparecer computadoras, planillas, ocultar teléfonos y borar información, antes de ser allanados por la policía en diciembre pasado.

La tesorera de Sur Finanzas, en uno de los operativos policiales

Los detenidos son Daniela Sánchez, Rolando Soloaga, César Zapaia y Juan Soler. Sánchez era la mano derecha de Vallejo, Soloaga y Zapaia sus colaboradores, y Soler estaba a cargo de la parte de sistemas de la financiera.

Además, el juez Armella dispuso la citación a prestar declaración indagatoria de otros tres colaboradores de Sur Finanzas, la empresa bajo la lupa.

Sede central de Sur Finanzas, en Adrogué, provincia de Buenos Aires. La cual Ariel Vallejo es su dueño. Fabián Marelli

Vallejo no está entre las personas con pedido de captura. Se lo investiga por supuesta evasión y lavado de dinero mediante su financiera Sur Finanzas, usada para prestar dinero a los clubes de fútbol, girar dinero al exterior o intervenir en trasnferencias de futbolistas. Vallejo tenía cercanía con el titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino.

La investigación reveló que los empleados ejecutaron un plan coordinado para “despatrimonializar” la empresa, borrar servidores remotamente y esconder dinero en efectivo mientras ocurrían los allanamientos de diciembre de 2025.

El juez hizo lugar al pedido de Incardona porque había peligro de "entorpecimiento probatorio". Los imputados “ocultaron, alteraron e hicieron desaparecer evidencias digitales y documentales” vitales para investigar el lavado de activos, dice la acusación.

La fiscalía demostró que existía una estructura jerárquica que, alertada de los allanamientos, impartió órdenes para dejar las cuentas en cero y eliminar registros de cámaras de seguridad y computadoras.

El galpón de Sur Finanzas allanado en diciembre de 2025

Los presos serán indagados mañana. Son Daniela Eliana Sánchez, que comandaba la coordinación como mano derecha de Vallejo. Según los chats de Telegram y WhatsApp, no eran una simple secretaria, sino de extrema confianza del dueño de la financiera.

El día de los allanamientos, dio la orden de “dejar de hacer movimientos”, instruyó sacar el “grueso del capital” de las sucursales dejando solo un “puchito” para la policía, y ordenó al técnico Soler que no fuera a la oficina para evitar ser atrapado.

Juan Miguel Soler, encargado de sistemas ejecutó el borrado remoto de “las plano” (planillas) y formateó computadoras a pedido de Daniela Sánchez y Nahiara Gamarra. En los chats recuperados, se jactó ante Zapaia de haber escondido su celular y computadoras durante el allanamiento. La policía se llevó computadoras en desuso y celulares vacíos.

Además, mintió en su declaración testimonial inicial diciendo que las computadoras en su casa eran para “reacondicionar”, cuando en realidad contenían la información que intentaban destruir.

César Abilio Zapaia , pese a ser oficial de cumplimiento de la financiera ante la Unidad de Información Financiera, encargado de prevenir el lavado de dinero, hizo todo lo contrario. Realizó maniobras para garantizar la impunidad. Los chats revelan que el 10 de diciembre de 2025 le confesó a Soler haber escondido dos computadoras y su celular durante el allanamiento, entregando a la policía dispositivos obsoletos que “no se usan”.

Rolando Esteban Soloaga, aludido en los chats como “Rolo”, manejaba la flota de vehículos y los choferes. Se lo acusa de organizar el ocultamiento de las camionetas (una Toyota SW4 blindada) utilizadas para mover el dinero físico. En los chats del grupo “guardias playón segui”, daba instrucciones para vigilar que no robaran nada mientras “hacían limpieza” del lugar. Además, figura recibiendo camiones de caudales y haciendo depósitos millonarios a nombre de empresas vinculadas.

Otras tres personas fueron citadas a indagatoria. Susana Beatriz Hoffmann, a cargo de recursos humanos que será indagada el 25 de febrero. A las dos de la madrugada del día de los allanamientos pidió al técnico que “ingresara a las computadoras de los cajeros para desconectar los programas”.

La secretaria personal de Vallejo, Nahiara Gamarra, será indagada porque le pidió al teçnico Soler a “borrar todo”.

La cajera Cecilia Elizabeth Fioretti será indagada por una una conversación con la tesorera Micaela Sánchez en la que le dijo que tenía “bien guardados” dos cuadernos que le había dado, para ocultar documentación de la policía.

La tesorera Micaela Sánchez y dos choferes están presos desde el 11 de dicembre pasado cuando intentaban ocultar pruebas y sacarlas de un galpón de Turdera en una camioneta Toyota SW4 blindada.

La evidencia principal proviene de las extracciones forenses de los celulares incautados, a pesar de los intentos de borrado.

Las imágenes de llaves enviadas por WhatsApp permitieron ubicar depósitos clandestinos en Villa Gesell, un balneario y un corralón en Lomas de Zamora, donde se escondía documentación.

También se allanó “Sur Corralón”, de Lomas de Zamora, abandonado, pero “armado” repetentinamente con maquinaria, para ocultar documentación.

La policía allanó dos domicilios del Centro de Salud RDA Imágenes en Lomas de Zamora, donde Vallejo invirtió y en Villa Gessel se allanaron un galpón, el balneario de 107 y la costa), llamado Cautro Mares y la clásica parrilla el Estribo de la céntrica Avenida 3.